От создателей “аберрации памяти”, “двойного искажения” и “семантического сдвига”! Теперь – “пластичность человеческой памяти”! Сегодняшний двухчасовой выпуск Катынского подкаста с одной стороны посвящён всего лишь одному немецкому слову. А с другой – это детальный разбор грязных методов коллектива демагогов с польского пропагандистского сайта, творящих под общим именем “Сергей Романов”. В выпуске много документов, поэтому это не в полной мере “подкаст”, т.к. видеоряд присутствует. Но те, кто будут просто слушать, при желании, найдут все упомянутые в выпуске документы с детальными пояснениями в расшифровке на Boosty (в открытом доступе). Интересного прослушивания!

Расшифровка по ссылке https://boosty.to/badsignal/posts/688…

00:00:00 Вступление

00:06:02 Учётный лист на Аренса

00:09:21 Zugang по Романову

00:11:43 Вступление в должность

00:20:43 Дословный перевод

00:24:39 Прибыл в 9-ю армию

00:29:11 Система Магеллан

00:30:44 Прибытие военного билета

00:32:27 Документ 1917 года

00:38:50 Учёт военнопленных

00:41:23 Учёт концлагеря

00:44:29 Шванебах

00:50:33 Зигзагообразный способ Романова

00:55:24 Abgang: überwiesen am

00:59:00 “Противоречия” и “первично-вторичные” документы

01:08:10 Пластичность памяти

01:22:22 Невидимые двоеточия

01:27:57 Учетный лист нового образца

01:31:19 Eingetroffen am:

01:38:03 Работа штаба

01:43:02 В чём смысл фиксации?

01:49:09 Явление в штаб как аргумент

01:51:09 Прозрение Романова

01:54:50 “Противопоставление” дат документам

01:59:08 Прямым текстом

02:04:35 Выводы по Zugang

02:10:37 Завершение

Комментарий редакции

Тезисы выпуска подкаста о "Катынском деле" и критике Сергея Романова:

1. Исторический контекст Катынского дела:

– 13 апреля 1943 года берлинское радио сообщило о найденных под Смоленском могилах более 10 000 польских офицеров, якобы расстрелянных НКВД весной 1940 года. Это событие активно используется для очернения советского периода истории как доказательство жестокости коммунистического режима.

2. Критика польского пропагандистского сайта:

– Автор подкаста рассматривает материалы польского сайта "Катынские материалы", где публикуются статьи Сергея Романова, называя их пропагандой. Утверждается, что сайт использует грязные приёмы для продвижения версии о "непорочных нацистах".

3. Основной объект анализа — архивное дело Фридриха Аренса:

– Романов ссылается на документы командира 537-го полка связи Фридриха Аренса, утверждая, что дата 21 ноября 1941 года в его учётном листе (графа "Zugang") — это дата физического прибытия в Катынский лес, что якобы опровергает советское расследование.

– Автор подкаста доказывает, что в документах нет указаний на физическое перемещение Аренса, а "Zugang" и "Abgang" — это термины административного учёта (перевод на должность или в часть), а не фиксация физического прибытия.

4. Разбор терминов "Zugang" и "Abgang":

– Романов настаивает, что "Zugang" означает физическое прибытие, а "Abgang" — убытие. Автор подкаста опровергает это, приводя примеры из немецких военных документов, словарей и переводов (например, Шванебаха, американского руководства 1944 года), где эти термины обозначают административные действия: зачисление в списки ("Zugang") и выбытие из них ("Abgang").

– Указывается, что в учётных листах Аренса нет географических указаний, что делает бессмысленным толкование этих терминов как фиксации физического перемещения.

5. Доказательства из документов Аренса:

– В учётных листах и служебных письмах (например, от 31 октября 1943 года и 4 сентября 1944 года) даты в графах "Zugang" и "Abgang" прямо связаны с переводами на новые должности (например, командира 537-го полка или службы связи 9-й армии), а не с физическим прибытием.

– Автор подчёркивает, что Романов скрывает некоторые документы, где эта связь очевидна, чтобы поддерживать свою теорию.

6. Показания свидетелей и хронология:

– Свидетели (включая Аренса и его предшественника Беденека) указывают, что Аренс находился в Катынском лесу уже в сентябре 1941 года, а официально вступил в должность командира полка 21 ноября, после отъезда Беденека. Это противоречит версии Романова о прибытии Аренса только 21 ноября.

– Учебный полк в Галле фиксирует выбытие Аренса 25 ноября 1941 года, что подтверждает разницу между административным учётом и физическим присутствием.

7. Критика методов Романова:

– Романов обвиняется в манипуляциях: он выдумывает факты (например, "командировку" Аренса), игнорирует контекст документов, подтасовывает переводы и использует демагогию для создания видимости доказательств.

– Пример: Романов соединяет строки учётного листа в "предложение", чтобы исказить их смысл, хотя это просто поля для заполнения.

8. Общий вывод автора подкаста:

– Утверждения Романова о фальсификации советского расследования Катынского дела не подтверждаются документами. "Zugang" и "Abgang" — это бюрократические термины, не связанные с физическим перемещением, а версия о прибытии Аренса 21 ноября 1941 года рушится при сопоставлении с фактами и свидетельствами.

Вывод:

Автор подкаста убедительно опровергает тезис Сергея Романова о том, что дата 21 ноября 1941 года в учётном листе Фридриха Аренса доказывает его физическое прибытие в Катынский лес и, как следствие, фальсификацию советского расследования Катынского дела. Анализируя архивные документы, переводы терминов и свидетельства, автор показывает, что "Zugang" и "Abgang" относятся к административному учёту, а не к физическому присутствию. Романов, по мнению автора, использует манипуляции и ложные интерпретации, чтобы поддерживать пропагандистскую версию, не подкреплённую фактами. Таким образом, подкаст не только разоблачает конкретные утверждения Романова, но и демонстрирует методы работы польского сайта как инструмента антисоветской пропаганды.