Фильм рассказывает о выращивании грецкого ореха.

Молдова Фильм, 1980 г.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Легенда о грецком орехе:

– Рассказывается молдавская легенда о мастере Фуре, который искал жениха для дочери Илианы, способного посадить полезное дерево. Парень, посадивший грецкий орех, стал избранником благодаря его ценности.

2. Уникальные свойства ореха:

– Древесина: твердая, непроницаемая, используется в хозяйстве.

– Листья, корни, кора: содержат красящие вещества, сок отпугивает насекомых, из них делают целебные мази.

– Плоды: богаты витаминами (в зеленой кожуре витамина C больше, чем в смородине, шиповнике или мандаринах), ядра питательнее хлеба, говядины и молока.

– Масло: применяется в кулинарии, парфюмерии, производстве лаков.

– Скорлупа: из нее делают активный уголь.

3. Экологическая и хозяйственная польза:

– Мощная корневая система предотвращает эрозию почвы.

– Кроны защищают поля от ветра, снежных заносов и суховеев.

– Орех приносит дополнительную прибыль хозяйствам.

4. Культурное значение:

– Молдаване считают орех символом силы, красоты и долголетия, сажают его во дворах как память для потомков.

– Орех — украшение сел и городов, часть традиций (например, осыпают дорогу молодоженам).

5. Историческая справка:

– Раньше орехи росли разрозненно, считалось, что они "любят одиночество", но это не обеспечивало потребности страны (100–10 000 тонн ежегодно для пищевой промышленности).

6. Индустриализация выращивания:

– Молдавия перешла к промышленному выращиванию ореха с использованием вегетативного размножения (окулировка, настольная прививка).

– Разработаны сортовые плантации, ежегодно производится свыше 100 000 саженцев.

– Урожайность: 20–25 центнеров с гектара, прибыль до 2000 рублей с гектара.

7. Научные достижения:

– Ученые отобрали ценные сорта, освоили новые методы прививки (например, настольная прививка зимой с выходом саженцев до 70%).

– Орех требует специальной агротехники, включая формировку крон для лучшего освещения.

8. Перспективы и цели:

– Для удовлетворения потребностей страны нужно увеличить производство орехов до 900 000 тонн.

– Орех называют "хлебом будущего" (Мичурин) и "пищей космонавтов" (Циолковский).

9. Народная мудрость:

– "Хочешь жить до тысячи лет — ешь яблоки и орехи" — орех как символ долголетия и гостеприимства.:

Вывод:

В Советском Союзе забота о благе всего населения была приоритетом, и каждая республика вносила свой весомый вклад в общее дело. Молдавия, перейдя от разрозненного хозяйства к передовой системе индустриализации сельского хозяйства, стала ярким примером грамотного и планового подхода к выращиванию грецкого ореха. Благодаря достижениям советской науки и труда колхозников, орехи — этот ценный "хлеб будущего" — стали доступны всем жителям нашей великой страны, от деревенских дворов до городских столов, укрепляя здоровье и благополучие народа.