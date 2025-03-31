Причины отказа от вредных привычек
Какими должны быть причины для отказа от привычек, которые губят вашу жизнь?
Гость эфира – Ольга Харитонова.
Фрагмент передачи "Как детям отказываться от предложений выпить и покурить". Смотреть полностью – https://youtu.be/ytRiD_Tva7I
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#воспитаниедетей #вредныепривычки
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Комментарий редакции
Основные тезисы лекции о причинах отказа от вредных привычек:
Основные группы отказов (по системе ценностей молодых людей):
1. Отказ из-за вреда для организма
– "Спасибо, я не травлюсь"
– Признание алкоголя и табака как легализованных наркотиков
– "Мой организм не помойка"
2. Отказ из самоуважения
– "Я ценю своё здоровье"
– "Я себя люблю и выбираю лучшее для своей жизни"
– "Мне это мешает наслаждаться жизнью"
3. Отказ по личным предпочтениям
– "Просто не хочу"
– "Это не вкусно, противно"
– "Мне свежий сок больше нравится"
– "Я брезгую стоять рядом с такими людьми"
4. Отказ из-за семейных ценностей
– "Я беру пример с родителей"
– "У меня младший брат, он с меня пример берёт"
– "Меня папа перестанет уважать"
– "Для меня папа/тренер важнее"
5. Отказ из экономических соображений
– "Мне есть куда потратить время и деньги"
– "Лучше коньки/шайбу/клюшку/косметику куплю"
– "Это сумасшествие покупать отраву для своего организма"
6. Отказ из-за альтернативных способов улучшения настроения
– "Я и так весёлая"
– "Я расслабляюсь по-другому"
– "Давайте стресс снимать по-другому"
– "Мне шоколад/какао поднимает настроение"
7. Отказ с благодарностью за поддержку
– "Спасибо за поддержку, но это только навредит мне"
– "Мне нужен совет, а не отрава"
– "Мне нужна поддержка без вреда для здоровья"
8. Универсальные отказы
– "Я давно принял взвешенное решение"
– "Мне это не подходит"
– "Есть дела поинтереснее/поважнее"
– "Бросил/поумнел" (даже если никогда не пробовал)
– "Я знаю, из чего это делают"
– "Я за рулём"
– "Я таблетки принимаю"
– "Курить сейчас не модно, модно спортом заниматься"
9. Опровержение аргументов о "пробовании всего в жизни"
– "Я разборчивая/разборчивый"
– "Берут от жизни всё глупцы, умные берут от жизни лучшее"
– "В жизни надо всё попробовать, например, родить здоровых детей/получить права/закончить школу с отличием"
– Сравнение с недопустимыми действиями (агрессивный вариант)
Вывод:
Лекция представляет структурированную систему аргументов для молодых людей, помогающую им отказаться от предложений попробовать вредные вещества. Ключевая идея – опираться на личные ценности (здоровье, самоуважение, семья, финансы, альтернативные способы получения удовольствия) при формулировании отказа. Материал представлен в форме готовых фраз и аргументов, которые молодые люди могут адаптировать под свою манеру общения и конкретные ситуации. Автор подчеркивает, что официальные формулировки из брошюры могут звучать постановочно, и предлагает адаптировать их к разговорному стилю с учетом возрастных особенностей аудитории.
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…очеВИДЛНЫЙ В Ы В О Д…
_Раз ТАКое предлагается(ВНЕДРЯЕТСЯ),
З Н А Ч И Т – социум РАЗЛОГАЕТСЯ…
ЗНАЧИТ – ДЕМОГРАФИЯ(в-стране)- Ухудшается…
* в ЗОНУ “ВЫМИРАТОВ” – страна ПРЕВРАЩАЕТСЯ…?
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_ПЬЮТ,КУРЯТ,ШИРЯЮТСЯ…в РЕЗУЛЬТАТЕ чего:
ПОГОСТЫ (ПОВСЕМЕСТНО) “ЗАСЕЛЯЮТся”…
ИЗ-за ОТСУТСТВИЯ Идеологии – РАЗБЕГАЮТСЯ…
* НАВЯЗЧИВО(ПОВСЕМЕСТНО)- РЕЛИГИЕЙ “окормляют’ся”…
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_МОРАЛЬных Кумиров(как при СССР)- в принципе НЕТ!
Т.Н.ныне’шняя “КУЛЬТура” – НАВЯЗЫВАЕТ ВРЕД…
от АМОРАЛЬных “ШОУ” – ВСЕМ “пламенный-привет”…
* НА-ФЕНЕ “шпрехает” – УЖЕ даже ШКЕТ…
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_Культура Общения – УМЫШЛЕННО изГОНяется!
Социум (УМЫШЛЕННО) – ДЕкульторизируется!
Социум (УМЫШЛЕННО) – РАДИКАЛизируется!
Социум (УМЫШЛЕННО) – ДЕБИЛ(iziryetcя)=БАРАН(iziryetcя)!!!
:-(какИМИ башнями – “ЭТО” всё КУРИРУЕТся…..
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МНОГОе(МАССУ)чего в России – Нужно Менять!
1-е ЭТО-ТО,что Власть Русским – Нужно ВОЗВРАЩАТЬ!!!
2-е ЭТО-ТО,что Идеологию Совести и Нравственности Возрождать!
3-е ЭТО-ТО,что Конституцию ПО-Русски – Пора ПРИНИМАТЬ!
:-)и Разное Иное – Срочно СОЗДАВАТЬ!
:-)* а Главное ЭТО:”едроССню” – ОТ власти ОТСТРАНЯТЬ!!!
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“ПАРАНЖИ”=НИКi CНИМАЙте и обсуждать НАЧИНАЙте…
- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон.Канада. 31-3-25