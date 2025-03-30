Небо, выцветшее от зноя, висело над землей, не обещая ни капли прохлады. Солнце, достигшее апогея своей летней власти, нещадно жарило всё вокруг. Воздух дрожал, вибрировал, искрился, как будто через него неслись невидимые волны тепла.

Участок поля, казалось, выгорел до желтизны. Травы, ещё недавно зелёные и сочные, поблекли, склонились под палящими лучами. Нам с Математиком была поручена важная задача: с помощью прибора ЛПР -1 «отбить» дистанцию до ориентиров, и нанести их на карту. С картой я научился работать ещё с юных лет, так как занимался в секции горного туризма, и краеугольным камнем для нашего делания была именно работа с картой. Своих коллег по подразделению я научил методу «ламинирования» карты: сканы минобороновских «пятисоток» мы закатывали в прозрачный скотч, получалась долговечная портянка, которая не намокала. Если её сложить методом «гармошка», то работать с ней можно было, не вынимая из планшета.

Кузнечики, обезумев от жары, надрывались в своих монотонных трелях, казалось, сами молили о спасении. Пыль, взметнувшись под порывом сухого ветра, стелилась по выжженной земле, окутывая все вокруг дымкой. Лёжа в охранении и следя за своими секторами, мы переговаривались на тему того, что очень много информации надо держать в голове, и вот бы делегировать систему расчёта электронной системе, которая будет делать выводы лучше, чем человек, а главное – быстрее.

Поработав несколько дней с ЛПРом, мы поняли, что для экстренной засечки дистанции до объекта, который не стоит на месте, или который скоро исчезнет, (например, дым или столб пыли от разрыва), необходимо использовать пульт дистанционного управления, которым никто не любит пользоваться. Теперь во время тренировочных стрельб, я наводил ЛПР на движущийся объект и пытался, задержав дыхание удержать его, а Математик давил на кнопку на пульте, таким образом сводя колебания прибора к нулю. На приборе кнопки были туговаты, и на больших дистанциях из-за этого луч лазера мог прийти не в тот объект до которого нужно было установить дистанцию. Возвращаясь в расположение, мы подключались к интернету по защищенной линии и открывали для себя и для подразделения хорошие программы, облегчающие выполнение задачи. Из сопутствующих программ, мы открыли для себя «Викимапию», где почти каждый из интересующих нас объектов был заботливо отмечен или подписан. Там же мы натыкались спорадически на артиллерийские калькуляторы, тогда ещё несовершенные. Но для две тысячи четырнадцатого года всё равно основным прибором для вычислений оставался старичок ПУО – планшет под карту, со встроенной логарифмической линейкой и транспортиром, меряющий окружающий мир в минутах. Времени на работу с интернет–картами катастрофически не хватало, а «Альпинквеста» ещё не изобрели. Из зарубежных программ интерес представляла англоязычная программа «ТэкНэв», однако бесплатная версия её работала коряво, и много времени уходило на перевод. На позициях же офицеры батареи жонглировали ПУО, навигатором «Гармин» и ворохом либо карт–пятисоток, либо сканов спутниковых снимков, которые мы масштабировали до нужного размера.

Очень не хватало рабочих, даже не рук, а голов: потому что для составления картины, полученной из доступной информации в интернете, за ноутбуком должен был сидеть и топограф, лингвист, эрудит в одном лице. Информация, которую добывали таким образом, часто была очень нужна на передовой.

- Вот бы изобрести прибор, который сам собирает инфу и выдаёт только результат! – говорил Математик, заваливаясь прямо в обвесе поверх спальника.

- Этот прибор у тебя есть! – ворчал я. – это твой мозг.

- Скоро мой мозг выгорит! – парировал Математик.

На учебных стрельбах мы отдыхали, потому что просто работали по алгоритму.

Времени на анализ и расчёты катастрофически не хватало. Жаркие дни тянулись один за одним, мы всё время колесили между полигоном, штабом и расположением, где был хороший интернет, и постоянно опаздывали с оценкой различных факторов.

