Кружок диалектики (2024–2025). 09. «Материалистическая трактовка Науки логики». М. В. Попов.
9-е занятие Кружка любителей гегелевской диалектики было посвящено материалистической трактовке Науки логики с учётом вышедшей в свет монографии О. А. Мазура и М. В.Попова, посвящённой материалистическому преобразованию гегелевской Науки логики. Следующие занятие 8 апреля.
Книга Попов М. В., Мазур О. А. Материалистическое преобразование диалектики Гегеля: https://vk.com/wall175653499_2615
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
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Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru
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Комментарий редакции
Тезисы лекции Михаила Васильевича Попова:
1. Диалектика как инструмент борьбы за прогресс
– Ленин подчеркивал, что без диалектики невозможно противостоять реакции и лжи. Поэтому необходимо изучать гегелевскую диалектику в материалистическом ключе для общественного прогресса.
2. Работа над книгой "Материалистическое преобразование диалектики Гегеля"
– Попов и Мазур выпустили книгу, посвященную материалистическому преобразованию диалектики Гегеля. Она основана на анализе "Науки логики" (том 2, "Учение о понятии") и подкреплена множеством ссылок на Гегеля, Маркса, Энгельса и Ленина.
3. Разделение "Науки логики" на объективную и субъективную логику
– Первый том ("Учение о бытии" и "Учение о сущности") — это объективная логика, преимущественно материалистическая.
– Второй том ("Учение о понятии") — субъективная логика, но при тщательном анализе в ней больше объективного, чем субъективного.
4. Структура "Учения о понятии"
– Объективность: включает механизм (внешнее соединение материи), химизм (соединение атомов в молекулы) и жизнь (объективный процесс, углубление в материю).
– Субъективность: связана с человеком как субъектом, способным познавать, ставить цели и реализовывать их через понятия, суждения и умозаключения.
– Идея: объединяет телеологию (постановку целей), познание (истина как соответствие понятия объекту) и добро (реализация полезного и борьба со злом).
5. Абсолютная идея у Гегеля
– Абсолютная идея — это не идеализм, а единство идеи истины (познание объективной реальности) и идеи добра (преобразование мира).
– Гегеля ошибочно называют абсолютным идеалистом, игнорируя материалистическую основу его философии.
6. Материализм в "Науке логики"
– Первый том целиком материалистичен, второй том требует анализа, но в нем преобладает объективность. Идеализм проявляется лишь в предисловиях и общих рассуждениях, которые можно игнорировать.
7. Практическое значение диалектики
– Идея должна отвечать на вопрос "что делать?" и опираться на объективные обстоятельства и субъективные возможности.
– Преобразование мира (природы и общества) требует сначала познания истины, а затем реализации добра.
8. Роль рабочего класса
– Идея становится материальной силой, когда овладевает массами, но главная роль отводится рабочему классу как производящей силе общества.
– Рабочие партии и кружки изучают диалектику, чтобы реализовать идею бесклассового общества.
9. Сравнение "Большой" и "Малой логики" Гегеля
– "Большая логика" ("Наука логики") — материалистична и глубока.
– "Малая логика" — учебник для студентов, менее доказательна, но полезна для формулировок.
10. Итог работы кружка
– Задача выявления материалистического в диалектике Гегеля решена. Книга Попова и Мазура — краткое руководство для понимания "Науки логики" в материалистическом ключе.
Вывод:
Лекция Михаила Попова посвящена обоснованию материалистического подхода к философии Гегеля, опирающегося на "Науку логики". Попов утверждает, что Гегель не абсолютный идеалист, как его часто интерпретируют, а мыслитель, чья диалектика в основе своей материалистична и полезна для борьбы за общественный прогресс. Абсолютная идея у Гегеля трактуется как единство истины (познания реальности) и добра (преобразования мира), что делает ее инструментом рабочего класса в движении к бесклассовому обществу. Книга "Материалистическое преобразование диалектики Гегеля" представлена как итог работы кружка, упрощающий понимание сложных идей Гегеля и подтверждающий их актуальность для современной борьбы трудящихся.