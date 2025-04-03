Автор «Скифской истории» Лызлов помог выйти на след древнего государя центральной «Руси» по имени Вокса-Вексор и определить земли его проживания. В википедии он называется Окс-Фокс-Фока, в «Истории» Геродота-ДеиОк (по версии автора), в греческих мифах царь Фок. Скифы платят ДАНЬ этому Воксе и своё 1500-летнее существование скифы отсчитывают от этого властителя до царя Нина. А живут скифы на границе с «Москвой и Россианами и прочими».

«Скифами» Лызлов описывает славянские народы, от которых образовалась Россия и Европа (п.148). Этих скифов современные историки переименовали в тартар, так как у их родоначальника Скифа было второе имя ТарГиТай. Они делились на две группы-греческого происхождения Колы и «землянского» (русского) происхождения Яры (п.148).

Полная фраза звучит так. «(Народ Скифов) АСИЮ МАЛУЮ и ВЕЛИКУЮ, вторую и величайшую часть света, мужеством обладаша, и обладаху ею с полторы тысящи лет (1500 лет): наченши от ВЕКСОРА ЦАРЯ ЕГИПСКАГО - даже до веку и государствования НИНА ЦАРЯ АССИРИЙСКАГО. В соседстве и в прилеглости с ним (народом скифским?) ВСЕГДА жили СЛАВЯНЕ, прародители наши – МОСКВА, РОССИАНЕ и прочие, их же древния историки для общих границ единако и обще скифами и сарматами называли».

То есть Лызлов отмечает, что «москва и россиане и прочие» по сути не сарматы и не скифы, хотя их так для общности и называют. Из этой фразы следует, что скифы жили рядом с Москвой и только позже завоевали Азию (п.148) и там же рядом жил Вокса, от которого они начали отсчитывать своё существование. Лызлов прямо указывает, что первая земля скифов «ВСЕГДА» с древности (!) была в «прилеглости» со «славянами» и с «Москвой» и « Росией» и только потом в Азии. Там в «прилеглости» с Москвой и надо искать «Египет» Вокса, так как Вокс назван «египетским» царём. Понятно, что речь идёт не об африканском Египте на Ниле, потому что Африканский Египет не может быть в «прилеглости с Москвой и Россианами». Современный Египет в Африке до сих пор себя Египтом не называет, а называет себя Миср. Египтом его назвали поздние пришельцы (греки), поселившиеся в дельте Нила. Как раз в «прилеглости с Москвой и Росианами» южнее Северной Росии находится «Волго-Окский бассейн». Там на Оке должно быть «египетское» царство Вокса. Это центр Русской равнины.

Имя Фок

Можно предположить, что имя Вокса (в википедии Окс) осталось в названии реки Ока притока Волги, но оно женского рода. Тогда был матриархат. Название должно означать какую-то птицу, вероятно, Сокола (см. ниже). В википедии «Ока — река в европейской части России, крупнейший из правых притоков Волги. Ока (приток Ангары) — река в Восточной Сибири. Ока (приток Куньи) — река в Тверской области. Ока (приток Ика) — река в Башкортостане». Так названа и река Ок (River Ock) в Англии. Ока -так назывался город Златоуст на Урале на реке Уфа на карте Витсена 1689 г. То есть граница земли Фокса проходила по Уралу (там Златоуст=Ока, это перевал через горы Урал). Ранее Златоуст носил имя Сагатин на карте Келлера 1289-1590г.

Златоуст=Ока на карте Витсена 1689 г.

Златоуст на карте Келлера 1298-1590 г.

Фокс очень распространённая фамилия в Америке и Великобритании, также в Германии. В России известно подобное имя Фока («на все руки дока», то есть мастер) и фамилия Фокин. То есть Фок родоначальник многих европейских народов. Просуществовала династия царя Фока 1500 лет и его сменил царь Нин.

«Египет» и «Африка»

