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Литература. Денис Иванович Фонвизин (1971)

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В театрализованной форме рассказывается о жизни и творчестве русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина, драматурга, баснописца, публициста, статского советника иностранной коллегии, автора известных комедий "Недоросль" и "Бригадир".

Д.И.Фонвизин получил блестящее образование, еще в юности как лучший ученик был представлен Михаилу Ломоносову. Служил дипломатом иностранной коллегии при дворе Екатерины II, хорошо знал нравы высшего общества. В нелегально распространявшемся сатирическом сочинении "Всеобщая придворная грамматика" он писал: "Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. Впрочем, большая часть бояр думает, что все находятся перед ними в винительном падеже…" Д.И.Фонвизин в своих пьесах и публицистических сочинениях обличал безграничную власть над крестьянами. В поэме "Евгений Онегин" Александр Пушкин назвал его "другом свободы".

Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1971

Режиссер – Григорий Залкинд

Оператор – Юрий Свинкин

Художник-постановщик – Александр Резинкин

Художник – Наталья Кристи

Актер – Петр Должанов (Фонвизин)

Актер – Татьяна Надеждина

Инсценировка комедии "Недоросль" с участием артистов Валентины Бруснигиной (г-жа Простакова), Ивана Воронова (г-н Скотинин), Евгения Крючкова (Митрофан), Антонины Соболевой (Еремееевна), Евгения Перова (Стародум), Сергея Соколова (Правдин), Валентина Маклашина (Цифиркин), Михаила Логвинова (Кутейкин);

Инсценировка комедии "Бригадир" с участием артистов Александра Халецкого (Иванушка), Галины Новожиловой (Бригадирша), Владимира Полупарнева (Советник), Роберта Чумака (Бригадир), Евгении Пресниковой (Советница) и Марины Кайдаловой (Софья).
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U_v9Kvkem0I
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