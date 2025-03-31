Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром до мажор, 1 часть. Солист Мстислав Ростропович (1964)
1 часть Концерта для виолончели с оркестром до мажор Йозефа Гайдна. Исполняют Мстислав Ростропович и Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР. Дирижер Юрий Аранович.
Фрагмент программы “Концерт М.Ростроповича”.
Главная редакция музыкальных программ, 1964 г.
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