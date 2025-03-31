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Ростех должен прийти на смену Газпрому? Как не профукать окно возможностей для наших видеохостингов

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Текст выступления главы компании «Крибрум», члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игоря Ашманова на круглом столе Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики», опубликованный в номере 10 газеты «Завтра».

Комментарий редакции

Основные тезисы выступления Игоря Ашманова:

1. Восприятие информации через видео: Значительная часть населения воспринимает информацию через видеоконтент, что делает видеохостинги ключевым элементом информационной политики.

2. Проблемы с YouTube и отечественными аналогами:
   – Роскомнадзор замедлил YouTube, что привело к росту аудитории российских видеохостингов (например, Rutube, ВК-видео), но это не решает проблему полностью.
   – Российские платформы не справляются с нагрузкой и уступают YouTube по технологическим возможностям.

3. Медийная зависимость от Запада:
   – Россия остается «медийной колонией»: голливудские фильмы, англоязычные вывески и названия доминируют в медийном пространстве.
   – Контрольный пакет медийного пространства принадлежит американским компаниям, несмотря на блокировки (например, Facebook).

4. Пример Китая:
   – Китай отказался от англоязычных вывесок после торговой войны и пандемии, сосредоточившись на внутреннем производстве и потреблении, что улучшило их экономику.

5. Конкуренция российских видеохостингов:
   – Шесть российских видеоплатформ (Rutube, ВК-видео, Смотрим.ру и др.) конкурируют между собой вместо объединения усилий.
   – Их технологическая база значительно слабее YouTube, который изначально создавался как пропагандистский инструмент с огромными инвестициями и поддержкой государства.

6. Проблемы окупаемости:
   – Российские видеохостинги ориентированы на коммерческую окупаемость, что приводит к избытку рекламы и неправильной модерации (включая русофобский контент).
   – Технологическая база (хранение данных, доставка контента, CDN) не может развиваться на принципах рынка — это задача государства.

7. Роль государства:
   – Ключевые технологии (видеохостинги, операционные системы, ИИ) не могут быть созданы частным бизнесом из-за отсутствия окупаемости.
   – Необходим государственный подход: финансирование, создание единой платформы, поддержка инфраструктуры (по аналогии с ядерной отраслью или сталинской моделью соревнования конструкторских бюро).

8. Технологическое отставание:
   – YouTube выигрывает благодаря мощной инфраструктуре (дата-центры, системы хранения, CDN), которой нет у российских платформ.
   – Даже переход Rutube в собственность «Газпрома» не решает проблему без государственной поддержки.

9. Угроза информационного пространства:
   – Молодежь подвергается влиянию TikTok и YouTube, что требует срочного изменения подхода к развитию технологий и медийной политики.

Вывод:
Игорь Ашманов подчеркивает, что Россия проигрывает в борьбе за медийное пространство из-за технологической и стратегической слабости отечественных видеохостингов по сравнению с YouTube, который изначально создавался как инструмент пропаганды с огромными ресурсами. Конкуренция между российскими платформами и их ориентация на окупаемость тормозят развитие. Для решения проблемы необходим государственный подход: создание единой технологической платформы, инвестиции в инфраструктуру и отказ от рыночных механизмов там, где они неэффективны. Без этого Россия останется медийно зависимой от Запада, что угрожает информационной безопасности и культурному суверенитету.

Источник: https://rutube.ru/video/128a0bd2ced0ff2fcdc035e0a79051e7/
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