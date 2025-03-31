Оккупация Украины на марше. Киевские улицы перекрыты, там принимают высоких гостей из десятка стран Европы, в том числе Франции и Великобритании. Cреди делегатов «коалиции желающих» и под покровом этой легенды в Незалежную заезжает военное руководство, и темой переговоров станет размещение т.н. «миротворческого контингента» на Украине – обсуждаются конкретные места дислокации и зоны влияния, в том числе порт Одессы.

Примечательно, что накануне Стармер созвонился с Трампом, что наглядно показывает, что этот вояж согласован Вашингтоном. При этом, не надо быть наивными, «коалиция желающих» может превратиться в «коалицию могущих» только при поддержке США. Вчерашний каминг-аут NYT об участии военных США в ударах по территории России – секрет Полишинеля. Говорят, что Вашингтон дал негласные гарантии безопасности и обязался помочь, и это в том числе обсуждалось в выходные в гольф-клуб Трампа Маро-Лаго, куда заезжал европейский засланец президент Финляндии Стубб.

Очевидно, что Трамп таким образом рассчитывает принудить Кремль к быстрому выходу на мирную сделку «на воде, в воздухе и на суше», поставив Россию перед фактом. При этом Кремль был в курсе планируемого маневра, и предложения Путина о внешнем управлении Украины под мандатом ООН с участием коалиции стран, в том числе друзей России, было попыткой вклиниться в планы «союзников» по разделу сфер влияния на Украине, имея возможность хоть как-то влиять на эти процессы. Как видно по жесткой реакции Трампа, посланной через вбросы в медиа, и генсека ООН, который после звонка из Вашингтона сразу же слился со своей миротворческой роли – США решительно отвергли предложение Кремля, и планируют разделить оставшуюся тушку Украины с европейцами самостоятельно. России же, по мнению атлантических союзников, останется довольствоваться только тем, что она сейчас контролирует де-факто, а вместо демилитаризации и денафицикации – получить военную оккупацию с перманентной угрозой дальнейшего включения оккупированной территории Украины в НАТО (не сразу, а погодя) в качестве одного из основных военных плацдармов грядущей войны с Россией.

Всё реализуется в точном соответствие со сценариями, которые мы ранее неоднократно описывали. Европа в сговоре с США готовится к войне с Россией на рубеже 2029-2030 гг. Почти незамеченной осталась новость о том, что Пентагон требует от Франции отказаться от инклюзивности и гендерного разнообразия в армии. Фактически Пентагон берёт военное шефство над Францией, и планирует сделать на базе французских войск реально боеспособную армию – ставка будет сделана в первую очередь на Францию, немцы пока ещё только раскочегаривают свою военную машину. Боевые пидо*асы, простите за наш французский, навеянный Макроном, нужны были только в качестве рекламы, а вот для реальной войны – нужны другие кадры. Поэтому сейчас из европейских войск, и начнут с Франции, выгонят всех боевых петушков, которые разлагают моральный дух армии.

Принципиально важно и совсем неслучайно американские пошлины накладываются на промышленность Европы – вместе с требованием увеличения военных бюджетов все крупные производственные предприятии Европы буквально насильно переводят на военные рельсы и госзаказ. Во Франции, Великобритании и Германии уже отчитались об увеличении военных бюджетов любой ценой, а американцы параллельно душат европейский автопром и химическую промышленность. Так что скоро мы снова увидим знакомые ещё нашим дедам значки всяких Вольцвагенов, Мерседесов, Опелей и прочих Ауди на военных машинах НАТО, кители неонацистов объединенной Европы будут шить Hugo Boss, Сименс и Байер будут разрабатывать оборудование для концлагерей и новое химоружие, ну, а американцы на этой всей европейской военщине снова очень хорошо заработают. Запомните и этот наш твит, он тоже из будущего.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Визит иностранных делегаций в Киев: В Киев прибыли представители стран Европы (включая Францию и Великобританию) для обсуждения размещения «миротворческого контингента» на Украине. Переговоры касаются конкретных мест дислокации, включая порт Одессы.

2. Согласование с США: Премьер Великобритании Стармер обсудил ситуацию с Трампом, что указывает на поддержку Вашингтона. NYT подтвердила участие военных США в ударах по России, а Трамп, вероятно, дал гарантии безопасности на встрече в Мар-а-Лаго с президентом Финляндии Стуббом.

3. Цели Трампа: Трамп стремится вынудить Россию к мирной сделке, создав военное присутствие на Украине. Предложение Путина о внешнем управлении под эгидой ООН было отвергнуто США и генсеком ООН после давления Вашингтона.

4. Планы США и Европы: США и Европа намерены разделить контроль над Украиной, оставив России только текущие территории. Вместо демилитаризации и денацификации Украина может стать плацдармом НАТО для будущей войны с Россией (2029–2030 гг.).

5. Военная трансформация Европы: Пентагон требует от Франции отказаться от инклюзивности в армии, готовя её к реальной войне. Франция станет ключевой военной силой в Европе, а Германия пока только наращивает мощь.

6. Экономическое давление США: Американские пошлины и требования увеличить военные бюджеты вынуждают Европу переводить промышленность на военные нужды. Европейские бренды (Volkswagen, Mercedes, Hugo Boss и др.) будут работать на войну, как в прошлом.

Вывод:

Автор статьи с глубоким скептицизмом относится к так называемым «мирным инициативам» Запада в отношении Украины, видя в них лишь ширму для реализации хищнических планов. По его мнению, Запад, потерпев поражение в прокси-войне против России через Украину, решил отказаться от закулисных игр и перейти к прямому управлению страной, разделив сферы влияния между США и Европой. Это, по сути, оккупация, замаскированная под «миротворчество», которая грозит повторить трагические сценарии Второй мировой войны, где европейская промышленность и милитаризм снова служат агрессии. Россия, однако, едва ли смирится с таким раскладом: на этих территориях проживают миллионы русских, для которых Запад готовит участь жизни под гнётом чужеродной власти. Раскрыв свои карты и заявив о циничных интересах к исконно русским землям, Запад ставит вопрос ребром: что Россия сможет противопоставить этой откровенной экспансии? Автор предостерегает, что без решительного ответа Москва рискует утратить влияние на исторически свои территории, а мир — скатиться к новому глобальному конфликту.