Вокса хотел собрать дань со скифов и прислал гонцов и скифы, прикинувшись бедными, дали такой ответ. «Оному ЕГИПЕТСКОМУ ЦАРЮ ВОКСЕ пригодный ответ учинили; егда велел им себе ДАНЬ давати, сице отвещали: удивляемся глаголюще тако ВЕЛИКОМУ и БОГАТОМУ ГОСУДАРЮ, яко от нас УБОГИХ хощет приобрести богатства, идеже их несть никогдаже; пристойнее нам убогим для таковых обещается быти; срамно есть государю великому к нам убогим ездить - приличнее мы убогие к ГОСУДАРЮ будем. И тако прежде, даже ЦАРЬ не уготовился на войну к ним, ускориша нань, и до конца его победиша, и ИЗ АФРИКИ ИЗГНЕША». Последняя фраза непонятна. Трактовать можно так-«Даже прежде некий Царь не смел ходить войной на скифов, «ускорять», так как скифы его из «Африки» «изгнеша». Только непонятно из какой такой Африки? Скифов в Африке Лызлов не отмечает. Они Азию завоёвывали, а не Африку. А так называемая «Африка» была где-то на юге России. До сих пор известно старое русское имя Африкан и фамилия Африканов. Имя сложено из двух частей Афр и Кан, то есть родом от Ханны-Анны, матери Афета. Также звали богиню красоты и любви АфроДиту (Аргимпаса на скифском языке), рождённую из пены. В ней собраны несколько героинь. Её символ «Две Рыбы». «Астрологические характеристики: зодиак — Козерог, планета — Сатурн, цвет — чёрный, животное — ЧЕРЕПАХА, растение — сосна, камень — бриллиант, чёрный турмалин». Её прототип, по версии автора, мать Тесея Эфра, бывшая служанкой у Елены.

Черепаха в Уссурийске

На черепахе сидит ИеРемиил, его атрибут на флаге ВЕСЫ. Черти его изгоняют.

Древний артефакт каменная черепаха стоит в Уссурийске. Вот здесь в Уссурийске и родился и вырос Тесей и жила его мать Эфра (нимфа Калисто) Черепаха. Официально на карте Келлера 1298-1590 г. здесь (на реке Амур и в Уссурийске) было «царство Манги» со столийей Миен (Благовещенск) и там не было монгол, а жили «Джурки»-«Юрки» славянского типажа-«прароссы», всего три народа. «Там не только ТУЗЕМЦЫ (этнические монголы?), а всесильный царь Ман со своим народом, а потом здесь пришёл ещё народ Великого Хана (в 1282 г.). Всего три народа» (п.92. Путь3, п.115, п.94. «Путь5 Марко Поло в Манги»,). «У уссурийской реликвии есть "двоюродная сестра". Из Уссурийска в Хабаровск вывезена каменная черепаха, венчавшая в XII веке гробницу чжурчжэньского (Джурки-Юрки, п.115, автор) полководца Эсыкуя. Об эмигрантке заботится хабаровский краеведческий музей имени Гродекова». Если Эсыкуй и есть один из династии Асов, а Асы-«знатнейшее русское колено словенов» (Македонский, п.99), то мы имеем реликвии не китайцев.

ИТАК. Территория «египетского царя Вокса» определяется в Волго-Окском бассейне и называется ЕГИПЕТ. «Слово «Египет» происходит от греческого «Aegyptos» (АеГиПтос) (словарь Нюстрема). «По одной из версий, это было греческое произношение древнеегипетского слова «Hwt-Ka-Ptah», которое означало «Храм Духа Птах» и было первым названием древнего египетского города МЕМФИС». По другой версии, это значит «Я Ги Пет»-Я Гигантский Камень» (материк древний). «Каменным Поясом» назывались горы Северный и Средний Урал (Южный Урал назывался по другому «Рхим» на карте Келлера). Логично предположить, что Каменный Пояс окаймлял Гигантский Камень (Русскую равнину), которая так и называется у геологов «Русская Плита». А где же находился Мемфис (Ноф) на границе Верхнего и Нижнего «Египта»? В Великом Новогороде-«Нофе»? Когда Боги «бежали» (см. ниже) на Нил в Африку, они продублировали название и появился второй Египет с продублированными городами.

Что от него осталось

1500 лет властвовала династия Фока и от него осталась только «Колонна Фока» на Форуме в Риме. Все его статуи были разрушены. Вот колонна Фока на картине Пиранези 1583 г., после какой-то катастрофы, залитая в основании селевым потоком. Рядом «Арка Сеттимия Северо».

Представитель династии Фока был императором в Византии. В заставке портрет Фока, названного также Флавиус Аигустус (флавий-пламя). На венце Крестик и «метёлка», изображающая пламя. Вот на фреске некий Святой Фока с Факелом в руке и большой Книгой (его историей). Его одежда в крестах.

Св. Фока с факелом и книгой

На шхуне «Святой мученник Фока» знаменитый полярник Георгий Седов отправился в экпедицию на поиски неизведанных полярных земель и погиб.

Корона землян «центральной Руси».

