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Их цель – представить советскую власть как абсолютное зло

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Игорь Шишкин отмечает:
 

Все эти и монархисты, и белогвардейцы – ряженые монархисты и ряженые белогвардейцы. Главное в них антисоветчина, за которую их и содержат. Все остальное – производное. Поливать грязью СССР с либеральных позиций, как это делалось в последние десятилетия, ныне явно не с руки. Прекратить поливать – опасно. Вот и нарядили антисоветчиков на содержании в монархические и белогвардейские одежки.

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Источник: https://t.me/RossiyaNeEvropa/41042
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