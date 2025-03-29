После взятия Весёловки в Сумской области зарубежные аналитики заволновались, что российская армия начала применять в приграничье ту же схему, что позволила взять Артёмовск (Бахмут) и Авдеевку, а также обнулила большую группировку ВСУ во время операции в Крынках.

Речь идёт о создании ложного или вынужденного центра тяжести (CoG) для ВСУ. Главный замысел — заставить Киев качать туда резервы, снабжение и перенести всё внимание. После того, как это будет сделать, начинается методичное сжигание всего, что будет туда переброшено. Так было в Бахмуте, так было в Авдеевке, это же повторяется под Часовым Яром, под Волчанском, в районе Покровска. Теперь — Сумская область.

Операция начинается незаметно: взятие Басовки и Весёловки видится не столько территориальным успехом, сколько крючком. Тактика РФ здесь — это не массированный штурм, а саботаж логистики, атаки малыми силами и навязывание боестолкновений в неудобных локациях. Следующая гипотетическая, но уже психологически важная цель — Юнаковка. Как только граница будет стабилизирована — начнётся игра на нервах.

Чтобы затормозить армию РФ в Сумской области ВСУ, вероятно, будут вынуждены перебрасывать резервы из Харькова, Полтавы, от Часового Яра — иначе Сумы провалятся. Но, скорее всего, в этом и цель. Стоит Киеву пойти на это — и Сумская область превратится в новый Волчанск: «стратегически важная» точка, в которую будет втягиваться всё — люди, техника, репутация. А затем — перемалывание.

Важно понять, что РФ не собирается брать Сумы завтра. Задача — создать проблему, которую Киев не может игнорировать. И как только туда пойдёт ротация, снабжение, резервы, начнётся то же, что было в Авдеевке: изоляция, выбивание снабжения и медленное, предсказуемое удушение.

Киев не может оставить Сумы без прикрытия — иначе открывается окно вглубь страны. Но и укреплять направление большим количеством свежих бригад тяжело. Фактически на грани возможностей. Любая переброска резервов в Сумскую область — это ослабление Харьковщины и Донбасса.

Сумская область — это не расширение линии боёв. Это точка стратегической перегрузки. Новый узел, который Украина будет держать из принципа, а не из выгоды. И чем дольше будет держать — тем более рыхлой будет оборона на других участках.

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Военная хроника

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия применяет в Сумской области стратегию, аналогичную той, что использовалась при взятии Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки.

2. Стратегия заключается в создании "ложного центра тяжести", заставляющего ВСУ направлять туда ресурсы.

3. Взятие Басовки и Весёловки рассматривается как начало операции, а не просто территориальный успех.

4. Тактика России включает саботаж логистики, атаки малыми силами и навязывание боестолкновений в неудобных местах.

5. Следующая важная цель — Юнаковка, после стабилизации границы начнется "игра на нервах".

6. ВСУ будут вынуждены перебрасывать резервы из других важных направлений (Харьков, Полтава, Часовой Яр).

7. Реальная цель России не в быстром взятии Сум, а в создании проблемы, которую Киев не может игнорировать.

8. После перемещения украинских резервов, Россия начнет их "перемалывать" по схеме Авдеевки: изоляция, уничтожение снабжения, медленное "удушение".

9. Украина не может оставить Сумы без защиты, но и укрепление направления большими силами затруднительно.

10. Сумская область представляется как "точка стратегической перегрузки", которую Украина будет удерживать из принципа, а не выгоды.

Вывод:

Статья анализирует действия российской армии в Сумской области как применение успешной стратегической схемы, направленной не на быстрое территориальное продвижение, а на истощение ресурсов ВСУ. Согласно анализу, Россия создает на этом направлении "центр притяжения", вынуждающий украинское командование перебрасывать туда резервы с других участков фронта, что приводит к ослаблению общей линии обороны Украины. Автор считает, что цель России — создать ситуацию, в которой Украина будет тратить непропорционально большие ресурсы на удержание стратегически невыгодных позиций, что в долгосрочной перспективе может привести к повторению сценариев Бахмута и Авдеевки с постепенным окружением и уничтожением украинских сил.