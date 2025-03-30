Трамп: «Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития на Украине, и если я решу, что в этом виновата Россия — а это может быть и не так — но если я решу, что виновата Россия, я введу вторичные тарифы на нефть, на всю нефть, поступающую из России».

А вот и харя американского империализма вылезла из-под маски "доброго полицейского". Харя шантажирует Россию в наглой форме – мол, не важно, что вы сделаете, важно, как я, дядя Сэм, это восприму.

Вот вам и дух Эльбы, точнее дух Эр-Рияда. Вот вам и планы совместного освоения редкоземов, Арктики и космоса.

Интересно послушать наших трампистов и главного их идеолога Дугина – что он на это скажет? Какие будут догадки? Может, найдёт трижды глубинное государство?

То, что Трампа взбесили слова Путина о введении внешнего управления на Украине, означает не то даже, что он не собирается всерьёз решать эту проблему, а то, что он это проблемой и не считает.

Ему просто надо заморозить проект Украина на будущее, и всё. А русские тут, видите ли, пытаются закрыть этот проект и, по его пониманию, тянут время. Значит, мы должны быть наказаны "великой Америки".

Хищническая логика янки не меняется со сменой фигуры в Белом доме.

P. S. Кстати, что с лицом тех, кто мнит себя белыми братьями с трампистами и скакал от счастья, что теперь Россия и США будут вместе миссионерить "азиатов и прочих дикарей"? Какие всё-таки чудесные чудаки.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Заявление Трампа: Трамп угрожает России вторичными тарифами на нефть, если не удастся договориться о прекращении конфликта на Украине, при этом оставляя за собой право самому определять виновность России, независимо от фактов.

2. Критика американского империализма: Автор видит в словах Трампа проявление наглого шантажа и истинного лица американской политики, скрытого под маской доброжелательности.

3. Сравнение с прошлым: Упоминается утрата духа сотрудничества (например, "дух Эльбы"), заменённого на конфронтацию, напоминающую отношения с Саудовской Аравией ("дух Эр-Рияда").

4. Реакция российских "трампистов": Автор иронизирует над сторонниками Трампа в России, особенно над Александром Дугиным, ожидая их оправданий или теорий о "глубинном государстве".

5. Отношение Трампа к Украине: Утверждается, что Трамп не считает конфликт на Украине серьёзной проблемой, а хочет лишь заморозить его, в то время как Россия, по его мнению, препятствует этому.

6. Обвинение в хищнической логике: Политика США остаётся неизменной вне зависимости от президента — давление и наказание несогласных.

7. Ирония над российскими иллюзиями: Автор высмеивает тех, кто верил в союз России и США при Трампе для "миссионерства" против других народов.

Вывод:

Автор статьи резко осуждает заявление Трампа, рассматривая его как проявление агрессивной и лицемерной политики США. По мнению автора, слова Трампа показывают, что он не намерен серьёзно решать украинский конфликт, а лишь стремится сохранить его в замороженном состоянии, наказывая Россию за любые попытки изменить ситуацию. Это подчёркивает неизменность американской "хищнической логики" и разоблачает иллюзии российских сторонников Трампа о возможном сотрудничестве двух стран.