ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA LIVE: https://www.youtube.com/@Metametrica_Live

Тюменские умные часы тут: https://cgpods.ru/meta25 промокод META25 – скидка до 500 р. С помощью них можно звонить – самая непрерывная синхронизация среди аналогов. До 10 СУТОК без зарядки. Полностью на РУССКОМ языке.

Доверьте авто спецам из FIT SERVICE!

Бесплатная диагностика авто + полный отчёт в вашем смартфоне: https://fitservice.ru/14na5

Увидимся в Вологде! https://travel-vologda.ru

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА METAMETRICA:

ВКонтакте: https://vk.com/video-192834398_456239529

RuTube: https://rutube.ru/video/11cc5b46dd09ce2414109456b479d281/

Дзен: https://dzen.ru/metametrica

Telegram: https://t.me/Metametrica

Снова на Метаметрике – самая честная беседа с легендарным дизайнером Артемием Лебедевым!

Обсудим оттепель в отношениях России и США: что происходит в коммуникации Трампа и Путина, чем закончится переговорный пинг-понг, будет ли договорнячок? Престолонаследие российской оппозиции: от Навального – к Навальной*. Почему Дудь застрял в либеральной повестке, а Собчак дрейфует к консерватизму?

Опричник Трампа Илон Маск разносит американские институты. Какое будущее его ждёт? Российское общество не знает современных героев, а Пригожин как антигерой заполняет собой идейный вакуум. Как меняется Вологда при новом губернаторе Георгии Филимонове?

Таймкоды:

00:00 Старт большого интервью

01:05 В гостях Артемий Лебедев

02:02 Российские дороги, мигалки и конституционный строй

05:45 Интеграция: смарт-часы от CaseGuru

07:29 Лебедев сидит на подрядах? Поклеп Навального

11:25 Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг… Алексей Навальный?

14:21 Интеграция: автосервисы FitService

14:46 Ватники, либералы, совки – объединяйтесь!

18:56 Интеграция: туры на Вологодчину

21:10 Путин – мегакрасавчик. Он умеет ждать

26:38 Власть не подготовила Лебедева «к драке»

28:03 «Россия вторглась!» Ну и что?

29:56 Образ победы для Артемия Лебедева

34:40 Напролом до Варшавы или компромисс?

36:33 Лебедев между струйками «Дождя»*

38:33 Мигранты не уничтожат Европу

42:17 Консервативная революция и однополые браки

46:22 Спасти агента Краснова-Трампа

51:03 «Это Белый дом! Почему не в пиджаке?»

53:17 Власть в Европе узурпирована

55:40 Трамп, запрет USAID и DOGE Илона Маска

59:16 Bromance между Путиным и Трампом?

1:01:28 Компании из США – в новых регионах России?

1:04:08 «Праздник 9 мая переизобрели в 2000-е годы»

1:08:01 Уважение начинается с семьи и страны

1:11:30 «Яшин – омерзительный персонаж»

1:15:37 Народ России не знает героев в лицо

1:21:43 Памятник Сталину на Вологодчине и вопросы истории

1:24:50 Борьба с абортами и алкоголем на Русском Севере

1:28:26 Намазы, никабы, безопасность

1:30:55 Продолжение следует

Артемий Лебедев:

ВКонтакте – https://vk.com/temalebedev

Telegram – https://t.me/temalebedev

Дзен – https://dzen.ru/tema

RuTube – https://rutube.ru/u/temalebedev/

Сайт – https://www.artlebedev.ru/

Никита Данюк:

ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

* вдова Алексея Навального Юлия Навальная включена в России в перечень террористов и экстремистов

блогер Юрий Дудь в России признан иноагентом

* телеканал «Дождь» внесен в России в список СМИ-иноагентов

#артемийлебедев #лебедев #трамп #путин #маск #дудь #россия #политика #метаметрика #metametrica

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Личное отношение Артемия Лебедева к текущим реалиям:

– Лебедев выражает недовольство перекрытиями дорог в Москве из-за кортежей, но не против власти или Путина лично — его раздражает неудобство для граждан.

