⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области.



Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.



Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Груновка, Журавка, Запселье, Кияница, Локня, Могрица, Новая Сечь, Новониколаевка, Ободы, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.



▪️ За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:

▫️ более 70890 военнослужащих,

▫️ 402 танка,

▫️ 329 боевых машин пехоты,

▫️ 290 бронетранспортеров,

▫️ 2234 боевые бронированные машины,

▫️ 2569 автомобилей,

▫️ 590 артиллерийских орудий,

▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,

▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,

▫️ 123 станции РЭБ,

▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,

▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России