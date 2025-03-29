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Связь дыхания и освобождения в йоге. Парамханса Йогананда

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Великий Мастер (автор мирового бестселлера “Автобиография Йога”) рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Наш канал в телеграм https://t.me/reality_yoga_ru
присоединяйтесь;)

О том как начать обучение Крия йоге здесь – https://reality-yoga.ru/obychenie/

Много другой важной информации о жизни и счастье на сайте http://reality-yoga.ru/

Узнать о том, как поддержать данный проект можно здесь http://reality-yoga.ru/podderzhite-proekt/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-aFJggeHuJE
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