Так как Лызлов пишет историю России, то и символы на обложке «Скифской историии» Лызлова должны отражать её корону. Русская равнина страна земледелия и её корона должна выражать изобилие. Вот «тыквы» с горохом на обложке «Скуфийской истории» Лызлова на двух столпах, на коих вверху сидит «Святая Троица». Логически Первую Троицу должны были представлять Сим, Хам и Афет, а вероятнее всего их матери-прародительницы. За столом с тремя чашами, вероятно, сидят Сим (у него Дом за спиной), Афет (с Древом Рода), Хам (с Горами) или это сидят их МАТЕРИ-прародительницы. А до них должны властвовать коренные «Русы» Алипия-«РУСАЛИИ» и Фока. Можно предположить, что корона была в виде ребристой тыквы с горошинами в складках тыквы, как на окладе иконы Тихвинской Богоматери.

Может это сама прамать по имени «Руса». На руках у неё, по версии автора, «Пресвитер Иоан». Поэтому корона Владимиров сочетает венец и округлообразную шапку с выпуклыми рёбрами «Землян», похожую на тыкву с жемчугом-горохом в складках «тыквы». Ведь именно Владимир был происхождением от «Земли» (от Малки) и имел все права на правление именно здесь в центральной Руси. И поэтому начал борьбу за своё первенство по праву своего происхождения от первых-«ариев» (Арь первая буква алфавита) от «Матери Се Арь Земли»-«Царь-Матери» («Русы», автор). От Рогнеды он взял Венец, атрибут Черноморской державы.

Владимир Великий

Царь Вокса и Нин на гравюре

Фокса сверг царь Нин. Вот они изображены на гравюре Адриена Колларта (1560г.-1618 г.) царь Нин на коне на гравюре и внизу поверженный царь Вокса, а за спиной огромный город со шпилями и подобием «Спасской Башне» вдалеке слева. Она раньше называлась «Фроловской или Флоролаврскиой от церкви «Флора и Лавра» (Лавр от лат. Laurus). Как следует из текста, владычество династии Вокса продолжалось 1500 лет, пока его не сверг Нин и с того времени перестали существовать скифы (они переименовались в различные названия, западные историки в 17 веке решили называть «тартарами» от первопредка Скифа= ТарГиТая, п.148). На знамени Нина Лев и справа от него шагает Крылатый Лев (воевода, породнённый с Птицей?). Атрибутов у поверженного царя Вокса нет, кроме лежащего рядом Венца и разбитого странного сложного сосуда с виноградными листьями, похожего на «волшебную лампу Алладина» или игрушку «юлу»-«волчёк», или «курительницу», или «самовар». Вокс в такой же форме римских легионеров в «броннике», как и Нин. Они оба европейского типажа.

Царство Нина

БЫЛО ПРЕДПОЛОЖЕНО, ЧТО БИБЛИЯ ОПИСЫВАЕТ ИСТОРИЮ ОГРОМНЫХ НАРОДОВ ЕВРОПЫ и РУССИИ, а не еврееев (п.1, 25), поэтому библия настольная книга всех народов. Это ИСТОРИЯ из ТОРБЫ греческой КАЛЛИОПЫ (она записывала всю хронику событий). Она по-русски называлась "Бывлиня". Поэтому в исторических расследованиях можно использовать библию, как и в истории с царём Нином.

После Фокса пришёл Нин и, зная царство Нина, можно узнать кое-что о земле Фокса. Вот как в библии упомянут Нин. «Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховофир, Калах и Ресен между Ниневиею и между Калахом; это город великий» (Быт. 10:11,12). Фраза понимается так, что эти города или области вместе составили землю «великую». Где, по версии автора, Ресен это Рязанская область, Ниневия это Московская область, РеховофИр это Суздальская и Володимерская область, где «Рех» означал «первую» верховную ставку Вождя. Калах это Нижегородская область и Казань (Лаиш). Вот эти 4 «города» и должны составлять «Великий Город» (союз областей) НИНЕВИЮ Ассура (п. 116. Молчание Рязани).

Предполагаемая Ниневия в жёлтом контуре

В Ниневии упоминается самый южный город Ресен. Можно предположить, что самый южный город «библейской» «Ниневии» город Ресен, который упоминается в Ветхом Завете, и есть Рязань (Резан). «Ресеями» называли русских. А ведь действительно, Рязанская область является южным пограничным краем Московии («Ниневии»). Южнее расположено «Дикое Поле»-владения половцев в прошлом (европейских пришельцев команов из Восточной Украины, п.147). Здесь «город» в смысле «огород-граница» территории. Это был «город» некого «ЛОВЦА». Так звали не только Мамая, но и первородных властителей в греческих мифах некого Орнитиона-(«Ловца Птиц», Грейвс, см. ниже,). Рязанский регион, как и Москва, подчинялся Мамаю некоторое время, пока Мамая не выгнали словено-русы (росы).

