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Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром до мажор, 1 часть. Солист Мстислав Ростропович (1964)

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1 часть Концерта для виолончели с оркестром до мажор Йозефа Гайдна. Исполняют Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР. Дирижер Юрий Аранович.

Фрагмент программы “Концерт М.Ростроповича”.
Главная редакция музыкальных программ, 1964 г.

#гайдн #КонцертДляВиолончели #МстиславРостропович

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ACZheOISM-k
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