3/4 ранений и смертей на фронте происходит из-за дронов. Техника ценой в десятки миллионов рублей уничтожается приборами стоимостью десятки тысяч рублей.



Дроны диктуют перемены в транспорте и оружии



Изменения в реальных (а не бумажно-уставных) порядках на передовой колоссальные. В прошлое ушли или уже сгорели на фронте все современные БМП, бронемашины и тд. Если заметили, уже давно не слышно о применении Тлюьпанов и ТОСов.



Непосредственно на передовой, как я писал еще в 2022 году, стали царствовать дешевые пикапы, разного рода багги и квадрики. Войну делают Буханки и Фермеры. Все это из-за дронов.



РЭБ – не панацея



Какое-то время против дронов помогал окопный РЭБ, и некоторые войсковые решения. Но и это время прошло. Накрыть себя РЭБом во всей полосе требуемых частот просто невозможно, а с появлением дронов на оптике и бессмысленно.



Ранее многократно писал, что от РЭБа придется уходить полностью или частично, комбинируя его с механическим подавлением. Так сейчас и выходит. Одного РЭБа недостаточно, для безопасной ротации, штурмовых или оборонительных действий.



Механические средства подавления



Среди механических средств подавления есть следующие решения: сети, ружья с дробью, пулеметы, автоматические турели с автозахватом (в разработке), лазерные турели.



Для обеспечения относительной безопасности военнослужащим приходится комбинировать различные средства противодействия дронам, усложняя тактики противодронной борьбы.



Новая тактика борьбы с дронами



Одним из оптимальных решений и самых доступных на фронте выглядит комбинация портативных средств РЭБ и ружей. Сейчас уже появились средства РЭБ с настраиваемой полосой подавления. При качественной радиоразведке такой прибор можно перенастраивать под текущие частоты у противника, но и это не помогает, если в вас летит кастомный трехчастотный дрон.



Охотничьи ружья



Все большее значение приобретают охотничьи ружья 12-калибра, которыми при должной подготовке можно сбить любой дрон на дальностях порядка 50 метров. Здесь вопрос упирается в качество подготовки дроноборцев, наличие ружей и патронов, а также в разработку тактик использования нарядов дроноборцев.



Как показал мой опыт , при должном уровне обучения овладеть навыком сбития дронов можео любой.



Легких способов не будет



Важно понимать, что простых решений защищающих от дронов просто нет. Все тактики защиты должны быть сложными и многоконтурными. Но массовое внедрение дроноборцев в боевые порядки однозначно снизит потери и увеличит количество выполненных боевых задач. Оно уже идет, но пока недостаточно системно.



Вероятно в обозримом будущем появится новые типы патронов к автоматическому оружию, которые вернут «Калашникова в игру». Пока все решения по этому вопросу кустарные с сомнительной эффективностью.



ЖИВОВZ

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. Дроны стали основной причиной потерь на фронте (3/4 ранений и смертей)

2. Дешевые дроны уничтожают дорогостоящую технику, что меняет экономику военных действий

3. Бронетехника вытесняется легкими транспортными средствами (пикапы, багги, квадроциклы)

4. РЭБ (радиоэлектронная борьба) уже не обеспечивает полной защиты от дронов, особенно с появлением дронов на оптическом управлении

5. Требуется комбинирование РЭБ с механическими средствами подавления дронов

6. Среди механических средств борьбы выделяются: сети, ружья с дробью, пулеметы, автоматические и лазерные турели

7. Оптимальным фронтовым решением становится комбинация портативных средств РЭБ и охотничьих ружей

8. Охотничьи ружья 12-го калибра эффективны против дронов на дистанции до 50 метров

9. Необходимы специальная подготовка дроноборцев и разработка тактик использования нарядов дроноборцев

10. Для эффективной противодронной обороны требуются сложные многоконтурные тактики защиты

11. Ожидается появление новых типов патронов для автоматического оружия, адаптированных для борьбы с дронами

Вывод

Статья фиксирует фундаментальные изменения в современном военном деле, вызванные массовым применением тактических дронов. Традиционные системы вооружения и защиты утрачивают эффективность, требуя комплексных решений. Наиболее доступным и действенным средством в настоящее время являются комбинированные методы: РЭБ с настраиваемой полосой подавления в сочетании с механическими средствами (прежде всего, охотничьими ружьями). Автор подчеркивает, что противодронная борьба требует системного подхода с подготовкой специалистов и внедрением многоуровневых тактик защиты. Основной тезис: простых решений в борьбе с дронами нет, но массовое внедрение специально подготовленных дроноборцев может существенно снизить потери и повысить эффективность выполнения боевых задач.