ИТАК. Итак, 1500 лет скифы властвовали во времена династии царя «египетского» Вексора (Вокса, Окса). Потом пришло время царя Ассирийского Нина. По сведениям из википедии Нин сын Бела (от Авеля), правнук Геракла и сын Сима Ассур. Вот как Нин пришёл в центр Руси в землю Фокса. По версии автора второй сын Ноя Ассур раньше жил в Западной Сибири на реке Обь, в Артании (п.131 «Сибирь чья?»). Но потом из Арала и Каспия пришёл «прегордый эфиоп» (эдиоп из Эдды с Юга) ГИГАНТ Нимрод и выгнал Ассура. Тот перешёл горы (Урал в районе Златоуста) и пришёл к своему старшему брату Эламу, который проживал в Сузах, то есть в Суздале и там организовал Ниневию. Восточная граница Ассурии прошла по реке Суре в Пензенской области. Южную границу царства Нина –НИНЕВИИ представляет Рязанская область («Резан» на карте Московии 1706 г.).

Граница Ниневии-земли Фокса

Границы Ниневии должны совпадать с границами «Симовской Столбовой Руси», потому что старшему сыну Ноя Симу досталась Русская равнина и, поэтому там должны быть престолы Симеонов. Символ Сима ПАВЛИН= СТОГЛАЗЫЙ АРГУС. Вот «Сим» стоит рядом с павлином, окружённый Голубями (Голубь символ Ноя), Павлинами и Лисицами и множеством всяких цветов-флорой. Это животные тотемы его рода.

Эти престолы в церквях были и имеются сейчас от Киева до Тобольска, от Невы до Казахстана (там город Павлина Павлодар). Она же древняя граница «египетского» царства Фоки, которое занял царь Нин. Это должна быть древнейшая «Русь Суздальская» (там в Сузах жил первый сын Сима Элам, родоначальник эллинов, см.141).

Вокс-Фок в греческих мифах.

БЫЛО ПРЕДПОЛОЖЕНО, ЧТО ГРЕЧЕСКИЕ МИФЫ ЭТО ИСТОРИЯ РОССОВ. Что греческие мифы это реальная история, изложенная с точки зрения «росов». Это суровая быль о начале появлении росов (словено-русов» в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске»), их Войне Богов (война Зевсов с Гигантами и Титанами), в ходе которой они пришли к власти и образовали Российскую империю и Европу. Поэтому в исторических расследованиях можно использовать мифы Древней Греции.

В греческих мифах упоминается земля «Фокида» некого Фока, которая раньше называлась Давлида (от КанДавла, автор). Можно предположить, что речь идёт о земле Фокса. «Давлида, которая позднее стала называться Фокидой, вероятно была центром КУЛЬТА ПТИЦ. Фок основатель-эпоним нового государства, считался сыном Орнитиона, а после него один из царей носил имя Ксуф (воробей). Гигин сообщает, что Терей превратился в ЯСТРЕБА, который был царской птицей в ЕГИПТЕ, во Фракии и Северо-Западной Европе» (46.Терей 5 Мифы Грейвса, стр.181).

Внук Сисифа Фок женился на Антиопе. Могила Фока и Антиопы была в Фокиде. Грейвс пишет, что Фивы охраняет Телец, и оттуда с могилы Зета и Амфиона (муж Ниобы) Титореи Фокиды крадут землю и переносят на могилу Фоки и Антиопы, чтобы земля была плодородной. (76. Антиопа). Младший Фок, был сыном нереиды Псаматы, которая не сумев избежать объятий Эака, превратилась в тюленя (стр. 291, Теламон и Пелей). Фок был любимчиком Эака и хорошим дискоболом. Он отправился в Фокиду, где правил другой Фок Орнитион в своей колонии. Теламон и Пелей УБИЛИ Фоку диском, а потом ударом ТОПОРА Пелей его добил. «Ужасный Волк, посланный Псаматой, чтобы отомстить за смерть своего сына Фока, вцепился Пелею в горло, но Фетида сделала зловещие глаза, высунула язык и превратила Волка в Камень, который до сих пор показывают на дороге из Локриды в Фокиду» (стр. 294). Пелей вернулся в Иолк и получил от Зевса «муравьинное» войско. Фетида мать Ахиллеса. Высунутый язык у Фетиды это устрашающий жест для врага имеется во многих гербах городов, где львы изображены в стойке с высунутым языком. Покажешь язык противнику и тот обратится в камень, а если ещё и глаза выпучишь-противнику полный «капец».

