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Как кукловодят Россией, или Почему мы не суверенны | Дмитрий Евстафьев

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Политолог-американист Дмитрий Евстафьев о суверенности Российской Федерании, автаркии, и способах управления страной с помощью транснациональных компаний.

Ведущий: Илья Бокатов

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#ДмитрийЕвстафьев #ИльяБокатов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Суверенитет России:
   – Россия не является полностью суверенной, как и большинство современных государств. Абсолютный суверенитет в современном мире недостижим.
   – Степень суверенности России выросла за последние годы, особенно после воссоединения с Крымом, эпидемии COVID-19 и начала специальной военной операции (СВО).
   – Суверенитет включает не только политические, но и экономические, технологические и социокультурные аспекты.

2. Этапы суверенизации:
   – Воссоединение с Крымом показало уязвимость России в экономическом и технологическом плане.
   – Эпидемия выявила зависимость от внешних ресурсов и технологий.
   – СВО стала ключевым толчком к комплексной суверенизации.
   – Поправки к Конституции РФ сняли некоторые ограничения суверенитета (приоритет международного права, цивилизационная зависимость), но полный юридический суверенитет пока недостижим из-за внутренних ограничений, например, запрета на государственную идеологию.

3. Давление через транснациональные компании:
   – Транснациональные компании создавали финансовую и инвестиционную зависимость России, предоставляя доступ к внешним ресурсам на особых условиях.
   – Они способствовали социальной интеграции российских граждан в западные системы (образование, стандарты, бизнес-туризм), подрывая социокультурный суверенитет.
   – Технологический суверенитет подрывался из-за зависимости от импортных решений, которые не воспроизводились в России.

4. Технологический суверенитет:
   – Это способность воспроизводить технологии, отстающие не более чем на одно поколение от мирового уровня.
   – Россия не была технологически суверенной к началу СВО (например, зависимость от импортных электромоторов, насосов, ПО).
   – Транснациональные компании не инвестировали в российские разработки, а закупали лучшие решения на мировом рынке, что усиливало уязвимость в кризисных условиях.

5. Автаркия и экономический суверенитет:
   – Полная автаркия (самоизоляция) не нужна и невозможна для России. Страна должна поддерживать сбалансированные внешнеэкономические связи.
   – Экономический суверенитет — это способность выживать и развиваться в условиях кризиса, а не производить всё самостоятельно.
   – Пример: переход к стеклянной таре вместо картонных пакетов как более суверенное решение.

6. Целеполагание и развитие:
   – Успех суверенизации зависит от целей общества, а не только от закрытости экономики.
   – Россия к 24 февраля 2022 года не была готова к изоляции (зависимость от импорта туалетной бумаги, красителей и т.д.).
   – Нужен баланс: где-то производить своё, где-то закупать, где-то искать альтернативные пути.

7. Сравнение с другими странами:
   – США также несуверенны и зависят от внешних технологий больше, чем Россия.
   – Политика Трампа — это не автаркия, а ограничение открытости рынка через тарифы.

8. Проблемы избыточного экспорта:
   – Россия экспортирует ресурсы (нефть, металлы), но импортирует роскошь вместо социально полезных товаров.
   – Это результат политики Запада, направленной на деградацию российской промышленности (схема «нефть в обмен на удовольствия»).

9. Будущее и вызовы:
   – Нужен «социальный Госплан» — система, объединяющая экономические и социальные цели, возможно, с использованием современных технологий (серверов).
   – Россия должна учитывать неэкономические факторы (культура, справедливость, региональные различия) для устойчивого развития.
   – Успех зависит от того, сможет ли Россия опередить конкурентов, которые будут действовать умно и безжалостно.

Вывод:
Беседа раскрывает многогранность понятия суверенитета, подчёркивая, что Россия движется к большей независимости, но сталкивается с внутренними и внешними ограничениями. Ключ к успеху — не изоляция, а сбалансированное развитие с опорой на собственные технологии, ресурсы и социальные цели. Дмитрий Евстафьев видит суверенизацию как процесс, требующий не только экономических, но и культурных, социальных решений, а также чёткого целеполагания, которого пока нет. Россия имеет шанс укрепить позиции, если учтёт уроки прошлого и опередит конкурентов в условиях жёсткого глобального противостояния.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oZlu5fs3pdQ
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