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Причины отказа от вредных привычек

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Какими должны быть причины для отказа от привычек, которые губят вашу жизнь?

Гость эфира – Ольга Харитонова.

Фрагмент передачи "Как детям отказываться от предложений выпить и покурить". Смотреть полностью – https://youtu.be/ytRiD_Tva7I

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о причинах отказа от вредных привычек:

Основные группы отказов (по системе ценностей молодых людей):

1. Отказ из-за вреда для организма
   – "Спасибо, я не травлюсь"
   – Признание алкоголя и табака как легализованных наркотиков
   – "Мой организм не помойка"

2. Отказ из самоуважения
   – "Я ценю своё здоровье"
   – "Я себя люблю и выбираю лучшее для своей жизни"
   – "Мне это мешает наслаждаться жизнью"

3. Отказ по личным предпочтениям
   – "Просто не хочу"
   – "Это не вкусно, противно"
   – "Мне свежий сок больше нравится"
   – "Я брезгую стоять рядом с такими людьми"

4. Отказ из-за семейных ценностей
   – "Я беру пример с родителей"
   – "У меня младший брат, он с меня пример берёт"
   – "Меня папа перестанет уважать"
   – "Для меня папа/тренер важнее"

5. Отказ из экономических соображений
   – "Мне есть куда потратить время и деньги"
   – "Лучше коньки/шайбу/клюшку/косметику куплю"
   – "Это сумасшествие покупать отраву для своего организма"

6. Отказ из-за альтернативных способов улучшения настроения
   – "Я и так весёлая"
   – "Я расслабляюсь по-другому"
   – "Давайте стресс снимать по-другому"
   – "Мне шоколад/какао поднимает настроение"

7. Отказ с благодарностью за поддержку
   – "Спасибо за поддержку, но это только навредит мне"
   – "Мне нужен совет, а не отрава"
   – "Мне нужна поддержка без вреда для здоровья"

8. Универсальные отказы
   – "Я давно принял взвешенное решение"
   – "Мне это не подходит"
   – "Есть дела поинтереснее/поважнее"
   – "Бросил/поумнел" (даже если никогда не пробовал)
   – "Я знаю, из чего это делают"
   – "Я за рулём"
   – "Я таблетки принимаю"
   – "Курить сейчас не модно, модно спортом заниматься"

9. Опровержение аргументов о "пробовании всего в жизни"
   – "Я разборчивая/разборчивый"
   – "Берут от жизни всё глупцы, умные берут от жизни лучшее"
   – "В жизни надо всё попробовать, например, родить здоровых детей/получить права/закончить школу с отличием"
   – Сравнение с недопустимыми действиями (агрессивный вариант)

Вывод:
Лекция представляет структурированную систему аргументов для молодых людей, помогающую им отказаться от предложений попробовать вредные вещества. Ключевая идея – опираться на личные ценности (здоровье, самоуважение, семья, финансы, альтернативные способы получения удовольствия) при формулировании отказа. Материал представлен в форме готовых фраз и аргументов, которые молодые люди могут адаптировать под свою манеру общения и конкретные ситуации. Автор подчеркивает, что официальные формулировки из брошюры могут звучать постановочно, и предлагает адаптировать их к разговорному стилю с учетом возрастных особенностей аудитории.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_9GxJu8ovsU
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1930 1618
    Valeriy Bondarik час назад

      ,,,###…PriveTT…##,,,

      …очеВИДЛНЫЙ В Ы В О Д…

      _Раз ТАКое предлагается(ВНЕДРЯЕТСЯ),
      З Н А Ч И Т – социум РАЗЛОГАЕТСЯ…
      ЗНАЧИТ – ДЕМОГРАФИЯ(в-стране)- Ухудшается…
      * в ЗОНУ “ВЫМИРАТОВ” – страна ПРЕВРАЩАЕТСЯ…?
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      _ПЬЮТ,КУРЯТ,ШИРЯЮТСЯ…в РЕЗУЛЬТАТЕ чего:
      ПОГОСТЫ (ПОВСЕМЕСТНО) “ЗАСЕЛЯЮТся”…
      ИЗ-за ОТСУТСТВИЯ Идеологии – РАЗБЕГАЮТСЯ…
      * НАВЯЗЧИВО(ПОВСЕМЕСТНО)- РЕЛИГИЕЙ “окормляют’ся”…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      _МОРАЛЬных Кумиров(как при СССР)- в принципе НЕТ!
      Т.Н.ныне’шняя “КУЛЬТура” – НАВЯЗЫВАЕТ ВРЕД…
      от АМОРАЛЬных “ШОУ” – ВСЕМ “пламенный-привет”…
      * НА-ФЕНЕ “шпрехает” – УЖЕ даже ШКЕТ…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      _Культура Общения – УМЫШЛЕННО изГОНяется!
      Социум (УМЫШЛЕННО) – ДЕкульторизируется!
      Социум (УМЫШЛЕННО) – РАДИКАЛизируется!
      Социум (УМЫШЛЕННО) – ДЕБИЛ(iziryetcя)=БАРАН(iziryetcя)!!!
      :-(какИМИ башнями – “ЭТО” всё КУРИРУЕТся…..
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      МНОГОе(МАССУ)чего в России – Нужно Менять!
      1-е ЭТО-ТО,что Власть Русским – Нужно ВОЗВРАЩАТЬ!!!
      2-е ЭТО-ТО,что Идеологию Совести и Нравственности Возрождать!
      3-е ЭТО-ТО,что Конституцию ПО-Русски – Пора ПРИНИМАТЬ!
      :-)и Разное Иное – Срочно СОЗДАВАТЬ!
      :-)* а Главное ЭТО:”едроССню” – ОТ власти ОТСТРАНЯТЬ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      “ПАРАНЖИ”=НИКi CНИМАЙте и обсуждать НАЧИНАЙте…

      - Валерий Бондарик.
      - Эдмонтон.Канада. 31-3-25

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