⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Белгородском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области.

▪️ Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы «Нота».



Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новое, Ямполь Донецкой Народной Республики, Надия Луганский Народной Республики и Кринички Харьковской области.

▪️ ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики.

▪️ Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.



Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105 мм гаубица М101 производства США.

↗️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов ЯЛТА, Отрадное, Воскресенка, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

▪️ Потери противника составили до 150 военнослужащих, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.



В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Щербаки Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области.

▪️ Уничтожены свыше 70 военнослужащих, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы.



Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.



Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,

▫️ 283 вертолета,

▫️ 48 952 беспилотных летательных аппарата,

▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,

▫️ 22 569 танков и других боевых бронированных машин,

▫️ 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,

▫️ 23 064 орудия полевой артиллерии и минометов,

▫️ 33 499 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России