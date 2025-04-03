Фантазия на темы песен на стихи Льва Ошанина. Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР (1977)
Фантазия на темы песен советских композиторов на стихи Льва Ошанина. Композитор Лев Токарев.
Исполняет Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Художественный руководитель и дирижер Юрий Силантьев.
Фрагмент программы “Играет Эстрадно-симфонический оркестр ЦТ и ВР”.
Главная редакция музыкальных программ, 1977 г.
#Фантазия #ЛевОшанин
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