- Как же так? – недоумевали мы. – AI прекрасно работает в режиме различных эмуляций, и никто не может заставить его посчитать элементарные исходные данные, которые, (хрен с ним), мы ему скормим. А переработав кучу данных, он бы обучился и выдавал готовые подсказки. Ведь работают же такие системы, например, в авиации. Не всё может сделать ИИ (например, автопилоту не доверяют посадку воздушных судов), однако собирать информацию и подсказывать системы могут очень неплохо. Подсказки по рекламе, которые алгоритм пытается навязать человеку, тоже говорят о том, что запросы, картинки и определённые словосочетания могут служить маркерами и давать инфу.

Когда мы с Математиком, взмыленные, приходили в расположение, то часто встречали там специалиста с позывным «Добрый», который свободное от полигона время проводил за игрой «WOT» на нашем ноутбуке.

- Вот же! – говорил Математик, указывая рукой на Доброго, – мало тебе войны в реале, так ты ещё и в виртуальном пространстве рубишься!

- Вот бы мощь ИИ, который обсчитывает баллистику и позиции в игре «Танки», да в наше дело! – приговаривал наш командир, вытаскивая Доброго из-за ноутбука. Это было в 2014 году. С тех пор прошло много времени, и многое поменялось.

Очень часто, в режиме обучения, для более наглядной визуализации, в учебном центре, мы брали лист бумаги, и к нарисованным на карте юнитам добавляли кружок, который символизировал радиус поражения, который юнит может наносить своим оружием. Добавляя на карту бронетехнику, рисовали радиус побольше, или несколько радиусов, чтобы было наглядно видно, куда может дотянуться своим вооружением «броня». Однако, более-менее держать в памяти радиусы поражения, учитывая на карте топографические и иные достоинства и недостатки различных позиций, для командира удобно, только когда количество юнитов не очень большое. А если добавить на карту ещё и авиацию, БПЛА, погодные условия, а также, например, коэффициент усталости того или иного юнита, расход боеприпасов, расход топлива, то задача усложняется в разы. Однако, когда мы работаем в режиме симуляции, с огромным полем боя, но в виртуальной реальности, AI прекрасно справляется с анализом информации, и тренировки и игры становятся интересными.

Много кому в голову приходила мысль: если связать стратегическое видение в режиме онлайн, с данными, добытыми с различных устройств (видео в соцсетях, разговоры, картинка с БПЛА, флайтрадаров, датчиков, камер и смартфонов пользователей на передовой), то результат был бы потрясающим, можно было бы предугадывать направления ударов противника, или атак смертников. На основе анализа работы одних смартфонов и их камер, спецслужбы многих стран, с известной долей вероятности угадывали, в каком месте планируется тот или иной теракт.

Для автора этой статьи было интересным узнать, что системы, которые помогают собирать информацию о поле боя, появились ещё в годы холодной войны. Поскольку микроэлектроника развивалась достаточно быстро, равно как и средства телекоммуникаций, назрело логическое решение – поставить все вышеперечисленные дисциплины, что называется, «в строй».

Американцы создали автоматизированные системы управления для ПВО «Missle monitor», и для артиллерии «Tacfire». В это же время в СССР были созданы свои системы боевого управления (АСБУ) РВСН (ОКБ «Импульс»), система предупреждения о ракетном нападении (СПРН, РТИ АН СССР), комплекс средств автоматизации (КСА) войск ПВО «Алмаз-2» (НИИ «Восход», г. Москва), АСУ ВВС «Воздух-1М» (ОКБ-864 Минского электромеханического завода, г. Минск), АСУ ракетными комплексами (АСУРК-1). Отдельно стоит сказать о предтече современных систем обработки информации на поле боя – АСУВ фронта «Маневр». АСУВ сразу создавалась как единая интегрированная автоматизированная система управления общевойскового (танкового) объединения (соединения), включающая в своем составе подсистемы управления родами сухопутных войск, АСУ фронтовой авиации и войсковой ПВО, АСУ тыла, объединенных единой системой связи и передачи данных. АСУ фронтовой авиаци входила в АСУ «Маневр», но разрабатывалась как самостоятельная АСУ по отдельному заданию и носила название «Эталон». Тактическое звено АСУВ «Маневр» оснащено собственной встроенной мобильной системой связи, обеспечивающей все необходимые виды связи командного пункта – от тональной до цифровой. Использовалась засекречивающая аппаратура гарантированного класса стойкости. Организация системы телекодового обмена и аппаратура передачи данных обеспечивали передачу данных в любых условиях боевых действий (активные и пассивные помехи, защита от ионизирующих излучений, преднамеренное противодействие и т.д.). Управление всей системой связи проводилось с пункта управления начальника связи и предоставляло возможность необходимого изменения архитектуры сетей КВ и УКВ связей под требования боевой обстановки.

