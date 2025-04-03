Их цель – представить советскую власть как абсолютное зло
Игорь Шишкин отмечает:
Все эти и монархисты, и белогвардейцы – ряженые монархисты и ряженые белогвардейцы. Главное в них антисоветчина, за которую их и содержат. Все остальное – производное. Поливать грязью СССР с либеральных позиций, как это делалось в последние десятилетия, ныне явно не с руки. Прекратить поливать – опасно. Вот и нарядили антисоветчиков на содержании в монархические и белогвардейские одежки.
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Как вовремя ! :-)
Ярлыки можно не выдумывать.