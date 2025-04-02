⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Проходы, Турья, Малая Рыбица, Петрушевка, Михайловское, Великий Прикол и Миропольское Сумской области.

▪️ Потери противника составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие полевой артиллерии.



Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Андреевка, Каменка Харьковской области, Кировск, Дробышево, Ямполь и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

▪️ ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Старая Николаевка, Северск, Александро-Калиново, Белокузьминовка, Новооленовка, Новая Полтавка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 285 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 и 105 мм гаубица М101 производства США, а также четыре автомобиля.



Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» в районах населенных пунктов Ленина, Удачное, Котлино, Муравка, Гришино, Красноармейск, Новосергеевка, Песчаное, Петровского и Белицкое Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разлив, Зеленое Поле, Запорожье, Воскресенка, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.

▪️ Потери противника составили более 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.



Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Бургунка, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 60 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 94 над территорией Российской Федерации.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 49424 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22632 танка и других боевых бронированных машин,

▫️ 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23172 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33592 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России