ИТАК. Фок сын Орнитиона, а мать Псица-Собака. От Орнитиона возникло понятие орнитолог-ловец и знаток ПТИЦ. Фок основатель Фокиды, в котором был КУЛЬТ ПТИЦ. Фоку убивают Теламон и Пелей диском и топором. Почему-то с неким диском стоит Гера. Она заодно с Пелеем и Теламоном и поучаствовала в убийстве Фоки, чтобы прийти к власти? Мать (ПсаМать) Фоки посылает Ужасного Волка, чтобы отомстить. Но Фетида (мать Ахиллеса) его превращает в КАМЕНЬ, высунув язык и выпучив глаза. И он до сих пор стоит на дороге из Локриды в Фокиду. Это какая-то причудливая скала в виде волка. «Изображение головы Горгоны с выпученными глазами, высунутым языком и клыками называли «горгонион», оно было популярным оберегом у древних греков и, например, являлось атрибутом щита Афины». Какое-то оружие.

ЦЕПЬ древних правителей «Руси» такая- Дед СИСИФ-потом Орнитион с женой Собакой-Псицей, потом их сын Фока, потом Ксуф Воробей, потом Пелей с Теламоном с «муравьинным» войском, свергших Фоку. Царская птица этого «Русского Египта» ЯСТРЕБ (крупный сокол).

Ястреб

Деметра властительница Земли

Русская равнина связана с земледелием и в мифах Греции должна быть связана с могущественной властительнийей ЗЕМЛИ Деметрой. В википедия её имя значит «Земля», «Мать». «Атрибуты Деметры — это снопы пшеницы, корзины с цветами и фруктами, символизирующие богатство и плодородие земли, а также МАКИ». Деметра — прекрасного облика, с волосами цвета спелой пшеницы. На барельефе она с колосками и головками МАКА в руках и змеями.

Земля очень плодородна и символом её должен быть Рог Изобилия. Её любимую дочь Персефону похитил в жёны брат Зевса Аид из «Нисейской долины». «Вдруг разверзлась земля, и на ЧЁРНЫХ КОНЯХ появился из земли на ЗОЛОТОЙ КОЛЕСНИЦЕ Аид», похитив Персефону.

«Деметра научила людей выращивать пшеницу. Семена она дала юному сыну ЭлевсинаТриптолему». «На чудесной колеснице, запряжённой КРЫЛАТЫМИ ЗМЕЯМИ Триптолем облетел все страны и всюду научил людей земледелию. Был Триптолем и в далёкой СКИФИИ у царя ЛИНХА». «Деметра обратила царя СКИФОВ в РЫСЬ» (гл.Триптолем. Легенды.. Куна). Рысь тотем скифов, поэтому у некоторых скифов и амазонок одежда в горох под «рысь». Интересно, что в другой Скифии на Кавказе на бесплодной горе жила её «подруга» «Богиня Голода» (Мифы Куна. Гл. «Деметра и Персефона»)

ИТАК. Все персонажи, в имени которых есть «Метео», это коренные властители «Земли»-ДеМетра, ПроМетей, брат ЭпиМетей (в главе «Пандора» Куна). Династия «Метров» была пресечена «Зевсом». Дело в том, что, когда «Росса» наметила своего сына Атиса от Тесея на трон, «египтяне» (коренные жители «Земли»-центральной Руси-Деметры) подослали египетского юношу Вепря, который втёрся в доверие и пошёл вместе с Атисом на охоту, на которой Атис был им «убит» (по версии автора он был тяжело ранен, остался жив и стал Единорогом»). Вот почему была лишена продолжения династия могущественной Деметры и убиты все дети Ниобы Единорогом (Артемида). Власть «землян» Фока кончилась и наступила власть Зевса, северных «росов Афета». Деметру сменяет Гера жена Зевса.

Гера

Гера связана с новой династией от Сима, главным тотемом которого является Павлин. Она ЖЕНА Зевса. «Главные атрибуты этой богини — покрывало, диадема, ПАВЛИН и гранат. Эпитеты Геры — Анфия, Гениоха (возница), Гополосмия в Элиде, Горгас, Европия в Аргосе, Зигия или Дзигия (устроительница свадеб)» (википедия). Гермес её потомок. Он стал связующим звеном с «россами» (Зевсами). Земля-Гея дала в дар Гере дивную яблоню с золотыми плодами. «Она помнит, как сковал её Зевс золотыми цепями, повесил между Землёй и Небом, привязав к её ногам две тяжёлые наковальни, и подверг бичеванию». Гера жестока, особенно к своим соперницам и Зевса тоже сильно досадила. "Великая царица Олимпа».

