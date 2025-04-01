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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 1 апреля 2025 г.

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⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
 
Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Угроеды, Турья и Мирополье Сумской области.

▪️ Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
 
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Загоруйковка и Кондрашовка Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, из них два иностранного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
 
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Плещеевка, Катериновка и Новооленовка Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 255 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, пехотной и егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гришино, Шевченко, Красноармейск, Новосергеевка и Димитров Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.
 
Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Ялта, Запорожье и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери противника составили более 150 военнослужащих, танк, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
 
Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Ивановка и Антоновка Херсонской области.

▪️ Уничтожены до 75 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
 
  Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и местам производства взрывчатых веществ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
 
Средствами противовоздушной обороны сбиты 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 49 247 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 622 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50794
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