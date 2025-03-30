В очередной раз стал очевидцем боев на Краснояружском ( Демидовском) направлении Белгородской области. Первое, что хочется сказать это то, что наши войска плотно перехватили инициативу на данном направлении. Участок фронта очень тяжелый, враг использует в огромном количестве дроны, активно работает артиллерией и РСЗО.

Людей на самом деле на переднем крае немного, идет очень активное огневое поражение, по любой появившейся цели практически мгновенно наносится удар и все это делается на большую глубину. Наша авиация наносит удары, в том числе ФАБ-3000, что является незабываемым зрелищем. Враг в свою очередь тоже пытается работать с F-16, бьет Хаймарсами,ставит дроновые засады, это когда дрон приземляется и ждёт жертву в полуспящем режиме, причем в такую засаду можно легко попасть за 10-15 км от переднего края. Вроде едешь и всё хорошо, как вдруг с обочины вспархивает птичка и заходит на атаку.

И мы и противник плотно ведём воздушную разведку, передвигаться очень тяжело. Сегодня увидел, как по замаскированному капониру с миномётом хохла, отработал наш большой БПЛА высокоточной ракетой. Противник успел сделать первый выстрел, пока собирался сделать второй, к нему прямо в норку прилетело что-то очень хорошее и уничтожило всех, кто в ней находился, было очень зрелищно.

Северяне отрезают противнику все пути отхода и подвоза, активно бьют артой, минируют подходы, безостановочно дронят. Если констатировать, идет максимально жесткая борьба, в которой человеку одновременно очень мало и очень много места. Мало, потому что на каждую цель начинает лететь всё, много, потому что пока нога пехотинца не ступит на территорию, она не считается занятой, сколько бы артиллерийских снарядов и дронов ты по ней не запустил.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Перехват инициативы: Российские войска уверенно контролируют ситуацию на Краснояружском (Демидовском) направлении Белгородской области.

2. Сложность участка фронта: Противник активно использует дроны, артиллерию и РСЗО, что делает боевые действия особенно тяжелыми.

3. Огневое превосходство: Обе стороны применяют интенсивные удары по любой цели на большую глубину; российская авиация использует мощные ФАБ-3000, противник — F-16 и HIMARS.

4. Дроновые засады: Противник применяет тактику дронов, которые ждут в "полуспящем" режиме, атакуя внезапно даже в 10-15 км от линии фронта.

5. Воздушная разведка: И российские силы, и противник активно ведут наблюдение с воздуха, что затрудняет передвижение.

6. Пример боевого эпизода: Российский БПЛА высокоточной ракетой уничтожил замаскированный минометный капонир противника после его первого выстрела.

7. Тактика "северян": Отсечение путей отступления и снабжения противника, использование артиллерии, минирование и массированные атаки дронами.

8. Роль пехоты: Несмотря на огневую мощь, территория считается занятой только после физического присутствия пехоты.

Вывод:

На Краснояружском направлении идет ожесточенная борьба с применением высокотехнологичного оружия и тактик, где ключевая роль отводится огневому поражению и дронам. Российские войска демонстрируют превосходство в инициативе и эффективности ударов, однако успех зависит не только от техники, но и от действий пехоты, подчеркивая двойственную природу войны: техника доминирует, но человек остается решающим фактором.