Основной задачей системы была необходимость обеспечения очень жёстких вероятностно-временных характеристик доведения информации и времени сбора информации в целом за звено управления, которые должны были сократить цикл боевого управления по сравнению с существующей неавтоматизированной системой. В период разработки и внедрения АСУВ были введены такие новшества, как индикаторы кругового обзора, чертёжно-графические автоматы, устройства съёма координат, электронно-оптические планшеты, пульты набора формализованных кодограмм, различные клавиатуры и табло для отображения информации, аппаратура передачи данных различного масштаба времени и дистанционного ввода информации, аппаратура коммутации и оперативной связи, программное обеспечение операционных систем, управления базами данных.

В двадцатых годах двадцать первого века развитие гиперинформационного мира, а также общее развитие технологий, наконец-то создали предпосылки для того, чтобы допустить системы искуственного интеллекта помогать людям на поле боя. Американский учёный Эзра Сирдан, популяризатор тактических AI-систем, так сформулировал алгоритм работы ИИ на поле боя: «Тактический ИИ делится на две части: анализ поля боя и действия на основе полученной и обработанной информации, путем создания набора согласованных приказов, которые используют слабые места в позиции противника, обнаруженные во время анализа поля боя».

Здесь также следует добавить, что для искусственного интеллекта существует такой метод обучения как «неконтролируемое обучение». Его можно сравнить с работой популярных теперь во всём мире нейросетей, где машина обучается сама на основе анализа. Современные нам нейросети без проблем могут одновременно анализировать, например, голос, тембр, интонацию любого человека, переводить его речь, транскрибировать её, копировать, изменять.

Если ИИ заставить прослушивать телефонные звонки, анализируя миллионы разговоров в прифронтовой зоне, одновременно занимаясь анализом информации со спутников и доступной информации со своих и вражеских дронов, то можно будет более оперативно принимать различные решения. Само собой, этическая проблема принятия решения на уничтожение той или иной цели, целиком и полностью лежит на человеке.

Теперь необходимо описать основные принципы работы современных систем, типа «Палантир», которые уже используются в тестовом режиме на поле боя. Основная задача это всестороннее ситуационное осознание поля боя и передача информации между ключевыми командными пунктами. Основной компонент системы – центр обработки данных, который расположен в защищенном, стратегически важном месте (например, бункер или командный пункт). Он оснащён мощным компьютером и высокочувствительными датчиками, подключенными к сети сенсоров на поле боя и функционирует как центр анализа и распространения информации.

Глаза системы – сенсоры, которые развернуты на передовой и в тылу. Они представляют собой комбинацию различных сенсоров:

Оптические (дневные и ночные камеры высокой четкости, тепловизоры, мультиспектральные сканеры, данные с БПЛА).

Акустические (датчики обнаружения выстрелов, движения техники), совместимые с уже имеющимися артиллерийскими радарами.

Радарные (обнаружение целей за препятствиями, измерение скорости).

Данные передаются в режиме реального времени по защищенным каналам связи. Важная часть системы это мобильные устройства, используемые командирами и солдатами. Они оснащены защищенными экранами, отображающими тактическую обстановку, и позволяют обмениваться сообщениями, видео и другими данными с центром и другими пользователями системы. Системы непрерывно собирают данные с поля боя, используя различные сенсоры. Собранные данные передаются по защищенным каналам связи. Компьютер анализирует данные в реальном времени. Используются алгоритмы искусственного интеллекта для идентификации целей (люди, техника, укрепления), отслеживания перемещений противника и союзников прогнозирования возможных атак и маршрутов движения, выявления подозрительной активности. Анализированная информация отображается на экранах коммуникаторов, в виде интерактивной карты поля боя. Командиры видят расположение своих войск и войск противника, линию фронта, укрепления, маршруты, зоны риска. На основе полученной информации командиры принимают обоснованные решения и отдают приказы. Солдаты на передовой могут использовать коммуникаторы для сообщения об обнаружении противника или изменений в обстановке, запроса поддержки и эвакуации, получения инструкций.

