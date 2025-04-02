Обзорный фильм из научно-популярного цикла “Русский музей”. Текст читает Юрий Яковлев (1982)
Фрагмент научно-популярного фильма “Русский музей” знакомит с историей Государственного Русского музея, архитектурой его здания, этапами формирования собрания, рассказывает о шедеврах уникальной коллекции русского искусства.
Текст читает Юрий Яковлев
Автор сценария Лариса Новожилова
Авторы сценария Анна Анейчик, Андрей Зоркий
Режиссер – Владимир Венедиктов
Операторы Геннадий Гутаренко, Владимир Кобычев, Евгений Болотин
Главная редакция литературно-драматических программ, 1982 г.
#РусскийМузей
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