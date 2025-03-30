Культура грецкого ореха, 1980
Фильм рассказывает о выращивании грецкого ореха.
Молдова Фильм, 1980 г.
Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Легенда о грецком орехе:
– Рассказывается молдавская легенда о мастере Фуре, который искал жениха для дочери Илианы, способного посадить полезное дерево. Парень, посадивший грецкий орех, стал избранником благодаря его ценности.
2. Уникальные свойства ореха:
– Древесина: твердая, непроницаемая, используется в хозяйстве.
– Листья, корни, кора: содержат красящие вещества, сок отпугивает насекомых, из них делают целебные мази.
– Плоды: богаты витаминами (в зеленой кожуре витамина C больше, чем в смородине, шиповнике или мандаринах), ядра питательнее хлеба, говядины и молока.
– Масло: применяется в кулинарии, парфюмерии, производстве лаков.
– Скорлупа: из нее делают активный уголь.
3. Экологическая и хозяйственная польза:
– Мощная корневая система предотвращает эрозию почвы.
– Кроны защищают поля от ветра, снежных заносов и суховеев.
– Орех приносит дополнительную прибыль хозяйствам.
4. Культурное значение:
– Молдаване считают орех символом силы, красоты и долголетия, сажают его во дворах как память для потомков.
– Орех — украшение сел и городов, часть традиций (например, осыпают дорогу молодоженам).
5. Историческая справка:
– Раньше орехи росли разрозненно, считалось, что они "любят одиночество", но это не обеспечивало потребности страны (100–10 000 тонн ежегодно для пищевой промышленности).
6. Индустриализация выращивания:
– Молдавия перешла к промышленному выращиванию ореха с использованием вегетативного размножения (окулировка, настольная прививка).
– Разработаны сортовые плантации, ежегодно производится свыше 100 000 саженцев.
– Урожайность: 20–25 центнеров с гектара, прибыль до 2000 рублей с гектара.
7. Научные достижения:
– Ученые отобрали ценные сорта, освоили новые методы прививки (например, настольная прививка зимой с выходом саженцев до 70%).
– Орех требует специальной агротехники, включая формировку крон для лучшего освещения.
8. Перспективы и цели:
– Для удовлетворения потребностей страны нужно увеличить производство орехов до 900 000 тонн.
– Орех называют "хлебом будущего" (Мичурин) и "пищей космонавтов" (Циолковский).
9. Народная мудрость:
– "Хочешь жить до тысячи лет — ешь яблоки и орехи" — орех как символ долголетия и гостеприимства.:
Вывод:
В Советском Союзе забота о благе всего населения была приоритетом, и каждая республика вносила свой весомый вклад в общее дело. Молдавия, перейдя от разрозненного хозяйства к передовой системе индустриализации сельского хозяйства, стала ярким примером грамотного и планового подхода к выращиванию грецкого ореха. Благодаря достижениям советской науки и труда колхозников, орехи — этот ценный "хлеб будущего" — стали доступны всем жителям нашей великой страны, от деревенских дворов до городских столов, укрепляя здоровье и благополучие народа.