Всем известна легендарная «Дорога жизни» по льду Ладожского озера, по которой в осажденный Ленинград шли грузы с Большой земли, а из города эвакуировали его жителей. Но такая спасительная дорога была не одна. Куда меньше известна другая, которую окрестили «Дорогой Победы». И, увы, совсем забыто сегодня имя ее героического строителя — инженера Ивана Георгиевича Зубкова, который погиб потом при загадочных обстоятельствах в возрасте всего 39 лет.

После прорыва 18 января 1943 блокады Государственный Комитет Обороны издал секретное распоряжение — в течение трёх недель построить на узком участке отвоёванной земли 30 километров железнодорожного пути, включая три моста. Сроки казались невероятными, к тому же шла война, Ленинград и его пригороды немцы жестоко обстреливали и бомбили. Однако дорога была построена, и всего за 17 дней! Потому ее и назвали «Дорогой Победы», а руководителя строительства, инженера Ивана Зубкова — спасителем Ленинграда.

Родился он в городе Ессентуки в семье инженера-путейца. Начал учёбу в кадетском корпусе, однако из-за революции его не закончил. Но об этом в своей биографии никогда не писал, как и том, что его брат воевал в Белой гвардии. В 1930 году Зубков окончил Харьковский технологический институт. После начала строительства метрополитена в Москве приехал в столицу, где трудился сменным инженером шахты №9. На строительстве метро прошёл путь от начальника смены до руководителя шахты и был награждён медалью «За трудовую доблесть». Потом работал в Молдавии и Карелии и снова в сфере железнодорожного строительства.

Зимой 1941-го года молодого инженера-путейца отправили в Ленинград. Там он возглавил строительство первой ветви метрополитена. По воспоминаниям ветеранов метростроения, после нескольких месяцев успешных работ на невских берегах Иван Георгиевич, с иронией, сказал подчиненным: «Ну вот, а какие-то дураки решили, что в Ленинграде метро строить нельзя». Однако начало строительства прервалось — грянула война. Уже готовые подземные тоннели законсервировали, затопили водой. А Зубкову поручили возведение оборонительных элементов у Карельского перешейка и на Лужском рубеже.

Когда советским войскам, пытавшимся прорвать блокаду, удалось занять участок на левом берегу Невы, Зубкову приказали соорудить понтонную переправу для того, чтобы перебросить танки на легендарный «Невский пятачок». Это была сложнейшая операция.

За основу импровизированного моста были взяты плашкоуты водоизмещением 33 тонны, которые выпускались на Балтийском заводе.

Однако первая попытка переправы танков завершилась неудачей. Как только танк вошел на паром, как вблизи разорвался снаряд и осколок пробил один плашкоут. Паром сразу осел набок. Чтобы спасти танк, его водитель вывел машину обратно на берег. От ареста Зубкова спасло только личное вмешательство члена Военного совета фронта, второго секретаря Ленинградского городского комитета партии Алексея Кузнецова. А переправа заработала через несколько дней. Как вспоминали его соратники, каждое утро Зубков звонил в Смольный и говорил: «Пью чай с вареньем, выпил семь стаканов». Это означало, что за сутки переправлено семь танков.

22 ноября 1941 года началось движение грузовиков по льду на ставшей знаменитой Дороге жизни по льду Ладожского озера. А примерно через год было принято решение о строительстве по льду Ладоги уже железнодорожной трассы Войбокало — Кобона — Коса, что позволило бы значительно увеличить количество поставляемых в Ленинград грузов. Прокладку магистрали возложили на вновь созданное Управление военно-восстановительных работ Ленинградского фронта, которое возглавил Иван Зубков.

Это задание было крайне сложным. Многие считали, что класть рельсы на лед нельзя. Зубков принял решение строить свайно-ледяную эстакаду. Сваи забивали в дно озера, сверху укладывали бревна, а уже на них — шпалы и рельсы. Строительство шло под непрерывными бомбежками. Гибли люди, под лед проваливалась техника. В таких условиях удалось построить 15 километров пути.

Но 18 января 1943 года была прорвана блокада. Вдоль берега Ладоги отвоеван узкий коридор, связавший Ленинград с Большой землей. И в тот же день Государственный комитет обороны постановил прекратить строительство свайно-ледяной дороги через Ладожское озеро и проложить 33-километровый участок железнодорожного пути Шлиссельбург — Поляны по земле.

Местность, по которой прокладывалась трасса, была пересеченная и болотистая. Среди строителей оказалось немало девушек. Некоторые из них до войны учились в гуманитарных вузах и прежде никогда не держали в руках лопату или лом — главные орудия труда на этой сложнейшей стройке. Одновременно проводились работы по сооружению мостового перехода через Неву. Но сперва соорудили временный мост, который представлял собой низководную эстакаду. Несмотря на все трудности, железную дорогу построили за поразительно короткий срок — 17 суток.

Этот участок и получил гордое название «Дорога Победы».

Первый после прорыва блокады поезд прибыл на Финляндский вокзал 7 февраля 1943 года. В итоге с февраля по декабрь того года в Ленинград было пропущено 3105 поездов, а из Ленинграда — 3076. Это позволило доставить в город 4,44 млн тонн различных грузов, в том числе 630 тысяч тонн продовольствия, что дало возможность спасти тысячи жизней ленинградцев.