Гера с диском

Второй Египет в библии

Помимо «Египта Фоки» (в центре Русской равнины) был второй «Египет Сибирский» на Тихом океане. Его сформировали племена родом из центра Русской равнины Скифы (Таргитаи от предка Тара-Фара-Фараона и прапредка Тая). Это племена Иилии происхождением от Якова- ИеКоваля-Кузнеца. Брат близнец Якова Иса остался на Русской равнине, а Иилии ушли на Тихий океан. Их вождь МоИсей и его имя указывает на родство с Исой (Иса Волосатый Красный при рождении в библии, якобы отдал первородство за чечевичную похлёбку). Правой рукой МоИсея был Аарон выдающийся оратор. У Иилиев был конфликт с египтянинами и их «фараоном». Егитяне стали притеснять «Иилиев» из-за большой численности. Даже приказали убить младенцев. Из-за надвигающеся природной катастрофы решено было Фараоном и Моисеем покинуть родную землю. Ночью спешно фараон отдал приказ начать исход на Запад, первым вышли Иилии около 1 млн. человек, помеченные крестиком, со скотом и огромными ценностями. С ними шли множество других племён. Они шли дорогой «путём Чермного моря» (вдоль берега Ледовитого океана -Багрового океана?). Фараон должен был подойти следом и чего-то медлил, вероятно, до конца не верил в приближающуюся опасность и промедлил. У них были летучие колесницы, на которых они мчались что есть мочи к Иилю. Но Ииль успел пройти по отступившему морю, а молодой фараон со своей элитой около 300 человек не успели и погибли в некой пучине. Когда Моисей увидел это, его сестра (молочная) Мариам взяла бубен и станцевала торжествующий танец. Они радовались гибели фараона. Так Иилии получили полную власть (п. 27-30, «Исход из Сибирского Египта»). Но рано Моисей радовался. По версии автора Аарон (Говорун?) откололся от него и стал наместником в «Ниневии» (Рязани).

Третий Египет

В главе «35. Бунт Гигантов,36.Тифон» Грейвса ( стр.140) случилась трагедия- бессмертный Зевс был убит и изувечен змееногим Тифоном с огромной Ослинной Головой. Из сухожилий Зевса была сделана зловещая Лира (d, стр.140). Тифон был рождён Мать-Землёй и послан ею отомстить Зевсу за избиение 24 Гигантов Алоадов. Он Алоадов отправил в Аид. «Страх охватил богов, когда до них дошла весть о поражении Зевса» и они бежали в Египет. «Когда он (Тифон) бросился на Олимп, все боги в страхе поспешили спрятаться в Египте, приняв вид различных животных» (стр. 139, Грейвс). Это и есть третий Египет на Ниле, где временно скрылись после поражения «Зевсы». Их положение было катастрофическим, как на этой гравюре Адриена Колларта. На ней на деревянном кресте сидит ослеплённый Гермес с отрубленной правой рукой и ногой (обрубки лежат рядом). Новый Вождь держит Оленя за рога, этот олень с Козлинной головой. Странно, что у нового Вождя нет никаких регалий, даже лицо не показано. Новый Вождь вот на этой гравюре со скрещенными на груди руками, так изображали Осириса с ослинными ушами, а его кумир-Трёхглавая Змея на постаменте позади него. Старые боги разбиты. Рядом Лев с ослинными ушами загрызает Овна (символ Иилиев). У Геродота это должен быть ЛжеСмердис , который заместил собой царевича сына Змеи Люцифера (он по отцу Лев), поэтому на нём нет царских регалиев.

Зевсам потом предстояла долгая и кровавая война-реванш. По версии автора, это возвращение (призвание) уже постаревшего Рюрика на Русь в 862 году, а в библии война Исуса Навина (п. 45-47. Война Михаила Архангела), в которой он убивает 5 «землянских» царей и 31 «хананского царя». В первом поединке с Зевсом Тифон проиграл, «Тифон бежал на гору Кассий на севере Сирии», а там снова сошёлся в поединке с Зевсом, уже победном. Интересно, что на карте Келлера обозначены эти горы «Касси» («Становое нагорье» севернее Байкала) и большая область «Кассер» восточнее города Братск на Ангаре (п.148). Но они не на севере Сирии.

Карта Келлера 1590 г. Горы Касси внизу.

