Какими должны быть причины для отказа от привычек, которые губят вашу жизнь?

Гость эфира – Ольга Харитонова.

Фрагмент передачи "Как детям отказываться от предложений выпить и покурить". Смотреть полностью – https://youtu.be/ytRiD_Tva7I

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#воспитаниедетей #вредныепривычки

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о причинах отказа от вредных привычек:

Основные группы отказов (по системе ценностей молодых людей):

1. Отказ из-за вреда для организма

– "Спасибо, я не травлюсь"

– Признание алкоголя и табака как легализованных наркотиков

– "Мой организм не помойка"

2. Отказ из самоуважения

– "Я ценю своё здоровье"

– "Я себя люблю и выбираю лучшее для своей жизни"

– "Мне это мешает наслаждаться жизнью"

3. Отказ по личным предпочтениям

– "Просто не хочу"

– "Это не вкусно, противно"

– "Мне свежий сок больше нравится"

– "Я брезгую стоять рядом с такими людьми"

4. Отказ из-за семейных ценностей

– "Я беру пример с родителей"

– "У меня младший брат, он с меня пример берёт"

– "Меня папа перестанет уважать"

– "Для меня папа/тренер важнее"

5. Отказ из экономических соображений

– "Мне есть куда потратить время и деньги"

– "Лучше коньки/шайбу/клюшку/косметику куплю"

– "Это сумасшествие покупать отраву для своего организма"

6. Отказ из-за альтернативных способов улучшения настроения

– "Я и так весёлая"

– "Я расслабляюсь по-другому"

– "Давайте стресс снимать по-другому"

– "Мне шоколад/какао поднимает настроение"

7. Отказ с благодарностью за поддержку

– "Спасибо за поддержку, но это только навредит мне"

– "Мне нужен совет, а не отрава"

– "Мне нужна поддержка без вреда для здоровья"

8. Универсальные отказы

– "Я давно принял взвешенное решение"

– "Мне это не подходит"

– "Есть дела поинтереснее/поважнее"

– "Бросил/поумнел" (даже если никогда не пробовал)

– "Я знаю, из чего это делают"

– "Я за рулём"

– "Я таблетки принимаю"

– "Курить сейчас не модно, модно спортом заниматься"

9. Опровержение аргументов о "пробовании всего в жизни"

– "Я разборчивая/разборчивый"

– "Берут от жизни всё глупцы, умные берут от жизни лучшее"

– "В жизни надо всё попробовать, например, родить здоровых детей/получить права/закончить школу с отличием"

– Сравнение с недопустимыми действиями (агрессивный вариант)

Вывод:

Лекция представляет структурированную систему аргументов для молодых людей, помогающую им отказаться от предложений попробовать вредные вещества. Ключевая идея – опираться на личные ценности (здоровье, самоуважение, семья, финансы, альтернативные способы получения удовольствия) при формулировании отказа. Материал представлен в форме готовых фраз и аргументов, которые молодые люди могут адаптировать под свою манеру общения и конкретные ситуации. Автор подчеркивает, что официальные формулировки из брошюры могут звучать постановочно, и предлагает адаптировать их к разговорному стилю с учетом возрастных особенностей аудитории.