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Этих мер явно недостаточно для нормализации ситуации

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Очень правильные изменения происходят в нашей миграционной политике. И хорошо, что дети мигрантов отныне не смогут попасть в школу, не сдав экзамена.

Однако, следует отметить, что этих мер явно недостаточно для нормализации ситуации.

Замсекретаря Совбеза РФ на днях заявил, что в России взят курс на коренные изменения в области миграционной политики.

Но в таком случае, вслед за запретом принимать в школы детей мигрантов без языковых экзаменов, должен последовать запрет мигрантам привозить в Россию свои семьи. Если они приехали работать, то не намерены здесь оставаться, не так ли? Ну то есть опыт ОАЭ или Южной Корее вполне применим и в России. Надеюсь.

Необходимо проверить все случаи выдачи гражданства  за последние 5 лет. И лишить гражданства тех, кто получил его незаконно, по кривым схемам. Затем просеять выдачи предыдущих пяти лет, и так, постепенно, до 2000 года.

Необходимо, также, полностью запретить работу мигрантов в определённых сферах, одновременно максимально упростив получение гражданства этническими русскими из Центральной Азии, Казахстана, Европы, Прибалтики и Украины. То, как работает механизм сейчас, не может считаться удовлетворительным полностью, потому что русские люди по-прежнему сталкиваются с явным пренебрежением чиновников по отношению к ним. Я постоянно получаю письма, где русские люди сетуют, что трудовые мигранты, не знающие языка, получают документы при помощи посредников, а русских просто пинают. "Был бы я, например, Абдуллох, получил бы давно гражданство", – пишет мне русский парень, приехавший из Средней Азии.

Ну и, наконец, на трудовых мигрантов и их семьи уже сейчас, должны полностью перестать распространяться материнский капитал, выплаты многодетным, получение сертификатов на квартиры. Про привоз семей а принципе, я написал выше. Должен существовать временной ценз, например, 10 лет от даты получения гражданства, после которого бывший мигрант имеет право на получение каких-то сертификатов на квартиры и то, при условии фактического проживания в России, отсутствия нарушений, уплаты налогов.

Это тот минимум, на мой скромный взгляд, мер, введение которых позволит  говорить о действительно серьёзном изменении миграционной политики.


https://t.me/migrpost/391

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор одобряет текущие изменения в миграционной политике, особенно требование сдачи языкового экзамена для детей мигрантов при поступлении в школы.

2. По мнению автора, предпринятых мер недостаточно для нормализации миграционной ситуации.

3. Замсекретаря Совбеза РФ заявил о курсе на коренные изменения в миграционной политике.

4. Автор предлагает дополнительные меры:
   – Запретить мигрантам привозить семьи в Россию, по примеру ОАЭ или Южной Кореи
   – Проверить все случаи выдачи гражданства за последние 5 лет и аннулировать незаконно полученные
   – Запретить работу мигрантов в определенных сферах
   – Упростить получение гражданства для этнических русских из стран СНГ, Европы и других регионов
   – Отменить для трудовых мигрантов и их семей доступ к материнскому капиталу, выплатам многодетным и сертификатам на квартиры
   – Ввести временной ценз (10 лет) после получения гражданства для доступа к социальным программам

5. Автор критикует текущую систему, где русские люди сталкиваются с "пренебрежением чиновников", а трудовые мигранты получают документы через посредников.

Вывод:
Автор статьи занимает жесткую позицию по вопросам миграции, поддерживая ограничительные меры и предлагая значительное ужесточение миграционной политики России. Основной акцент сделан на приоритете прав этнических русских и существенном ограничении прав мигрантов. Автор считает, что только комплексное применение предложенных им мер позволит говорить о серьезном изменении миграционной политики страны.

Источник: https://t.me/MedvedevVesti/20541
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