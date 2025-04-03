Экономисты Олег Комолов и Данил Григорьев отвечают на вопрос "Что делать?" Тема интервью – проект программы социально-экономических реформ, которая могла бы сделать легче жизнь трудящегося человека и объединить вокруг прогрессивной повестки современных российских левых: https://newdeal.ru/articles/policy/program

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка

Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Поддержать редакцию можно здесь:

Boosty: https://boosty.to/primenumbers

Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)

Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join

Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers

Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

Экономическая ситуация и критика текущей политики:

1. Отсутствие стабильного экономического курса: Экономическая политика России с 2010-х годов была нестабильной, что привело к стагнации (рост ВВП около 1% или меньше), падению реальных доходов населения и накоплению валютных резервов "на черный день".

2. Макроэкономическая стабильность как застой: Политика бездефицитного бюджета и таргетирования инфляции (4%) обеспечила "стабильность", но обернулась отсутствием роста и ухудшением уровня жизни.

3. Влияние неоклассической экономики: Российские регуляторы следовали "Вашингтонскому консенсусу" (жесткая бюджетная экономия, низкие ставки, невмешательство государства), что не оправдало себя в условиях российской специфики.

4. Падение доходов и военные расходы: Даже с учетом роста военных расходов доходы населения не вернулись к уровню 2014 года, а резервы копились не для развития, а для поддержки системы в кризис.

Программа "Новый курс" — экономические предложения:

5. Дефицит бюджета как инструмент: Государство не ограничено в рублях, умеренный дефицит (около 5% ВВП) допустим для решения социальных и экономических задач (жилье, демография, инфраструктура).

6. Гибкая денежно-кредитная политика: Отказ от жесткого таргетирования инфляции и высоких ставок, введение контроля за движением капитала, поддержка товарных запасов для сглаживания ценовых колебаний.

7. Допустимая инфляция: Уровень до 10% считается приемлемым, если он стабилен и сопровождается ростом доходов (пример — нулевые годы с ростом экономики на фоне высокой инфляции).

8. Рост экономики через инвестиции: Использование имеющихся мощностей (загрузка около 80%), повышение производительности труда, автоматизация, крупные инфраструктурные проекты (например, высокоскоростные железные дороги).

9. Социальные меры как драйвер роста: Социальное жилье, гарантированная занятость (уход за больными, экология), массовая диспансеризация для увеличения продолжительности жизни.

Социальная политика:

10. Расширение прав человека: Гарантия базовых потребностей (жилье, питание, работа, медицина) не на бумаге, а на деле (например, государственные столовые, приюты).

11. Снижение неравенства: Прогрессивное налогообложение, включая налоги на богатство (1% и выше), индексация доходов на уровень инфляции.

12. Реформа здравоохранения: Уход от страховой модели к всеобщему доступу, финансирование через бюджет и налоги на капитал/ренту, массовая диспансеризация.

Политические реформы:

13. Децентрализация власти: Ограничение президентских полномочий (вплоть до отмены института), усиление парламента, реформа избирательного законодательства.

14. Низовая демократия: Поддержка местного самоуправления, перераспределение бюджетов и контроля на региональный уровень.

15. Противодействие олигархам: Сохранение частной собственности, но с прогрессивной политикой, чтобы крупный бизнес не блокировал реформы (через налоги, контроль капитала).

Проблемы и риски:

16. Сопротивление правящего класса: Олигархи и силовики могут саботировать реформы, требуя льгот и сохраняя власть через репрессии и политтехнологии.

17. Отсутствие низовой инициативы: Атомизированное общество не готово к радикальным переменам, нет профсоюзов и демократических институтов.

18. Место России в мире: Как сырьевая полупериферия, страна склонна к авторитаризму, что консервирует экономическую модель.

Движущая сила и реализация:

19. Потенциальные союзники: Трудящиеся, средний бизнес (за счет роста спроса), интеллектуалы; проиграют сверхбогатые и силовики.

20. Тактика: Распространение идей через просвещение, создание аналитических центров, публичные дискуссии (например, в комментариях к видео).

Перспективы:

21. Среднесрочные цели: Смягчение неравенства, стабилизация экономики, улучшение демографии.

22. Долгосрочные вопросы: Капитализм сохранит кризисы и конфликты; следующий шаг — авангардные эксперименты, но без конкретики пока.

Вывод:

Программа "Новый курс" предлагает мягкую социал-демократическую реформу, направленную на преодоление стагнации и неравенства через умеренный дефицит бюджета, гибкую денежно-кредитную политику и социальные инвестиции. Она опирается на идею, что государство может и должно активно вмешиваться в экономику, отвергая неоклассические догмы. Однако реализация сталкивается с сопротивлением правящего класса и слабостью низовой демократии в России. Авторы видят это как первый шаг к улучшению, но не решают фундаментальных противоречий капитализма, оставляя долгосрочные перспективы открытыми. Успех зависит от формирования массового движения и интеллектуальной поддержки, что пока находится на стадии идейного обсуждения.