– Он активно пользуется метро, считая его удобным, и называет любимые станции (Маяковская, Сокол), подчёркивая эстетическую ценность архитектуры.

2. Критика российской системы и логистики:

– Высокие штрафы за парковку и платные дороги воспринимаются как попытка вытеснить автомобили из центра Москвы, но Лебедев не видит в этом системного решения.

– Он отмечает конкурентную среду в тендерах, опровергая обвинения Навального в "ручных подрядах", и подчёркивает, что даже связи не гарантируют успеха.

3. Оценка Алексея Навального и оппозиции:

– Лебедев считает, что Навальный как оппозиционер был вреден для России, несмотря на харизму и талант блогера. Его расследования он называет пустыми ("ноль калорий").

– После смерти Навального его идеи и сторонники утратили влияние в России, а попытки возвести его в статус иконы (наравне с Ганди или Мартином Лютером Кингом) за рубежом обречены на провал из-за отсутствия финансирования и харизматичных лидеров.

4. Политическая экспертиза и взгляд на Путина:

– Лебедев высоко ценит терпение Путина, приводя примеры с Ходорковским и войной на Украине. Он считает, что Путин умеет ждать и переживать давление, что доказывает его успех.

– Победа Путина объясняется его выдержкой, стратегическим мышлением и способностью адаптироваться, а не везением.

5. Ситуация с войной и Украиной:

– Лебедев оправдывает действия России, считая их защитой интересов, и называет денацификацию нормальным процессом, ссылаясь на исторический прецедент 1945 года.

– Он уверен, что в случае возвращения контроля России над такими городами, как Одесса или Харьков, местное население воспримет это позитивно ("Почему вы раньше не пришли?").

– Возможное перемирие с участием Трампа он рассматривает скептически, опасаясь очередного "кидка" Запада, но готов принять любой исход, если сохранится возможность свободного передвижения.

6. Миграция и мультикультурализм:

– Лебедев не видит проблемы в мигрантах в России, выступает за их адаптацию, но против радикализма. Он считает, что никабы или намазы на улицах — не угроза, если это не нарушает порядок.

– Сравнивает это с Европой, где мигрантские гетто — следствие слабой политики, но не верит в "конец Европы", считая её слишком сильной культурно.

7. Трамп и Америка:

– Лебедев восхищается скоростью решений Трампа, его переговорами (пример с Зеленским) и союзом с Маском, считая это воплощением "Make America Great Again".

– Отмечает броманс между Трампом и Путиным как продуманную стратегию, основанную на взаимной выгоде и психологии.

8. Герои и культура:

– Лебедев критикует отсутствие героев в современной России, кроме Пригожина, и призывает государство создавать военных, культурных и научных кумиров, как в СССР.

– Поддерживает памятники Сталину и Ивану Грозному как часть истории, выступая против разделения российской истории на "царскую", "советскую" и "новую".

9. Демография и инициативы:

– Он скептически относится к жёстким мерам вроде ограничения алкоголя или абортов в Вологодской области, считая их малоэффективными без глубокой мотивации и изменений в образе жизни.

10. Личная позиция и ценности:

– Лебедев называет себя либералом и имперцем одновременно, видя в этом совместимость. Он ценит свободу, но считает, что либерализм в России и на Западе утратил актуальность после Трампа.

– Подчёркивает важность любви к родине без навязывания "правильного патриотизма" и сохранения культурных традиций (например, крещения).

Вывод:

Артемий Лебедев в беседе демонстрирует прагматичный, слегка циничный взгляд на политику, культуру и общество. Он критикует неэффективность системы и отсутствие героев, но поддерживает сильную власть (Путина) за терпение и стратегичность. Его отношение к оппозиции резко негативное, а к войне — оправдательное, с акцентом на защиту интересов России. Лебедев выступает за мультикультурализм с адаптацией мигрантов и сохранение исторической преемственности, видя в этом силу страны. Его восхищение Трампом и союзом с Маском отражает уважение к решительности и прагматизму. В целом, он призывает к созданию новых героев и культурных ориентиров, чтобы укрепить общество, оставаясь при этом скептиком к радикальным реформам и навязанным идеологиям.