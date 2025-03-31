В малоизвестной и недооцененной книге советского писателя Кочетова "Чего же ты хочешь?" замечательно показаны те самые процессы в советском обществе, которые затем вылились в перестойку 80х, "демократизацию" 90х коммерциализацию 2000-х. Причём показаны не кондово и догматично, в романе совсем нет ничего про пролетариат и марксизм, но есть интересные мысли о самой природе человека.

В частности, там показано, как после войны стали размываться идеалы борцов за справедливость, и многие советские граждане, уставшие от борьбы и войны, стали желатт спокойной и красивой жизни. По нынешним меркам, очень скромные запросы, и вполне объяснимые, но они уже расхолаживали и позволяли западным спецслужбам заронять зерна сомнений и предательства.

Западники, по сюжету романа, послали в СССР под видом искусствоведов црушников, бывшего нациста и власовца из белоэмигрантов – с задачей нащупать слабые звенья.

Кочетов показывает, как не спеша и искусно они это делают, запуская метастазы по разным направлениям и делая ставку не на переубеждение в идеалах, а в разложении изнутри посредством искушения потребительским соблазнов. Человек слаб, вниз его тянуть легче, чем вверх – на это тёмные силы всегда и делали ставку.

В романе, наверное, впервые показано – ещё до Юлиана Семёнова – как засевшие в подполье нацисты начинают поднимать головы, открывать типографии, и как их охотно берут на работу спецслужбы либеральный стран. Тем самым наглядно показана связь либерализма и нацизма, их общая работа по разрушению не только СССР, а и Русского мира. Кочетов это очень хорошо понимает и приводит диалоги этих агентов, которые пытаются понять русский код через иконопись и древнерусскую культуру.

К слову, в романе выписаны очень интересные персонажи. К примеру, молодой художник, который стал рисовать картины о русской старине и портреты партийных жён в образе древнерусских барышень. (возможно, подразумевается Глазунов, но не факт). И как западники пытаются взять его в оборот, как оружие против советской власти.

Вообще, показано, как ЦРУ заигрывало с русскими националистами, пытаясь использовать их как инструмент против СССР. Понятно, что им было плевать на русскую нацию, что, собственно, проявилось при Ельцине, когда русский наицонализм был заклеймен фашизмом. Но тогда это привело к тому, что советская власть ожидаемо испугалась национализма, так что этот фокус запданикам удался.

В то же время есть сюжетная линия молодой советской идейной девушки, которая выскочила замуж за итальянского коммуниста и там разочаровалась не только в Европе, но в тех приспособленцах, которые выдавали себя за советских союзников, но ненавидели все советское и русское. В образе этого итальянца показан бытовой расизм евробюргеров, которые во всём считают себя выше "русских дикарей".

В общем, много интересного и прозорливого подметил Кочетов. И за это его затюкали, внимание, тогдашние либералы под видом антисталинистов. Не легка судьба тех, кто говорит неудобные вещи, во все времена.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Основная идея книги Кочетова: Роман "Чего же ты хочешь?" раскрывает процессы в советском обществе, которые привели к перестройке, "демократизации" и коммерциализации, показывая их через призму человеческой природы, а не марксистской идеологии.

2. Усталость от идеалов: После войны советские люди, устав от борьбы, начали стремиться к спокойной и красивой жизни, что ослабило их стойкость и дало западным спецслужбам возможность посеять сомнения и предательство.

3. Проникновение Запада: Западные агенты (ЦРУшники, нацисты, власовцы), замаскированные под искусствоведов, целенаправленно разлагали советское общество изнутри, делая ставку на потребительские соблазны, а не на идеологическое переубеждение.

4. Связь либерализма и нацизма: Кочетов показывает, как спецслужбы либеральных стран сотрудничали с бывшими нацистами, используя их для разрушения СССР и Русского мира, включая попытки понять "русский код" через культуру.

5. Интересные персонажи: В романе ярко выписаны герои, например, художник, рисующий русскую старину и портреты партийных жён, которого Запад пытается использовать как оружие против советской власти.

6. Манипуляция национализмом: ЦРУ пыталось использовать русских националистов против СССР, что вызвало страх советской власти перед национализмом, хотя Запад в итоге сам отверг его при Ельцине.

7. Личная драма: Молодая идейная советская девушка выходит замуж за итальянского коммуниста, разочаровывается в Европе и сталкивается с бытовым расизмом европейцев, считающих себя выше "русских дикарей".

8. Неприятие Кочетова: За свои прозорливые идеи автор подвергся нападкам со стороны либералов, маскирующихся под антисталинистов, что подчёркивает трудную судьбу тех, кто говорит правду.

Вывод:

Роман Кочетова "Чего же ты хочешь?" — это глубокое и пророческое произведение, которое через художественные образы и диалоги раскрывает механизмы морального и культурного разложения советского общества под влиянием Запада. Автор показывает, как человеческая слабость и жажда комфорта становились уязвимыми местами, которые использовали внешние силы для разрушения не только СССР, но и русской идентичности. Несмотря на художественную форму, книга оказалась точным предсказанием будущих событий, что делает её недооценённым шедевром, а судьба самого Кочетова — примером того, как неудобная правда встречает сопротивление даже в собственном обществе.