ООН: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может повлиять на 40% рабочих мест в мире. Об этом говорится в прогнозе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Отмечается, что, с одной стороны, ИИ «предлагает рост производительности», но с другой — может стать причиной потери рабочих мест из-за автоматизации процессов. ИИ также может снизить «конкурентное преимущество дешёвой рабочей силы в развивающихся экономиках». Кроме того, в докладе указывается, что преимущества автоматизации на основе ИИ «благоприятствуют капиталу, а не труду». К 2033 году ИИ, став основной движущей силой цифровой трансформации, рискует усугубить неравенство между государствами. Вместе с тем аналитики обращают внимание на то, что ИИ может создавать новые отрасли и расширять возможности работников.
В ЮНКТАД заявили о необходимости инвестиций в переподготовку, повышение квалификации и адаптации персонала. Всё это нужно для того, чтобы ИИ расширял возможности для трудоустройства, а не уменьшал их, говорится в докладе.
В феврале сообщалось, что россияне всё чаще используют нейросети для устройства на работу. Среди тех, кто прибегает к помощи ИИ, самыми популярными инструментами являются нейросети для генерации контента: ChatGPT, GigaChat, Writesonic. С их помощью более половины респондентов (62%) описывали свои навыки для резюме и составляли сопроводительные и мотивационные письма, показало исследование сервиса Работа.ру и AI-интегратора WMT Group.
Реже всего (11%) соискатели использовали нейросети именно для подготовки к собеседованию, в частности ИИ-сервисы для проведения тестовых видео-интервью, оценки речи и поведения при ответе на типовые вопросы (InterviewGPT, Careers.ai, Huru.ai и др.).
По материалам сайта ЮНКТАД, НТВ, Газеты.ру
Комментарий редакцииТезисы статьи "ООН: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире"
1. По прогнозу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), развитие искусственного интеллекта может повлиять на 40% рабочих мест в мире.
2. ИИ имеет двойственный эффект: способствует росту производительности, но может привести к потере рабочих мест из-за автоматизации.
3. Технологии ИИ могут снизить конкурентное преимущество дешевой рабочей силы в развивающихся экономиках.
4. Преимущества автоматизации на основе ИИ "благоприятствуют капиталу, а не труду".
5. К 2033 году ИИ может усугубить неравенство между государствами, став основной движущей силой цифровой трансформации.
6. ИИ также может создавать новые отрасли и расширять возможности работников.
7. ЮНКТАД подчеркивает необходимость инвестиций в переподготовку, повышение квалификации и адаптацию персонала.
8. В России наблюдается тенденция использования нейросетей при трудоустройстве, особенно для создания резюме и сопроводительных писем (62% респондентов).
9. Реже всего (11%) соискатели используют нейросети для подготовки к собеседованиям.
Вывод:
Искусственный интеллект становится значимым фактором трансформации глобального рынка труда, создавая как новые возможности, так и серьезные вызовы. Для минимизации негативных последствий и максимизации выгод необходимы целенаправленные инвестиции в переобучение и адаптацию работников. Без соответствующих мер ИИ может усилить существующее экономическое неравенство как внутри отдельных стран, так и между развитыми и развивающимися государствами. Одновременно наблюдается активное внедрение технологий ИИ в процессы трудоустройства, что отражает меняющуюся реальность рынка труда.
Дополнительный вывод
Влияние искусственного интеллекта на рынок труда проявится неравномерно как в отраслевом, так и в географическом измерении. Важно понимать, что ИИ в ближайшей перспективе будет трансформировать преимущественно интеллектуальный труд и сферу услуг, оставляя относительно незатронутыми области, требующие тонкой моторики и физического взаимодействия с реальным миром. Это создает парадоксальную ситуацию: наиболее уязвимыми окажутся не представители рабочих профессий, а работники нижнего и среднего звена в сфере информационных технологий, аналитики и обслуживания.
История технологических революций показывает, что процесс трансформации профессиональной структуры общества — явление не новое. Подобно тому, как исчезли профессии, связанные с лошадьми в начале XX века, а затем телефонные операторы и машинистки, современный рынок труда адаптируется к новым условиям через переквалификацию и создание новых специальностей. Однако скорость текущих изменений значительно выше, что требует более гибких систем образования и социальной поддержки.
Для технологически развитых обществ эти вызовы означают необходимость перестройки систем образования и социальной защиты, стимулирования непрерывного обучения и развития навыков взаимодействия с ИИ. Впрочем, развитые страны обладают значительным опытом адаптации к технологическим трансформациям и имеют ресурсы для смягчения социальных последствий этих изменений.
Что касается архаичных обществ с менее развитой цифровой инфраструктурой, они в краткосрочной перспективе могут оказаться менее подвержены негативным эффектам распространения ИИ. Традиционные секторы экономики, сельское хозяйство и ремесленное производство сохранят свою значимость, а потребность в физическом труде останется высокой. Однако отсутствие необходимости немедленной адаптации может обернуться дальнейшим углублением технологического и, как следствие, экономического разрыва между различными регионами мира, что в долгосрочной перспективе создаст новые формы зависимости и неравенства.
Редактор: brahman