Преимущества системы ИИ на поле боя: превосходство в ситуационном осознании, полное и детальное знание обстановки на поле боя позволяет принимать более эффективные решения. Быстрое реагирование на угрозы: система позволяет быстро обнаруживать и реагировать на действия противника. Улучшенная координация действий: обмен информацией в реальном времени между различными подразделениями повышает эффективность взаимодействия. Снижение потерь: более точное нацеливание и лучшее понимание рисков позволяют снизить потери среди личного состава. Превентивное обнаружение угроз: анализ данных позволяет выявлять потенциальные угрозы на ранней стадии и принимать меры по их нейтрализации. Уязвимости системы: зависимость от технологий, система полностью зависит от электропитания, связи и работоспособности сенсоров. Киберугрозы: система уязвима для кибератак, которые могут вывести её из строя или исказить информацию. Перегрузка информацией: большой объём данных может затруднить их анализ и привести к ошибкам в принятии решений. Нарушение безопасности: потеря коммуникатора может привести к утечке информации и компрометации всей системы. Радиоэлектронная борьба: противник может подавлять каналы связи или создавать помехи для работы сенсоров. Предвзятость алгоритмов: ИИ может быть предвзятым из-за данных, на которых он был обучен, что приведет к ошибочным выводам. Также следует добавить, что основная проблема подобных систем – непредсказуемость: сложные алгоритмы ИИ могут быть трудно предсказуемыми, что затрудняет понимание их решений.

Таким образом, можно прийти к выводу, что ИИ на поле боя представляет собой мощный инструмент, обеспечивающий значительное преимущество в ситуационном осознании, но только в том случае, когда решение на открытие огня принимает человек.

К сожалению, анализ многих статей про искусственный интеллект на поле боя, демонстрирует вдумчивому читателю неосведомлённость авторов о проблеме ИИ. Дело в том, что и БПЛА, и телеуправляемые системы – это не роботы, а дистанционно управляемые человеком устройства.

Резюмируя всё описанное выше. Системы ИИ это не грозный робот с пулеметом, а тихий голос в наушнике, анализирующий хаос с холодной, расчётливой точностью. Именно так себя и охарактеризовал сам ИИ, когда мы обсуждали с ним эту статью.

Константин Кант

Комментарий редакции

Тезисы статьи

1. ИИ на поле боя выступает как усилитель человеческого интеллекта, освобождая от рутинных задач и обработки больших объемов информации.

2. В 2014 году военные сталкивались с недостатком автоматизированных систем для быстрого сбора и анализа данных на поле боя, что затрудняло принятие оперативных решений.

3. Системы боевого управления начали развиваться еще во времена холодной войны как в США ("Missle monitor", "Tacfire"), так и в СССР (АСБУ РВСН, СПРН, "Алмаз-2", "Воздух-1М", "Маневр").

4. Современные системы ИИ для военного применения собирают данные с различных источников (оптические, акустические, радарные сенсоры, БПЛА) и анализируют их в реальном времени.

5. Алгоритм работы тактического ИИ включает анализ поля боя и формирование набора приказов на основе обнаруженных слабых мест противника.

6. Преимущества систем ИИ: превосходство в ситуационном осознании, быстрое реагирование на угрозы, улучшенная координация, снижение потерь и превентивное обнаружение угроз.

7. Уязвимости систем ИИ: зависимость от технологий, подверженность кибератакам, перегрузка информацией, риски нарушения безопасности, уязвимость к радиоэлектронной борьбе, возможная предвзятость алгоритмов и непредсказуемость.

8. Окончательное решение на открытие огня должен принимать человек, а не ИИ.

Вывод

Системы искусственного интеллекта представляют собой мощный инструмент поддержки принятия решений на современном поле боя, но не являются полностью автономными боевыми единицами. ИИ собирает, анализирует и представляет информацию в удобном для человека виде, позволяя командирам принимать более обоснованные решения в сложных боевых условиях. При этом критически важно сохранять человеческий контроль над применением силы, учитывая технические уязвимости и этические аспекты использования автоматизированных систем в военных действиях. ИИ не заменяет человека на поле боя, а выступает в роли "тихого голоса в наушнике", предоставляющего аналитическую поддержку в хаосе сражения.