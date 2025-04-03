Русское восстание против ига было почти незаметным. Случилось восстание 1993 года — баррикады, сражение с ельцинизмом, расстрел баррикад из танков. Потом восстали русские десантники в Югославии, которые, не испросив разрешения НАТО, совершили свой легендарный бросок в Косово, в Приштину, обнаружив волю к сопротивлению. И вот прозвучала Мюнхенская речь Путина, бросившего вызов Западу. А потом возвращение Крыма, восстание в Донбассе и наконец Специальная военная операция — война, которая грохочет три года.

Специальная военная операция породила трясение такой силы, что это трясение прошлось не только по Украине, России и Европе, но прошлось по всему миру, как взрывная волна термоядерного удара. И это трясение длится, русское восстание продолжается.

Война сорвала пломбы со множества замороженных, запечатанных процессов, ускорила те, что едва намечались. В России всё сдвинулось, замерцало множеством вспышек, множеством видимых и невидимых схваток, множеством обретений и свершений. Россия создаёт армию нового типа. Та, что пошла на войну, декоративная, пригодная для парадов, почётных караулов, не справилась с поставленной перед ней задачей. Отступила от Киева, Харькова и Одессы, не пробилась в Приднестровье, перешла в глухую оборону, терпела поражение, пока не очнулась, не окрепла. Восстановила прорванный фронт и перешла в наступление.

Русская армия становится многочисленной. Вместо паркетных генералов у неё появились боевые командиры. Солдат научился воевать на этой новой войне. Научился по-новому обращаться с танками, с самоходными установками. Научился бороться с дронами, научился маскироваться от всевидящего ока американских спутников-шпионов. Сегодня армия России — самая боеспособная армия мира. Её мощь оплачена кровью и неудачами недавнего прошлого. И эта мощь будет незыблема.

Русская оборонная промышленность встретила войну в полусонном состоянии. Не хватало танков, снарядов, артиллерии. Не хватало систем ПВО, систем радиоэлектронной борьбы. Пришлось срочно запускать новые конвейеры, в десятки раз увеличивать выпуск снарядов, создавать производство дронов. Форсированно заменять импортную элементную базу своей, отечественной, без которой российские самолёты, управляемые ракеты, бомбы, корабли уязвимы для цифрового оружия Запада. Российский оборонный комплекс обновляется, работает в три смены, пополняется молодым поколением российских оборонщиков.

Война — раздолье для воров и казнокрадов, которые крадут миллионы, списывая их на потери. Идут аресты среди воров-генералов, вороватых мэров, отстраняются губернаторы, неспособные в своих губерниях наладить оборонную промышленность, организовать отпор враждебным атакам.

Отхлынула из России волна отъявленных русофобов, свивших за границей свои гнёзда, иссыхающих в своей бессильной злобе навредить России. Но осталась скрытая "пятая колонна", саботажники, тормозящие производство оружия, блокирующие патриотические инициативы общественников, не пускающие на экраны кинотеатров и телевидения, на сцены театров патриотические спектакли и фильмы. И этому тихому ползучему саботажу даётся активный, волевой отпор во внутренней культурной и общественной политике.

Преобразуется общество, в нём возникает множество патриотических инициатив, волонтёрских движений и организаций, создаётся молодёжный авангард. В общество, развращённое либералами, возвращается идеал служения, идеал человека-государственника.

Иго навязало России либеральную идеологию, безграничность свободы личности, её примат над государством. Эта идеология разгромлена и отступает. И на её месте усилиями русских философов и историков создаётся тот извечный русский идеал, который объясняет Россию как страну негасимого света, страну, стремящуюся к идеальному бытию, где её народ становится самым умным, добрым, трудолюбивым, справедливым и благодатным народом земли. Этот идеал наполняет школьные программы, учебники истории, вдохновляет патриотических художников, писателей, музыкантов на создание нового искусства — искусства русского патриотического авангарда.

Ушли в прошлое иллюзии о возможности безмятежного сосуществования России и Запада, иллюзии о братстве от Лиссабона до Владивостока, Россия больше не верит сладким песнопениям об общечеловеческих ценностях, приторной присказке "Европа — наш общий дом". Европа ненавидит Россию. Она взрывает российский газопровод. Она обкладывает Россию санкциями, она ворует русские миллиарды, помещённые наивными русскими финансистами в европейские и американские банки.

Великолепная российская дипломатия в кратчайшие сроки переориентировала российскую геополитику на Восток и на Юг. Русские геополитики заняты конструированием новых международных сообществ, таких как БРИКС. Россия возвращается в Африку, в Азию, в Латинскую Америку.

Война на Украине рано или поздно придёт к концу. Но порождённые ею перемены не будут остановлены, а только наберут свои скорости. Русская история — как циклотрон, в котором поток частиц с каждым витком увеличивает скорость, обретая такую ударную силу, что способна пробить любые исторические тромбы, любые уродливые нагромождения и прорваться к своему идеалу. Россия — громада. "Громада двинулась и рассекает волны. Плывёт".

Александр Проханов