Борьба с тактическими дронами: ближайшее будущее
3/4 ранений и смертей на фронте происходит из-за дронов. Техника ценой в десятки миллионов рублей уничтожается приборами стоимостью десятки тысяч рублей.
Дроны диктуют перемены в транспорте и оружии
Изменения в реальных (а не бумажно-уставных) порядках на передовой колоссальные. В прошлое ушли или уже сгорели на фронте все современные БМП, бронемашины и тд. Если заметили, уже давно не слышно о применении Тлюьпанов и ТОСов.
Непосредственно на передовой, как я писал еще в 2022 году, стали царствовать дешевые пикапы, разного рода багги и квадрики. Войну делают Буханки и Фермеры. Все это из-за дронов.
РЭБ – не панацея
Какое-то время против дронов помогал окопный РЭБ, и некоторые войсковые решения. Но и это время прошло. Накрыть себя РЭБом во всей полосе требуемых частот просто невозможно, а с появлением дронов на оптике и бессмысленно.
Ранее многократно писал, что от РЭБа придется уходить полностью или частично, комбинируя его с механическим подавлением. Так сейчас и выходит. Одного РЭБа недостаточно, для безопасной ротации, штурмовых или оборонительных действий.
Механические средства подавления
Среди механических средств подавления есть следующие решения: сети, ружья с дробью, пулеметы, автоматические турели с автозахватом (в разработке), лазерные турели.
Для обеспечения относительной безопасности военнослужащим приходится комбинировать различные средства противодействия дронам, усложняя тактики противодронной борьбы.
Новая тактика борьбы с дронами
Одним из оптимальных решений и самых доступных на фронте выглядит комбинация портативных средств РЭБ и ружей. Сейчас уже появились средства РЭБ с настраиваемой полосой подавления. При качественной радиоразведке такой прибор можно перенастраивать под текущие частоты у противника, но и это не помогает, если в вас летит кастомный трехчастотный дрон.
Охотничьи ружья
Все большее значение приобретают охотничьи ружья 12-калибра, которыми при должной подготовке можно сбить любой дрон на дальностях порядка 50 метров. Здесь вопрос упирается в качество подготовки дроноборцев, наличие ружей и патронов, а также в разработку тактик использования нарядов дроноборцев.
Как показал мой опыт, при должном уровне обучения овладеть навыком сбития дронов можео любой.
Легких способов не будет
Важно понимать, что простых решений защищающих от дронов просто нет. Все тактики защиты должны быть сложными и многоконтурными. Но массовое внедрение дроноборцев в боевые порядки однозначно снизит потери и увеличит количество выполненных боевых задач. Оно уже идет, но пока недостаточно системно.
Вероятно в обозримом будущем появится новые типы патронов к автоматическому оружию, которые вернут «Калашникова в игру». Пока все решения по этому вопросу кустарные с сомнительной эффективностью.
ЖИВОВZ
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Дроны стали основной причиной потерь на фронте (3/4 ранений и смертей)
2. Дешевые дроны уничтожают дорогостоящую технику, что меняет экономику военных действий
3. Бронетехника вытесняется легкими транспортными средствами (пикапы, багги, квадроциклы)
4. РЭБ (радиоэлектронная борьба) уже не обеспечивает полной защиты от дронов, особенно с появлением дронов на оптическом управлении
5. Требуется комбинирование РЭБ с механическими средствами подавления дронов
6. Среди механических средств борьбы выделяются: сети, ружья с дробью, пулеметы, автоматические и лазерные турели
7. Оптимальным фронтовым решением становится комбинация портативных средств РЭБ и охотничьих ружей
8. Охотничьи ружья 12-го калибра эффективны против дронов на дистанции до 50 метров
9. Необходимы специальная подготовка дроноборцев и разработка тактик использования нарядов дроноборцев
10. Для эффективной противодронной обороны требуются сложные многоконтурные тактики защиты
11. Ожидается появление новых типов патронов для автоматического оружия, адаптированных для борьбы с дронами
Вывод
Статья фиксирует фундаментальные изменения в современном военном деле, вызванные массовым применением тактических дронов. Традиционные системы вооружения и защиты утрачивают эффективность, требуя комплексных решений. Наиболее доступным и действенным средством в настоящее время являются комбинированные методы: РЭБ с настраиваемой полосой подавления в сочетании с механическими средствами (прежде всего, охотничьими ружьями). Автор подчеркивает, что противодронная борьба требует системного подхода с подготовкой специалистов и внедрением многоуровневых тактик защиты. Основной тезис: простых решений в борьбе с дронами нет, но массовое внедрение специально подготовленных дроноборцев может существенно снизить потери и повысить эффективность выполнения боевых задач.
Пс
“Оккупация Украины на марше. Киевские улицы перекрыты, там принимают высоких гостей из десятка стран Европы, в том числе Франции и Великобритании. Cреди делегатов «коалиции желающих» и под покровом этой легенды в Незалежную заезжает военное руководство, и темой переговоров станет размещение т.н. «миротворческого контингента» на Украине – обсуждаются конкретные места дислокации и зоны влияния, в том числе порт Одессы.
Примечательно, что накануне Стармер созвонился с Трампом, что наглядно показывает, что этот вояж согласован Вашингтоном. При этом, не надо быть наивными, «коалиция желающих» может превратиться в «коалицию могущих» только при поддержке США. Вчерашний каминг-аут NYT об участии военных США в ударах по территории России – секрет Полишинеля. Говорят, что Вашингтон дал негласные гарантии безопасности и обязался помочь, и это в том числе обсуждалось в выходные в гольф-клуб Трампа Палм-Бич, куда заезжал европейский засланец президент Финляндии Стубб.
