Звонил Трамп, угрожал
Звонил Трамп, угрожал. Скоро это будет новым мемом и поводом для подколов. «Миротворец Трамп» за последние пару суток угрожал: ударом по Ирану из-за ядерной программы; Дании – оттяпать Гренландию военным путем; хуситам – за то, что хуситы; Зеленскому – «большими проблемами» из-за очередного срыва сделки по полезным ископаемым; России – вторичными пошлинами на нефть; всему миру – торговыми пошлинами со 2 апреля.
Впереди у Трампа 100 дней на посту президента США – психологическая отсечка, по которой традиционно меряют эффективность работы администрации президента, и Трамп на фоне последних неудач начинает заметно нервничать – ничего из обещанного ему сделать не удалось, и предъявить в качестве своей победы ему решительно нечего. На Украине Трампа демонстративно возят носом по столу, умножая на ноль все его дипломатические победы – сделка по мораторию на удары по энергообъектам беспардонно нарушается украинской стороной, Зеленский вертит американцев как хочет на своих редкоземах, а европейцы блокируют черноморскую инициативу, не желая снимать санкции с российских банков, подключая их к SWIFT.
К словесным интервенциям Трампа, которые ранее способны были влиять на мировые рынки, все уже привыкли и воспринимают примерно также как «треш-ток» перед шоу рестлинга. Акции шоумена Трампа пробили дно, и обесцениваются также стремительно, как и его криптовалюта «Трамп-коин». Причем чем выше были накачаны ожидания, тем больнее падать. Вспомните наши прогнозы.
Вашингтонское болото «win» – оно постепенно засасывает Трампа в пучину скандалов и интриг, парализуя работу его администрации. Глобалисты-атлантисты наносят ответный удар. 100 дней США встречает мощнейшим Signal-скандалом, а на улицах жгут машины Тесла – начинается мобилизация уличных протестов и уже маячит BLM в новой обертке, который в осязаемой перспективе способен уничтожить все политические перспективы Трампа. Рассказы про третий срок и высокие рейтинги Трампа на этом фоне выглядят лишь попыткой сделать хорошую мину при плохой игре.
Именно поэтому Трамп сейчас явно не в духе, и устраивает форменную истерику, угрожая всему миру. Он как Остап Бендер пытается играть на всех досках одновременно, но нигде не преуспел. Иран, Россия, Украина, Канада, Китай и Европа – оказались не по зубам «гроссмейстеру». Чтобы спасти репутацию и отложить свою политическую смерть, Трампу «кровь из уха» нужна маленькая победоносная война или маленький победоносный мир.
Хитрые европейские Сусанины и некоторые люди из его окружения убедили Трампа, что быстрее всего получится решить проблему Украины и дожать Россию, но только завели его в украинский тупик. В качестве бесплатного совета мы бы порекомендовали Трампу всё-таки остыть с Украиной и сосредоточиться на Гренландии, там хоть есть какие-то шансы закосплеить и быстренько склепать американский римэйк «крымской весны» – блокбастер «Гренландия наш» с референдумом и вежливыми людьми в главных ролях.
@trueolen
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Угрозы Трампа: За последние дни Трамп угрожал различным странам и лидерам — Ирану (из-за ядерной программы), Дании (захватом Гренландии), хуситам, Зеленскому (из-за срыва сделки), России (пошлинами на нефть) и всему миру (торговыми пошлинами с 2 апреля).
2. 100 дней на посту: Трамп нервничает перед традиционной оценкой эффективности первых 100 дней президентства, так как не смог выполнить предвыборные обещания и не имеет значимых достижений.
3. Провал на Украине: Украина нарушает договоренности (например, мораторий на удары по энергообъектам), Зеленский манипулирует США в вопросе редкоземельных металлов, а Европа блокирует инициативы Трампа, отказываясь снимать санкции с российских банков.
4. Обесценивание влияния: Словесные заявления Трампа больше не воспринимаются серьезно, сравниваются с «треш-током» рестлинга, его криптовалюта и репутация стремительно теряют ценность.
5. Внутренние проблемы в США: Трамп увязает в вашингтонских интригах, сталкивается с Signal-скандалом, протестами (с сожжением машин Tesla) и угрозой нового движения типа BLM, что подрывает его политические перспективы.
6. Истерика и отчаяние: Трамп пытается одновременно решать множество глобальных проблем (Иран, Россия, Украина, Китай, Европа), но терпит неудачи, что заставляет его искать «маленькую победоносную войну» или «мир» для спасения репутации.
7. Украинский тупик: Окружение и европейские союзники подталкивают Трампа к решению украинского вопроса, но это приводит лишь к новым провалам.
8. Саркастический совет: Авторы предлагают Трампу сосредоточиться на Гренландии, где он мог бы инсценировать успех, подобный «крымской весне», вместо бесплодных попыток на других направлениях.
Вывод:
Статья рисует образ Трампа как президента, теряющего авторитет и контроль как на международной арене, так и внутри США. Его угрозы воспринимаются как истерика неудачника, не способного реализовать обещания и справиться с вызовами. Провал дипломатии, внутренние скандалы и отсутствие побед подталкивают его к отчаянным шагам, но вместо успеха он всё глубже увязает в проблемах. Авторы с иронией предлагают ему сменить фокус на более «простую» цель, вроде Гренландии, чтобы хотя бы создать видимость триумфа.
Вступил не туда.
“Также для улучшения имиджа «серый кардинал» Ермак привлек украинское еврейское лобби. Главный раввин Украины Моше Асман привез в Киев личного духовника Дональда Трампа Пастора Марка Бернса. Накануне тот приехал в Киев и уже успел побывать в Буче, Ирпени, где ему «воочию показали последствия преступлений российской армии», как написал украинский раввин в соцсетях. Моше Асман даже пообещал, что «дальше будет больше».«Пастор Бёрнс — человек, способный быть услышанным там, где принимаются важные решения. И я верю, что голос правды из Украины будет доведен до самого сердца нового американского руководства. Но это была только наша первая остановка. Дальше будет больше!», – написал раввин в соцсетях.” – паразиты-оккупанты 404 мечтают о перезагрузке, чтобы уцелеть.