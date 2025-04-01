Теория заговора касательно истории Славян
Ольга Семёнова-Роттердам, Виталий Петров.
Вокруг славянства, а тем более истории Славян, всегда стояла завеса заговоров. Существует ли теория заговора на самом деле? В этот раз эфир будет построен на вопросах, задаваемых слушателями и читателями. Ольга Семёнова-Роттердам — историк, переводчик, автор двух книг по истории Славян на землях крайне западной Европы, ответит на вопросы, которые волнуют людей, интересующихся отечественной историей и историей Славянского мира. Давайте вместе раскапывать хорошо спрятанные исторические факты, находить секретные схроны и письменные источники, светить фонариком в самых тёмных углах прошлого.
Вопросы:
Почему «славянин» и латинское «slave» — неравнозначные слова?
Как правильно «словяне» или «славяне»?
Существует ли Теория заговора в отношении истории Славянского мира?
Можно ли доверять (новым) историческим источникам?
Кто предки Славян? Скифы!
Как стали называть скифо-славян, поселившихся на западе Европы?
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Коммментарий редакции
Тезисы беседы
1. Связь слов "славянин" и "slave" (раб)
- Основной вопрос: почему "славянин" и латинское/английское "slave" (раб) не являются равнозначными словами.
- Ольга Семёнова утверждает, что между этими словами нет этимологической связи, несмотря на их внешнее сходство.
- Исторические источники (греко-римские авторы, Тацит, Лев Диакон, Аполлинарий Сидоний) подчёркивают, что славяне и их предки (скифы, германцы) предпочитали смерть рабству, что опровергает ассоциацию "славянин = раб".
- Слово "slave" в английском языке появляется значительно позже (около 1290 года) и изначально означало "пленник", а не "раб". Примеры из среднеанглийских текстов (легенды о Святом Томасе Бекете, перевод "Энеиды" Вергилия) показывают, что оно применялось к разным народам (англичанам, троянцам), а не к славянам.
- В латинском и греческом языках до VI века не существовало термина "славянин"; использовалось слово "servus" для обозначения рабов.
- Вывод: сходство слов "slave" и "славянин" — случайное совпадение, усиленное позднейшими лингвистическими ошибками и манипуляциями.
2. Происхождение и значение слов "словене" и "славяне"
- Оба термина ("словене" и "славяне") считаются правильными и взаимодополняющими, происходящими от корня "слово".
- Этимология связана с понятием "слово" как основы идентичности народа, сохранившего "истинный язык" после разделения языков (библейский сюжет о Вавилонской башне).
- Голландский историк Корнелиус Аврелиус (XVI век) упоминает, что славяне называли себя так, как "имеющие полно или много слов".
- В славянских и балтийских языках слово "слава" связано с честью, похвалой, молвой, что подчёркивает духовную и культурную основу термина.
- Греко-римские авторы адаптировали название народа, добавляя букву "к" (склавини, склавены), из-за особенностей произношения, но корень остаётся "слово".
- Имена с основой "слав-" (Владислав, Станислав) и праздник "Слава" у сербов подтверждают позитивное значение термина, исключающее ассоциацию с рабством.
3. Теория заговора в истории славян
- Вопрос: существует ли целенаправленное искажение истории славянского мира?
- Ольга Семёнова утверждает, что такая теория существует и проявляется в последовательном стирании памяти о славянском происхождении народов Европы.
- Примеры:
– Современность: разделение славянских народов (Украина, Прибалтика) через промывание мозгов и создание буферных зон.
– История: ассимиляция славян Восточной Германии (лужичане, ободриты), Польши, Голландии, Фландрии, Австрии под влиянием Ватикана и франков, утрата ими языка и идентичности.
– Скифы: их присутствие на огромных территориях (от Кореи до Атлантики) замалчивается, несмотря на новые исследования (Кристофер Бек).
- Механизм: отрыв от исторических корней, подмена ценностей, фальсификация истории, превращение славян в врагов друг друга (пример — мамлюки).
- Цель заговора: ослабление славянского мира как сильного конкурента Западу.
4. Методология и советы по изучению истории
- Ольга подчёркивает важность работы с первоисточниками и проверки ссылок в исторических текстах.
- Предостерегает от некритического восприятия информации, особенно без указания источников.
- Рекомендует читать материалы в оригинале (на латыни, греческом) для избежания ошибок перевода.
Вывод
Беседа раскрывает три ключевые темы: отсутствие связи между "славянин" и "slave", глубокое культурное значение терминов "словене" и "славяне", а также наличие целенаправленного искажения истории славян. Ольга Семёнова убедительно доказывает, что внешнее сходство слов "slave" и "славянин" — результат случайности и позднейших манипуляций, не подкреплённый историческими фактами. Она подчёркивает, что славяне — народ, связанный со "словом" и "славой", а не с рабством. Теория заговора, по её мнению, реальна и проявляется в многовековом процессе стирания славянской идентичности в Европе. Для противостояния этому необходимо изучать историю через проверенные источники и передавать знания потомкам, сохраняя память о предках и их величии.
А где мадам ? Пускай прочитает и посмотрит хоть от Роттер-дама.