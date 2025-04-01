Европа, наследующая варварским традициям древних германцев, кровавому язычеству спятившего Рима и массовым бойням эпохи Симплициссимуса, старается сохранять звериную серьёзность во всех своих разговорах про подготовления к войне. Три номера назад в «Завтра» рассказывалось, почему не стоит отмахиваться от агрессивного кудахтанья еврокур как от пустых угроз: инвестиции в ВПК, какими бы скромными они ни были сейчас, могут быть увеличены, и вялая рецессия, проявляющаяся по всему блоку, здесь не проблема – для такого дела деньги найдутся. При всём этом трудно воспринимать всерьёз европейские новости о подготовке к войне: они будто бы нарочно делаются нелепыми и смешными, разносятся повсюду как свежие скетчи «Монти Пайтон» и обсуждаются с ехидными усмешками на лицах.

Начать следует с очередных саммитов по Украине. Каких по счёту – бог весть: примерно в конце зимы эти саммиты достигли дипломатической сингулярности, и каждый следующий начинается раньше, чем закончится предыдущий. Послы, спецпредставители, министры и главы государств высохшими губами просят хотя бы глоток воды, но некогда – пора вновь обсуждать, как Европа может помочь Украине. Предпоследний пик таких разговоров пришёлся на период две недели назад – тогда Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и обсудили Украину без Украины, поэтому в Евросоюзе с примкнувшей к нему Британией решили показать, как правильно, и тоже обсудили Украину без Украины. Итогом обсуждений стал свежий и ни капли не очевидный блеф: было решено отправить на Украину миротворцев, причём разместить их на всякий случай как можно дальше от мест активной конфронтации – скажем, облепить их трепыхающимися телами шахты точно-точно скрытых в укронедрах редкоземельных минералов салиума и горилия для защиты от ракетных посягательств подлого врага. Миротворцев-шахтолюбов, если верить центрам европейской решительности в Лондоне и Париже, было решено отправить уже скоро, сотни тысяч бравых вояк уже готовились к высадке, да вот беда – на последнем саммите, который случился чуть ли не раньше, чем предпоследний, усилиями военных сверхдержав Италии и Хорватии, без чьего участия любая войсковая операция обречена на провал, решили притормозить с введением войск. На том же саммите оформилось прекрасное самоназвание всей этой богадельни – «коалиция желающих». Дескать, очень хотели бы помочь делом, да не можем: итальянцы и хорваты не разрешают. «Коалиция немогущих», если бы она состояла лишь из различных Латвий или Эстоний, могла бы стать примером неосознанного ляпа, смешной глупости, сказанной всерьёз. Но покуда в основе этой коалиции стоят страны, имеющие политическую культуру чуть богаче, чем «сидеть в болоте и кидать зиги», в этом можно увидеть издёвку. О том, как серьёзно стоит воспринимать прибалтов, всю неделю трубила история о застрявшем в литовском болоте броневике, где предположительно оказались заперты четыре американских вояки. Прошла неделя, болото ценой невероятных усилий осушили, по ходу дела утопили какой-то трактор, вояк так и не нашли, зато нашли огромные заболоченные пространства, которых за 30 с лишним лет усиленного спиливания букв С, С, С и Р с чугунных люков почему-то стало намного больше. Информационное сопровождение всех этих маразмов явно подталкивало западного читателя к некоторой нецелесообразности ввязываться в Третью мировую ради не пойми кого.

И здесь очень кстати пришлась громкая публикация от «Нью-Йорк таймс» про тесную связь Киева и Вашингтона эпохи Джо Байдена. Наши обозреватели разнесли повсюду надёрганные цитаты оттуда, но ценности они не имели. Разве для кого-то является секретом тот факт, что наводку американских ракет – которые, в отличие от украинцев, далеко не бесплатные, – осуществляли американские же специалисты, а согласование с Вашингтоном всех больших операций до поры начала курского вторжения было обязательным? Нет, это открыто проговаривалось с самого начала. Нюансы разнообразных операций давно минувших дней типа ударов по Крымскому мосту тоже едва ли представляют интерес в контексте дня сегодняшнего. Что же представляет и для чего этот материал разнесли так широко?