Зубкова наградили орденом Красного Знамени, а потом ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот». Каждый год 7 февраля на Финляндском вокзале проходит церемония, посвященная тем памятным событиям.

Погиб же славный строитель «Дороги Победы» в 1944 году. В «Правде» был напечатан некролог, в котором скупо говорилось, что «…на боевом посту при исполнении служебных обязанностей погиб герой Социалистического Труда, генерал-директор пути и строительства II ранга тов. Зубков Иван Георгиевич». Только в 1974 году в газете «Метростроитель» появилась информация о том, что Зубков погиб при крушении самолета, на котором он летел.

Еще позднее стало известно, что в ночь с 27 на 28 июня ему позвонил всемогущий нарком путей сообщения Лазарь Каганович, который приказал немедленно отправиться на восстановление какого-то второстепенного железнодорожного моста. Зубков ответил, что срочной необходимости в этих работах нет, а вместо него туда вполне могут отправиться его заместители. Но Каганович упорно настаивал, чтобы он летел лично, и ему пришлось исполнить поручение наркома. В результате самолет, на котором он вылетел, разбился.

Выдвигались разные версии гибели аэроплана. Немцы обстрелять его не могли, поскольку их в том районе не было. Говорили, что самолет был неисправен и давно списан. Но потом выяснилось, что это был аэроплан, на котором летал сам Кирилл Мерецков — главнокомандующий Карельским фронтом, а потому никак не мог быть в плохом состоянии.

Тем не менее возникло подозрение, что к неожиданной гибели Зубкова был причастен Каганович. Нарком был уже в возрасте и видел в 39-ти летнем герое опасного претендента на свое место. Но подозрения так и остались подозрениями, а многие документы по этому делу засекречены до сих пор.

Хоронили инженера и знаменитого мостостроителя, как боевого полководца в Александро-Невской лавре. Гроб с его телом на пушечном лафете провезли по всему Невскому проспекту. Его сын, известный в СССР журналист-международник Георгий Зубков рассказал потом в интервью газете «Гудок»: «Когда папа погиб, я жил в Москве, а хоронили его в Ленинграде. Я приехал туда, но пропуска, необходимого для прохода на официальную церемонию прощания, у меня не было. Остановившим меня военным сказал, что я — сын Ивана Георгиевича Зубкова. После этого они отдали мне, по сути, мальчишке, честь, и провели на церемонию. Это может показаться странным и непонятным, но в тот день я не испытал всей тяжести потери. Меня охватывало чувство гордости, что я — сын такого человека».

А продолжая разговор о своем отце, Георгий Зубков признался, что в его воспитании определяющую роль сыграл личный пример отца. «Иван Георгиевич очень любил поэзию, и мне завещал идти по жизни, следуя строчкам из стихотворения Редьярда Киплинга «Заповедь»: «Наполни смыслом каждое мгновенье, Часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь как владенье, Тогда, мой сын, ты будешь Человек!»

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Дорога Победы и ее значение: После прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года была построена 33-километровая железнодорожная трасса Шлиссельбург — Поляны, названная «Дорогой Победы». Она связала осажденный город с Большой землей, позволив доставить миллионы тонн грузов и спасти тысячи жизней.

2. Иван Зубков — инженер и герой: Руководителем строительства «Дороги Победы» был инженер Иван Георгиевич Зубков. Его называли спасителем Ленинграда за невероятные усилия и рекордные сроки (17 дней) строительства железной дороги в условиях войны.

3. Биография Зубкова: Родился в Ессентуках, учился в Харьковском технологическом институте, работал на строительстве метро в Москве, затем в Молдавии и Карелии. В 1941 году возглавил строительство метро в Ленинграде, а позже — оборонительных сооружений и переправ.

4. Сложные задачи в годы войны: Зубков руководил сооружением понтонной переправы на «Невский пятачок», строительством свайно-ледяной эстакады через Ладогу и, наконец, наземной железной дороги после прорыва блокады. Работы велись под бомбежками, в тяжелейших условиях.

5. Достижения и награды: Благодаря «Дороге Победы» в 1943 году в Ленинград доставили 4,44 млн тонн грузов, включая продовольствие. Зубков получил орден Красного Знамени, звание Героя Социалистического Труда, орден Ленина и медаль «Серп и Молот».

6. Таинственная гибель: В 1944 году Зубков погиб в авиакатастрофе при загадочных обстоятельствах. Есть версия, что нарком путей сообщения Лазарь Каганович, видя в нем конкурента, настоял на его личном вылете. Причины катастрофы остаются неясными, документы засекречены.

7. Память и наследие: Зубкова похоронили с почестями в Александро-Невской лавре. Его сын, Георгий Зубков, вспоминал о гордости за отца и его влиянии на свою жизнь. Ежегодно 7 февраля на Финляндском вокзале проходит церемония в честь «Дороги Победы».

Вывод:

Иван Георгиевич Зубков — выдающийся инженер, чье мастерство и мужество сыграли ключевую роль в спасении Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Его «Дорога Победы» стала символом стойкости и инженерного гениальности, а его жизнь — примером самоотверженного служения Родине. Однако его ранняя и загадочная гибель оставляет вопросы, подчеркивая трагизм судьбы многих героев того времени. Зубков достоин памяти как человек, чьи изобретательность и решимость спасли тысячи жизней.