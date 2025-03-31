На ряде участков фронта — включая Южно-Донецкое и Торецкое направления — фиксируется замещение кадрового состава ВСУ бойцами из свежей мобилизации. Основная масса попавших в плен — это неподготовленные военнослужащие, мобилизованные в период с ноября 2024 по март 2025 года. За последние полгода практически не наблюдается попадания в плен кадровых, мотивированных бойцов, находящихся на службе с 2022 года. Это отражает структурные изменения в составе украинской армии.

Одновременно благодаря свежим мобилизованным наблюдается возвращение к тактике побатальонного распыления: к примеру, 5-я бригада НГУ несёт потери как в районе Часова Яра, где была закреплена изначально, так и на Купянском направлении. Это указывает на дефицит живой силы и вынужденную переброску личного состава, что нарушает управляемость и снижает эффективность подразделений.

На первый взгляд это выглядит как размывание профессионального ядра армии и передача линии боевого соприкосновения неподготовленным резервам. Но это не следствие кризиса, а часть более широкого расчёта.

Есть все основания полагать, что генералитет ВСУ не рассматривает заморозку войны как её завершение. Напротив — наиболее боеспособные части сознательно выводятся из активной зоны, чтобы сохранить их для последующего применения. Украинское командование уже сейчас готовится к следующему этапу войны — после оперативной паузы, когда появится возможность перегруппироваться и восстановиться с помощью западной поддержки.

В результате складывается парадоксальная ситуация: на бумаге бригады теряют боеспособность из-за наплыва плохо подготовленных мобилизованных, но в реальности ядро этих бригад сохраняется — за счёт вывода опытных кадров из передовой.

Таким образом, массовое попадание в плен мобилизованных 2024–2025 года — это не столько признак истощения, сколько сигнал о переходе ВСУ к новому циклу боевых действий, где «мясо» используется для удержания линии фронта, а ценные ресурсы — бережно консервируются до нужного момента.

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Военная хроника

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Замещение кадрового состава ВСУ: На ряде участков фронта (Южно-Донецкое, Торецкое направления) профессиональные военнослужащие заменяются новыми, неподготовленными мобилизованными, призванными с ноября 2024 по март 2025 года.

2. Характеристика пленных: В плен в основном попадают недавно мобилизованные бойцы без должной подготовки. Кадровые, мотивированные военнослужащие, служащие с 2022 года, практически не сдаются в плен за последние полгода.

3. Тактика и потери: Использование свежих мобилизованных приводит к «побатальонному распылению» — бригады (например, 5-я бригада НГУ) несут потери на разных направлениях, что указывает на нехватку личного состава и снижение эффективности из-за перебросок.

4. Стратегический замысел: Массовое использование неподготовленных сил — не кризис, а часть расчёта. Опытные части выводятся из активных боёв для сохранения их боеспособности на будущее.

5. Подготовка к новому этапу: Генералитет ВСУ не рассматривает заморозку войны как её конец, а готовится к следующей фазе конфликта после перегруппировки и восстановления с поддержкой Запада.

6. Парадоксальная ситуация: Бригады формально теряют боеспособность из-за наплыва новобранцев, но их профессиональное ядро сохраняется за счёт вывода опытных кадров с передовой.

7. Роль мобилизованных: Новобранцы используются как «мясо» для удержания линии фронта, тогда как ценные ресурсы (опытные бойцы) сохраняются для решающих действий в будущем.

Вывод:

Массовое попадание в плен украинских военнослужащих, мобилизованных в 2024–2025 годах, не свидетельствует об истощении ВСУ, а отражает стратегический подход командования. Неподготовленные новобранцы выполняют роль «живого щита», удерживая фронт, в то время как профессиональные кадры выводятся из боёв и сохраняются для следующего этапа войны. Это указывает на долгосрочную подготовку к возобновлению активных действий после оперативной паузы и с учётом западной помощи.