Для начала следует помнить, что американцы, несущие на себе клеймо Оппенгеймера, знают, чьё мясо съели, и опасаются ядерной войны – так у нас не боялись даже в 50-е. Потому-то и очевидный нам блеф генерала Сергея Суровикина, который в якобы закрытых разговорах угрожал ответить на форсирование Днепра ядерной бомбардировкой, там был воспринят прямо и тоже подтолкнул публику к вопросу о целесообразности начала ядерного конфликта из-за мортидо укроморпехов на берегу Крынок. Во-вторых, «Нью-Йорк таймс», несмотря на свою демократическую ориентацию, не так враждебна Трампу, как принято считать: по вопросам, скажем, поддержки милого всякому американскому сердцу Израиля нью-йоркские журналисты вполне солидарны с Вашингтонским Апельсином (вспомните, к примеру, апологию нарушений перемирия в Газе, признающую факты нарушения, но прощающую их правильной стороне). Вот и здесь, сквозь весь текст сквозит не только ворчание о том, как же это все отдельные дела старый президент делал неправильно и криво, но и отношение к общему подходу Штатов к украинскому кризису: для нас-то, дескать, это была ещё одна прокси-война, отголосок поставившей такие войны на поток холодной войны, а вот для России, которую мы не восприняли всерьёз, это оказалось куда серьёзнее очередного Вьетнама. Извиняйте, прокололись, mea culpa, давайте вести диалог на условиях нашего понимания важности для вас нашего актива. Рассматривать те или иные вбросы в контексте стараний – реальных ли или фиктивных – нынешнего Вашингтона наладить контакт с Москвой сложно в силу неясной природы этого контакта и тем, которые обсуждаются на встречах делегаций неочевидного состава. Здесь, однако, дело в другом. Отказ от логики холодной войны в контексте именно Украины, высказанный не кем-нибудь, а «Нью-Йорк таймс», ставит вопрос о целесообразности применения этой логики к окружающим Украину краям. Лыком в строку здесь стал материал «Файненшиал таймс»: от лица прибалтийских геополитических гигантов там сообщается, что перемирие на Украине не нужно, так как именно неисчислимые богатства Тарту, природные недра Даугавпилса и культурные ценности Каунаса станут целью русских варваров, которых хлебом не корми – дай перевести силы и кого-нибудь захватить. Не особо тонкий американский юмор здесь перекликается с европейским: неприменимость логики прокси-конфликта в условиях принципиальности победы для одной из сторон выпячивается на примере кривых недогосударств как нельзя ярко.

Илья Титов

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. Европа демонстрирует "звериную серьёзность" в разговорах о подготовке к войне, однако европейские заявления выглядят нелепо и воспринимаются с иронией.

2. Саммиты по Украине проходят настолько часто, что "каждый следующий начинается раньше, чем закончится предыдущий", а решения на них принимаются без участия самой Украины.

3. Создана "коалиция желающих" (по мнению автора – скорее "коалиция немогущих"), которая демонстрирует готовность помочь Украине, но сталкивается с препятствиями от разных европейских стран.

4. Прибалтийские страны представлены как несерьёзные участники международных отношений, с иронией упоминается инцидент с американским броневиком в литовском болоте.

5. Статья в "Нью-Йорк таймс" раскрывает тесные связи между Киевом и Вашингтоном при Байдене, что для автора не является новостью.

6. США опасаются ядерной войны и воспринимают российские угрозы ядерной эскалации буквально, что влияет на их стратегию.

7. "Нью-Йорк таймс", несмотря на демократическую ориентацию, не так враждебна Трампу, как принято считать, особенно по некоторым вопросам.

8. Наблюдается отход от логики "холодной войны" в контексте украинского конфликта, при этом для России этот конфликт оказался более принципиальным, чем для США.

9. Прибалтийские страны, согласно "Файненшиал таймс", выступают против перемирия на Украине, опасаясь стать следующей целью России.

Вывод

Автор использует сарказм и иронию для критики европейской и американской политики в отношении украинского конфликта. Основная мысль статьи заключается в том, что западные страны пытаются сохранять видимость решительности и серьёзности, но их действия выглядят непоследовательными и неэффективными. Статья подчёркивает разницу в восприятии конфликта: для России он имеет принципиальное значение, тогда как США рассматривали его как очередную прокси-войну в духе холодной войны. Автор также отмечает изменения в риторике западных СМИ, которые могут сигнализировать о пересмотре подхода к конфликту и возможности мирных переговоров, несмотря на возражения некоторых стран.