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Ответы на вопросы (31.03). Отец Андрей Ткачёв

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Эпизоды:
00:00 Слова ободрения Отца Андрея
01:06 Почему мы просим в молитвах помилования не только у Господа?
06:24 Нужно ли молиться вслух?
13:39 Как не ошибиться, когда придет именно Иисус?
21:50 Как выбрать своего духовника?
31:43 О словах молитвы "Отче Наш"…
39:31 Были ли пьяницы во времена Христа? Как молиться при пьяном супруге?
47:57 Если плачет сердце, но глаза сухие, считается ли это покаянием?
51:41 Почему не все заповеди пришли в Православие из Ветхого Завета?
54:54 Души, попавшие в ад имеют ли надежду попасть в рай после Пришествия Иисуса?
57:48 "Не отдавай жене души твоей…"
59:47 Благословение Отца Андрея

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/

Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей, с краткой сутью ответов:

1. Почему помимо Господа мы просим прощения грехов у Богородицы, ангелов и людей? 
   – Ответ: Это не грех, а естественное употребление лексики. Просить прощения или помилования у тех, кто имеет над нами власть или влияние (например, ангелов-хранителей, Богородицы), допустимо, если мы осознаём, что верховная власть принадлежит Богу. Главное — различать Бога и творения.

2. Обязательно ли молиться вслух, или это суеверие? 
   – Ответ: Молиться вслух лучше, так как это помогает соединить ум, сердце и речь, усиливая молитву. Однако в обстоятельствах, где это невозможно (например, в транспорте), можно молиться про себя, сохраняя внутреннее единство ума и сердца. Это не суеверие, а норма.

3. Как не ошибиться, когда придёт Иисус, и не поверить лжецам? 
   – Ответ: Пришествие Христа будет явным, громким и молниеносным, с крестом на небе, его невозможно спутать с обманом. Лжепророки будут соблазнять, но прельстятся только любящие ложь. Нужно читать Евангелие, чтобы распознавать истину.

4. Как не ошибиться в выборе духовника и церкви? 
   – Ответ: Духовник нужен только тем, кто идёт глубоким духовным путём; большинству достаточно совести, просвещённой Евангелием, чтения Писания, посещения церкви и общения с верующими друзьями. Церковь (храм) выбирайте сердцем, посещая разные храмы. Вопрос о конфессии отец Андрей не рассматривает, так как он православный.

5. Что значат слова "Не введи нас в искушение" в молитве "Отче наш"? Искушает ли Бог? 
   – Ответ: Искушение и испытание — разные понятия. Бог не искушает злом (по Якову), но испытывает верность (как Авраама), зная заранее результат. Лукавый же искушает, выявляя грехи. В молитве просим не допустить нас до падения.

6. Были ли пьяницы во времена Христа? Пьянство — болезнь или бесы? Как любить пьяного мужа? 
   – Ответ: Пьянство было всегда, упоминается в Писании (Ной, Лот, притчи). Это болезнь и страсть, иногда связанная с бесами. Любовь к пьяному мужу проявляется в молитве (например, перед иконой "Неупиваемая Чаша"), будущее неизвестно, но молитва полезна.

7. Если сердце плачет, а слёз нет, считается ли это покаянием? 
   – Ответ: Да, плач — это скорбь души и ума о грехах, а не только слёзы. Слёзы — следствие, но главное — внутреннее сокрушение, как у блудницы.

8. Почему некоторые заповеди Ветхого Завета перешли в православие, а другие нет? 
   – Ответ: Заповеди (например, 10) перешли с углублением в Нагорной проповеди, а ритуальные законы (613 мицвот) упразднены на кресте. Остались запреты на кровь, блуд и идоложертвенное. Отец Андрей просит конкретики для дальнейшего ответа.

9. Имеют ли души в аду надежду на спасение после второго пришествия? 
   – Ответ: До Страшного суда речь идёт о временном состоянии душ. Окончательное решение будет на суде. Молитвы церкви могут смягчить участь, но ад всё же сохранит свою "добычу".

10. Что значат слова "Не отдавай жене души твоей" (Сирах 9:2)? 
    – Ответ: Это предостережение мужу не терять власть в семье, не становиться "подкаблучником". Глава 9 Сираха учит осторожности с женщинами, чтобы избежать бед.

Вывод: Отец Андрей отвечает на вопросы с опорой на Священное Писание, церковную традицию и практический опыт, стараясь объяснить духовные понятия доступно и с примерами. Он подчёркивает важность Евангелия, молитвы и внутреннего состояния души, избегая догматизма там, где требуется уточнение (например, про Ветхий Завет или ад). Его подход сочетает строгость к греху с надеждой на милость Божию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bOud2atr26I
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