Деиок

В «Истории» Геродота похожий с Фокой персонаж- ДеиОк сын Фраорта. Он считался царём Мидии (Деем) и первым откололся от единого Ассирийского государства. Он соединил в 7 веке народ в одно государство Мидия и построил исторический город Экбатану и свой дворец. Некий Фраорт отец Деиока был казнён Дарием (п.22 «Куда пропал праздник Избиения Магов»). По версии автора Мидия находилась на Арале и Южном Урале. Дарий явился сюда из колонии словено-русов Перунов –«персов» в Иране, чья ставка была в городе Таурус (совр. Тегеран). Военноначальником у Дария был Мордоний, который был убит. Появление народа мордовского, вероятно, связано с ним. В колонии «Перунов» в месте рождения Дария потом поселились курды, когда словено-русы ушли из Ирана насовсем. Там сейчас Иранский Курдистан.

Заключение

Какая-то чертовщина происходит с древнейшей русской историей, её историю до 862 года ликвидировали и заменили на «брожение» здесь нерусских племен. Историки не могут убедительно объяснить образование огромного русского народа, выводя его от «восточнославянских и финно-угорских племён, под властью князей династии Рюриковичей», несмотря на то, что русские совершенно не помнят, что были древними уграми, финами и скандинавами, а считают себя только русскими. Во всех учебниках русы-колонизаторы Сибири и Руси (!). Причём объяснением причин этой колонизации считается примитивная корысть, то меха какие-то ценные России надо было заполучить из Сибири, то какую-то моржовую кость, то хвосты куньи. Историки считают, что для полного счастья России нужен был позарез какой-то моржовый ус и казаки с огромными лишениями, поумирав от голода в дороге, ради этих моржовых усов «завоевали» Чукотку. А вам нужен этот моржовый ус? В учебниках для 6 класса 2000 г. древняя история Руси стала начинаться только с «Киевской Руси» 9 века. Историками Киев МУЖСКОГО рода провозглашается МАТЕРЬЮ городов русских, хотя в летописи говорится, что Киев станет ещё одним русским городом для «Мати». Мать у всех только одна- «Мать Сыра Земля» и она в центре Русской равнины, а Киев на её окраине.

Единственным объяснением может быть предположение, что в центре Русской равнины всегда проживали коренные её жители русы от праматери «Русы». С этой равнины после потопа во все стороны стали распространяться народы. А колонизация Сибири-это всего лишь возвращение когда-то покинутых из-за природной катастрофы земель скифов (Афетов).

Причём не всё удалось возвратить. Часть русского Китая осталась за Китаем. И всё это действительно так описывают русские летописи (п. 148, Лызлов), а Ремезов картой подтверждает. У него «Китайская стена» охраняла скифские колонии скифских вождей Ника и Кифаиска от «туземцев»-этнических китайцев. Кифаиско основал город Пекин, он был центром колонии скифов-кифаисок и назван, вероятно, именем вождя Пек. Колония называлась «Индией» (там Пекин) на карте Келлера. Именно от этой древнейшей истории Скифов отрывают куски и отдают другим народам (китайцам, монголам, тюркам), «обнаруживая» у них «древние цивилизвции».

Карамзин не отрицает, что Русская равнина с древности была заселена, но какими-то «дикими» народами. Из русских летописей («Сказание о Словене и Руси..» и «Лаврентьевская летопись 1377 г.») следует, что история «Русской Земли» начинается ещё до потопа и после потопа продолжается с библейскими персонажами Симом, Хамом и Афетом, а не «дикими» людьми, и происходит на Русской равнине. В Лаврентьевской летописи, действительно, так и написано в тексте: «..Волхов Волга аже идёт на восток в часть Симову» (п. 141). Действительно, если идти по реке Волхов на восток, попадаешь на Волгу в «часть Симову». Современные историки «Симовы» земли помещают на равнину в район Тигра и Ефрата в Ираке (г. Багдад), но там нет Волхова и «Волъги».

Если в летописях написано, что история началась с Ноя, то и в учебниках надо так и писать-с Ноя, прежде чем выкидывать всю её древнейшую историю из Лаврентьевской летописи. Своё сомнение и несогласие с этим можно выразить в примечании или комментариях. Поэтому историю древнейшей Руси надо начинать от времён до прибытия на Русскую равнину Ноя и его сыновей, то есть до потопа.

1. В допотопные времена Русская равнина владения рода Змеи. Её Древо Рода с яблоками, то есть Яблоня. С ней (Лилит) породнился северянин Адам, от его рода и Змеи пошли Авели (Белы). Вот она сидит под яблоней, а вдалеке Адам с Евой и Змеёй.

2. Потом Адам со второй женой из его же рода (ребра) северянкой Евой ушёл на Тихий океан и создал второй род. От него произошёл Ной.