Очевидно, что Трамп таким образом рассчитывает принудить Кремль к быстрому выходу на мирную сделку «на воде, в воздухе и на суше», поставив Россию перед фактом. При этом Кремль был в курсе планируемого маневра, и предложения Путина о внешнем управлении Украины под мандатом ООН с участием коалиции стран, в том числе друзей России, было попыткой вклиниться в планы «союзников» по разделу сфер влияния на Украине, имея возможность хоть как-то влиять на эти процессы. Как видно по жесткой реакции Трампа, посланной через вбросы в медиа, и генсека ООН, который после звонка из Вашингтона сразу же слился со своей миротворческой роли – США решительно отвергли предложение Кремля, и планируют разделить оставшуюся тушку Украины с европейцами самостоятельно. России же, по мнению атлантических союзников, останется довольствоваться только тем, что она сейчас контролирует де-факто, а вместо демилитаризации и денафицикации – получить военную оккупацию с перманентной угрозой дальнейшего включения оккупированной территории Украины в НАТО (не сразу, а погодя) в качестве одного из основных военных плацдармов грядущей войны с Россией.
Всё реализуется в точном соответствие со сценариями, которые мы ранее неоднократно описывали. Европа в сговоре с США готовится к войне с Россией на рубеже 2029-2030 гг. Почти незамеченной осталась новость о том, что Пентагон требует от Франции отказаться от инклюзивности и гендерного разнообразия в армии. Фактически Пентагон берёт военное шефство над Францией, и планирует сделать на базе французских войск реально боеспособную армию – ставка будет сделана в первую очередь на Францию, немцы пока ещё только раскочегаривают свою военную машину. Боевые пидо*асы, простите за наш французский, навеянный Макроном, нужны были только в качестве рекламы, а вот для реальной войны – нужны другие кадры. Поэтому сейчас из европейских войск, и начнут с Франции, выгонят всех боевых петушков, которые разлагают моральный дух армии.
Принципиально важно и совсем неслучайно американские пошлины накладываются на промышленность Европы – вместе с требованием увеличения военных бюджетов все крупные производственные предприятии Европы буквально насильно переводят на военные рельсы и госзаказ. Во Франции, Великобритании и Германии уже отчитались об увеличении военных бюджетов любой ценой, а американцы параллельно душат европейский автопром и химическую промышленность. Так что скоро мы снова увидим знакомые ещё нашим дедам значки всяких Вольцвагенов, Мерседесов, Опелей и прочих Ауди на военных машинах НАТО, кители неонацистов объединенной Европы будут шить Hugo Boss, Сименс и Байер будут разрабатывать оборудование для концлагерей и новое химоружие, ну, а американцы на этой всей европейской военщине снова очень хорошо заработают. Запомните и этот наш твит, он тоже из будущего.”
@TOT_samyi_Olen
https://t.me/trueolen
То тарельками пугают беспилотные летают, то у них собаки лают то руины говорят. Пусть все эти деятели определятся, кто сорок лямов украинцев кормить будет, тогда пугают. Кроме нас эту кодлу никто не потянет.
А вот в тему твоего, этого комента, -раз с предыдущим (где, кстати ,год “вторжения” с твоим,неоднократно тобой вангуемым ,-совпадает)не согласен
“Трамп ты дрожащий или право имееш”
Нет, Трамп, в принципе – голова. “Ветер, ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч”
Он потопал и наугрожал уже всем. Но по итогам как-то не очень грозно получилось.
Китай на угрозу пошлинами лениво пообещал свои и пошел дальше кормить панд.
Канада сказала, что не будет СШой, даже поменяв Трюдо на Нетрюдо без красивых носков.
ЕС сказал: ну шож поделаешь, дальше воюем без вас. И пошли вытаскивать из литовского болота джип с американскими солдатами.
Британия тоже показала кукиш за спиной и погнала стального дикобраза дальше на убой.
Дикобраз, в свою очередь, почитал соглашение про украинские потроха и вежливо пообещал прислать другую версию, которую сейчас обсуждают как на картине про ответ турецкому султану. Это когда козаки еще могли посылать, а не лизать ятаганы за байрактары.
Иран на угрозу что его сейчас сметут всеми видами оружия, вежливо ответил: ладно, поговорим, когда в себя придете.
Верх унижения: могучая Гренландия тоже ответила главному сверхдержавнику планеты – сосите наш лед, а вашими не будем.
Даже Панама послала: ты с Канадой сначала разберись, а #каналнаш. Ну и китайский немного…
Сверхдержавник обиделся и на Путина, что тот тоже почему-то не хочет закончить все к 100 дням президентства. И в ответ услышал, что он очень-очень хочет, но есть нюансы.
Совсем страх потеряли. Уже всем любопытно – а дальше-то что? Когда пугаешь, а всем не страшно, нужно уже что-то делать. А он вместо этого пошел с финном в гольф играть.
Вольтер говорил, “что сделалось смешным, не может быть опасным”. А неопасная Америка, это даже не Америка, а так, Гренландия на максималках.
Ну что ж, скоро узнаем: Трамп ты дрожащий, или право имеешь?”
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Виктор, скоро сказка сказывается. Мы еще не созрели Украину покупать, Москва мечтает чтоб нас проперло. Раз косяк, два косяк и граница на замке, но так даже в кино не срослось, закололи героев хохлы ножиком, а из бригады остался один Белый. Пусть еще навангуют, что от нас Кенигсберг заберут после войны в Прибалтике. Но так пока ванговать нельзя