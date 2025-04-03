Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может повлиять на 40% рабочих мест в мире. Об этом говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Отмечается, что, с одной стороны, ИИ «предлагает рост производительности», но с другой — может стать причиной потери рабочих мест из-за автоматизации процессов. ИИ также может снизить «конкурентное преимущество дешёвой рабочей силы в развивающихся экономиках». Кроме того, в докладе указывается, что преимущества автоматизации на основе ИИ «благоприятствуют капиталу, а не труду». К 2033 году ИИ, став основной движущей силой цифровой трансформации, рискует усугубить неравенство между государствами. Вместе с тем аналитики обращают внимание на то, что ИИ может создавать новые отрасли и расширять возможности работников.

В ЮНКТАД заявили о необходимости инвестиций в переподготовку, повышение квалификации и адаптации персонала. Всё это нужно для того, чтобы ИИ расширял возможности для трудоустройства, а не уменьшал их, говорится в докладе.

В феврале сообщалось, что россияне всё чаще используют нейросети для устройства на работу. Среди тех, кто прибегает к помощи ИИ, самыми популярными инструментами являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic. С их помощью более половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и составляли сопроводительные и мотивационные письма, показало исследование сервиса Работа.ру и AI-интегратора WMT Group.

Реже всего (11%) соискатели использовали нейросети именно для подготовки к собеседованию, в частности ИИ-сервисы для проведения тестовых видео-интервью, оценки речи и поведения при ответе на типовые вопросы (InterviewGPT, Careers.ai, Huru.ai и др.).

По материалам сайта ЮНКТАД, НТВ, Газеты.ру