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«Конец европейскому единству» – выдаем желаемое за действительное

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Мой комментарий Сергею Мардану на канале "Соловьев лайф"

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Провал плана ЕС по военной помощи Украине:
   – Евросоюз планировал выделить до 40 млрд евро на военную помощь Украине, но этот план провалился.
   – Даже урезанный вариант на 5 млрд евро (на закупку 2 млн снарядов крупного калибра) был отклонён Францией, Италией и Словакией, помимо традиционных Венгрии и Словакии.
   – Причина отказа: страны ЕС сосредоточились на обязательствах перед G7 и развитии собственного военно-промышленного комплекса (ВПК).

2. Европейское единство под вопросом:
   – Несмотря на разговоры о расколе в ЕС в течение трёх лет гибридной войны против России, единство формально сохраняется.
   – Отказ от финансирования Украины — тактическое, а не стратегическое решение, связанное с внутренними приоритетами, а не с "прозрением" Европы.

3. Скептицизм к Еврокомиссии:
   – Франция, Италия и Словакия могли усомниться в прозрачности расходования средств Еврокомиссией (5 млрд евро — значительная сумма, и контроль за ней под вопросом).
   – Еврокомиссия назначается главами национальных государств, включая Германию, Францию и Италию, что опровергает миф о "плохой бюрократии" против "хороших лидеров".

4. Европейская политика и влияние США:
   – "Старая Европа" (Германия, Франция) и "новая Европа" (Польша, Прибалтика) традиционно считались разделёнными по степени зависимости от США.
   – После прихода Трампа старая схема (ЕС следует за Байденом) рушится: Европа дружно выступает против политики Трампа, включая Польшу и Прибалтику.

5. Стратегический интерес Европы в конфликте:
   – Европа рассчитывала стать главным выгодополучателем краха России, как это было после распада СССР.
   – Трамп, предлагая компромисс с Россией, ставит ЕС в сложное положение: Европа уже понесла экономический ущерб, а теперь рискует остаться без "дивидендов".
   – Германия, например, вносит изменения в конституцию для наращивания военной мощи, что говорит о серьёзности намерений продолжать конфликт.

6. Ресурсы и пределы конфликта:
   – США обеспечивали основную часть военной техники для Украины, тогда как Европа давала деньги. Без американского "железа" ЕС должен либо найти替代品, либо признать поражение.
   – Человеческие резервы Украины исчерпываются, и мобилизация 18-летних остаётся нереализуемой идеей.

7. Перспективы и варианты:
   – Европа может попытаться нарастить собственный ВПК (например, 800 млрд евро на "железо"), чтобы продолжать конфликт самостоятельно.
   – Трамп может либо выйти из войны, либо поддержать перевооружение Европы, оставив её разбираться с Россией, что выгодно США.

Вывод:
Беседа раскрывает сложную ситуацию в ЕС: провал плана помощи Украине не означает отказа от конфронтации с Россией, а лишь отражает тактический пересмотр приоритетов — укрепление собственного ВПК и выполнение обязательств перед G7. Европа, несмотря на экономические потери, остаётся заинтересованной в продолжении конфликта, видя в нём шанс вернуть утраченное после Второй мировой войны влияние. Однако без американской военной поддержки и с истощением ресурсов Украины её стратегия сталкивается с практическими ограничениями. Приход Трампа вносит неопределённость: Европа либо консолидируется для самостоятельной борьбы, либо отдельные страны начнут искать расположение США, что может расколоть единство ЕС. Решающими факторами станут способность Европы создать собственное "железо" и готовность идти на компромисс с реальностью.

Источник: https://rutube.ru/video/968c1e0efecb1b84e94d01f351d26273/
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