3. 5 тыс. лет до н. э. (п.99) до потопа в центре Русской равнины, которая называется «Земля» проживали Русы (остался топоним река ИеРуслан), у них властитель Алимпий (на севере). Последний был Фока (в центре). Фокида занимала Русскую равнину и имела множество колоний и просуществовала 1500 лет.

4. Когда наступило время Великого Потопа 5 тыс. лет до н. э. (пресного) Русская равнина мало пострадала и сюда прибыл Ной (Голубь) с сыновьями Симом (Павлин), Хамом и Яфетом со своими племенами с Охотского моря и здесь они породнились с аборигенами «русами» и размножились.

5. В 3000 г. до н. э.с Афет со своими племенами ушёл осваивать «полунощные» северные территории, тихоокеанское побережье. Его народ стал называться СКИФАМИ. Потом Скиф и Зардан ушли на Чёрное море (п.99) и от них на Чёрном море пять братьев славян- Словен, Рус, Болгар, Истер и Коман образовали свои народы и регионы.

6. Хам с племенами ушёл на Аральское море. Там образовалась Мидия.

7. Потом в 2409 г. до н. э.Черноморские Рус и Словен пришли с Чёрного моря и создали словено-русов Перунов (росов) на озере Ильмень. Их символ «перо» на голове. Потом Афетские Перуны ушли с озера Ильмень и создали колонии в Иране (Персии), Афганистане и на реке Амур и посадили своего наместника ГИГАНТА Нимрода в Ханаане.

8. Народ Сима (Павлина=Аргуса) остался в центре Русской равнины и в его земли на окраинах входил Киев, северные земли «Самсона» Едом (СамоЕды) и Тьмутаракань на Азове, Западная Сибирь на реке Обь (Васюганские болота-Арсания второго сына Сима Ассура).

9. И вот из-за природных причин и междоусобной вражды начинают приходить на Русь народы с Чёрного моря и с Тихого океана. Приходят пришельцы с Востока (Тихого океана) два Исполина, два брата Ог царь Вассанский (Крылатый Змей) и Сигон царь Аморейский (библия) (п.125). Сигон — брат Ога, оба они сыновья АХИИ.

10. С Востока продолжают приходить другие пришельцы. Приходят Иилии и выгоняют Ога и Сигона.

В итоге, с тихоокеанского побережья пришли все Афеты («скифы»-«славяне») и «вселились в шатрах Сима» (на Русской равнине). Росы соединились с русами и вытеснили черноморских славян (болгар, венгров-угров). А историки решили, что это этнические монголы пришли, но потом исчезли загадочным образом.

Послесловие

Центр Русской равнины это гнездо Гигантской Птахи ЯСТРЕБА, которая властвовала на Гигантском Камне (геологическая «Русская Плита»-монолит АеГиПет). Потом с Тихого океана прилетели другие «Птахи»- Голубь Ноя, Павлин Сима. Из этого гнезда вылетели Хам и Афет. Афет вернулся Орлом, птица Ханаана неизвестна (Крылатый Дракон?) и сгорела в Аиде от кометы или улетела в Западную Европу. Крылья у мифических животных говорят о том, что они ведут своё происхождение (родство) от страны Гигантского Птаха. В греческих мифах властители центра Русской равнины названы «Гигантами», коих сверг Зевс. Русь –это Гигантская Птаха, сменившая Ястреба на Орла. Флор, Лавр и Фока оказались самими древними русскими именами именно центральной Руси. Потом появился Симеон.

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

8. «Скифийская история» Лызлова 1692 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 27. 11.2024.

140. Ответ муфтию 2024 г. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, (nekto).

142. Собор Нотр Дам в Париже и его 28 «иудейских» царей. 14. 01.2025, (nekto).

143. Древняя Греция и Лаврентьевская Летопись. 28. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

144. В «Скифской истории» Лызлова 1692 г. Ноев Ковчег находился в России. Ч.1 09. 02.2025..

145. В «Скифской истории» Лызлова Комета 1212 стала причиной Исхода Орды. Ч.2. 12. 02.2025.

146. «Скифская история» Лызлова. Невероятная миссия Батыя и Джучи. Ч.3. 20. 02.2025 (nekto).

147. «Скифская история» Лызлова о древности Украины. Ч.4. 09. 03.2025 (nekto).

148. Родина Скифов и Амазонок в Красноярском крае и реке Лена в «Скифской истории» Лызлова. Часть 5. 22. 03.2025 (nekto).

149. Древнейшие цари Руси в «Скифской истории» Лызлова. Царь Вокса и река Ока. Часть 6. 03. 04.2025, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.