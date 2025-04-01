Звонил Трамп, угрожал. Скоро это будет новым мемом и поводом для подколов. «Миротворец Трамп» за последние пару суток угрожал: ударом по Ирану из-за ядерной программы; Дании – оттяпать Гренландию военным путем; хуситам – за то, что хуситы; Зеленскому – «большими проблемами» из-за очередного срыва сделки по полезным ископаемым; России – вторичными пошлинами на нефть; всему миру – торговыми пошлинами со 2 апреля.



Впереди у Трампа 100 дней на посту президента США – психологическая отсечка, по которой традиционно меряют эффективность работы администрации президента, и Трамп на фоне последних неудач начинает заметно нервничать – ничего из обещанного ему сделать не удалось, и предъявить в качестве своей победы ему решительно нечего. На Украине Трампа демонстративно возят носом по столу, умножая на ноль все его дипломатические победы – сделка по мораторию на удары по энергообъектам беспардонно нарушается украинской стороной, Зеленский вертит американцев как хочет на своих редкоземах, а европейцы блокируют черноморскую инициативу, не желая снимать санкции с российских банков, подключая их к SWIFT.



К словесным интервенциям Трампа, которые ранее способны были влиять на мировые рынки, все уже привыкли и воспринимают примерно также как «треш-ток» перед шоу рестлинга. Акции шоумена Трампа пробили дно, и обесцениваются также стремительно, как и его криптовалюта «Трамп-коин». Причем чем выше были накачаны ожидания, тем больнее падать. Вспомните наши прогнозы.



Вашингтонское болото «win» – оно постепенно засасывает Трампа в пучину скандалов и интриг, парализуя работу его администрации. Глобалисты-атлантисты наносят ответный удар. 100 дней США встречает мощнейшим Signal-скандалом, а на улицах жгут машины Тесла – начинается мобилизация уличных протестов и уже маячит BLM в новой обертке, который в осязаемой перспективе способен уничтожить все политические перспективы Трампа. Рассказы про третий срок и высокие рейтинги Трампа на этом фоне выглядят лишь попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.



Именно поэтому Трамп сейчас явно не в духе, и устраивает форменную истерику, угрожая всему миру. Он как Остап Бендер пытается играть на всех досках одновременно, но нигде не преуспел. Иран, Россия, Украина, Канада, Китай и Европа – оказались не по зубам «гроссмейстеру». Чтобы спасти репутацию и отложить свою политическую смерть, Трампу «кровь из уха» нужна маленькая победоносная война или маленький победоносный мир.



Хитрые европейские Сусанины и некоторые люди из его окружения убедили Трампа, что быстрее всего получится решить проблему Украины и дожать Россию, но только завели его в украинский тупик. В качестве бесплатного совета мы бы порекомендовали Трампу всё-таки остыть с Украиной и сосредоточиться на Гренландии, там хоть есть какие-то шансы закосплеить и быстренько склепать американский римэйк «крымской весны» – блокбастер «Гренландия наш» с референдумом и вежливыми людьми в главных ролях.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Угрозы Трампа: За последние дни Трамп угрожал различным странам и лидерам — Ирану (из-за ядерной программы), Дании (захватом Гренландии), хуситам, Зеленскому (из-за срыва сделки), России (пошлинами на нефть) и всему миру (торговыми пошлинами с 2 апреля).

2. 100 дней на посту: Трамп нервничает перед традиционной оценкой эффективности первых 100 дней президентства, так как не смог выполнить предвыборные обещания и не имеет значимых достижений.

3. Провал на Украине: Украина нарушает договоренности (например, мораторий на удары по энергообъектам), Зеленский манипулирует США в вопросе редкоземельных металлов, а Европа блокирует инициативы Трампа, отказываясь снимать санкции с российских банков.

4. Обесценивание влияния: Словесные заявления Трампа больше не воспринимаются серьезно, сравниваются с «треш-током» рестлинга, его криптовалюта и репутация стремительно теряют ценность.

5. Внутренние проблемы в США: Трамп увязает в вашингтонских интригах, сталкивается с Signal-скандалом, протестами (с сожжением машин Tesla) и угрозой нового движения типа BLM, что подрывает его политические перспективы.

6. Истерика и отчаяние: Трамп пытается одновременно решать множество глобальных проблем (Иран, Россия, Украина, Китай, Европа), но терпит неудачи, что заставляет его искать «маленькую победоносную войну» или «мир» для спасения репутации.

7. Украинский тупик: Окружение и европейские союзники подталкивают Трампа к решению украинского вопроса, но это приводит лишь к новым провалам.

8. Саркастический совет: Авторы предлагают Трампу сосредоточиться на Гренландии, где он мог бы инсценировать успех, подобный «крымской весне», вместо бесплодных попыток на других направлениях.

Вывод:

Статья рисует образ Трампа как президента, теряющего авторитет и контроль как на международной арене, так и внутри США. Его угрозы воспринимаются как истерика неудачника, не способного реализовать обещания и справиться с вызовами. Провал дипломатии, внутренние скандалы и отсутствие побед подталкивают его к отчаянным шагам, но вместо успеха он всё глубже увязает в проблемах. Авторы с иронией предлагают ему сменить фокус на более «простую» цель, вроде Гренландии, чтобы хотя бы создать видимость триумфа.