ЛЕБЕДЕВ про победу Путина и крах оппозиции, Дудя, Трампа и Маска, героев России и губера Вологды
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Снова на Метаметрике – самая честная беседа с легендарным дизайнером Артемием Лебедевым!
Обсудим оттепель в отношениях России и США: что происходит в коммуникации Трампа и Путина, чем закончится переговорный пинг-понг, будет ли договорнячок? Престолонаследие российской оппозиции: от Навального – к Навальной*. Почему Дудь застрял в либеральной повестке, а Собчак дрейфует к консерватизму?
Опричник Трампа Илон Маск разносит американские институты. Какое будущее его ждёт? Российское общество не знает современных героев, а Пригожин как антигерой заполняет собой идейный вакуум. Как меняется Вологда при новом губернаторе Георгии Филимонове?
Таймкоды:
00:00 Старт большого интервью
01:05 В гостях Артемий Лебедев
02:02 Российские дороги, мигалки и конституционный строй
05:45 Интеграция: смарт-часы от CaseGuru
07:29 Лебедев сидит на подрядах? Поклеп Навального
11:25 Махатма Ганди, Мартин Лютер Кинг… Алексей Навальный?
14:21 Интеграция: автосервисы FitService
14:46 Ватники, либералы, совки – объединяйтесь!
18:56 Интеграция: туры на Вологодчину
21:10 Путин – мегакрасавчик. Он умеет ждать
26:38 Власть не подготовила Лебедева «к драке»
28:03 «Россия вторглась!» Ну и что?
29:56 Образ победы для Артемия Лебедева
34:40 Напролом до Варшавы или компромисс?
36:33 Лебедев между струйками «Дождя»*
38:33 Мигранты не уничтожат Европу
42:17 Консервативная революция и однополые браки
46:22 Спасти агента Краснова-Трампа
51:03 «Это Белый дом! Почему не в пиджаке?»
53:17 Власть в Европе узурпирована
55:40 Трамп, запрет USAID и DOGE Илона Маска
59:16 Bromance между Путиным и Трампом?
1:01:28 Компании из США – в новых регионах России?
1:04:08 «Праздник 9 мая переизобрели в 2000-е годы»
1:08:01 Уважение начинается с семьи и страны
1:11:30 «Яшин – омерзительный персонаж»
1:15:37 Народ России не знает героев в лицо
1:21:43 Памятник Сталину на Вологодчине и вопросы истории
1:24:50 Борьба с абортами и алкоголем на Русском Севере
1:28:26 Намазы, никабы, безопасность
1:30:55 Продолжение следует
Артемий Лебедев:
ВКонтакте – https://vk.com/temalebedev
Telegram – https://t.me/temalebedev
Дзен – https://dzen.ru/tema
RuTube – https://rutube.ru/u/temalebedev/
Сайт – https://www.artlebedev.ru/
Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita
* вдова Алексея Навального Юлия Навальная включена в России в перечень террористов и экстремистов
блогер Юрий Дудь в России признан иноагентом
* телеканал «Дождь» внесен в России в список СМИ-иноагентов
#артемийлебедев #лебедев #трамп #путин #маск #дудь #россия #политика #метаметрика #metametrica
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Личное отношение Артемия Лебедева к текущим реалиям:
– Лебедев выражает недовольство перекрытиями дорог в Москве из-за кортежей, но не против власти или Путина лично — его раздражает неудобство для граждан.
– Он активно пользуется метро, считая его удобным, и называет любимые станции (Маяковская, Сокол), подчёркивая эстетическую ценность архитектуры.
2. Критика российской системы и логистики:
– Высокие штрафы за парковку и платные дороги воспринимаются как попытка вытеснить автомобили из центра Москвы, но Лебедев не видит в этом системного решения.
– Он отмечает конкурентную среду в тендерах, опровергая обвинения Навального в "ручных подрядах", и подчёркивает, что даже связи не гарантируют успеха.
3. Оценка Алексея Навального и оппозиции:
– Лебедев считает, что Навальный как оппозиционер был вреден для России, несмотря на харизму и талант блогера. Его расследования он называет пустыми ("ноль калорий").
– После смерти Навального его идеи и сторонники утратили влияние в России, а попытки возвести его в статус иконы (наравне с Ганди или Мартином Лютером Кингом) за рубежом обречены на провал из-за отсутствия финансирования и харизматичных лидеров.
4. Политическая экспертиза и взгляд на Путина:
– Лебедев высоко ценит терпение Путина, приводя примеры с Ходорковским и войной на Украине. Он считает, что Путин умеет ждать и переживать давление, что доказывает его успех.
– Победа Путина объясняется его выдержкой, стратегическим мышлением и способностью адаптироваться, а не везением.
5. Ситуация с войной и Украиной:
– Лебедев оправдывает действия России, считая их защитой интересов, и называет денацификацию нормальным процессом, ссылаясь на исторический прецедент 1945 года.
– Он уверен, что в случае возвращения контроля России над такими городами, как Одесса или Харьков, местное население воспримет это позитивно ("Почему вы раньше не пришли?").
– Возможное перемирие с участием Трампа он рассматривает скептически, опасаясь очередного "кидка" Запада, но готов принять любой исход, если сохранится возможность свободного передвижения.
6. Миграция и мультикультурализм:
– Лебедев не видит проблемы в мигрантах в России, выступает за их адаптацию, но против радикализма. Он считает, что никабы или намазы на улицах — не угроза, если это не нарушает порядок.
– Сравнивает это с Европой, где мигрантские гетто — следствие слабой политики, но не верит в "конец Европы", считая её слишком сильной культурно.
7. Трамп и Америка:
– Лебедев восхищается скоростью решений Трампа, его переговорами (пример с Зеленским) и союзом с Маском, считая это воплощением "Make America Great Again".
– Отмечает броманс между Трампом и Путиным как продуманную стратегию, основанную на взаимной выгоде и психологии.
8. Герои и культура:
– Лебедев критикует отсутствие героев в современной России, кроме Пригожина, и призывает государство создавать военных, культурных и научных кумиров, как в СССР.
– Поддерживает памятники Сталину и Ивану Грозному как часть истории, выступая против разделения российской истории на "царскую", "советскую" и "новую".
9. Демография и инициативы:
– Он скептически относится к жёстким мерам вроде ограничения алкоголя или абортов в Вологодской области, считая их малоэффективными без глубокой мотивации и изменений в образе жизни.
10. Личная позиция и ценности:
– Лебедев называет себя либералом и имперцем одновременно, видя в этом совместимость. Он ценит свободу, но считает, что либерализм в России и на Западе утратил актуальность после Трампа.
– Подчёркивает важность любви к родине без навязывания "правильного патриотизма" и сохранения культурных традиций (например, крещения).
Вывод:
Артемий Лебедев в беседе демонстрирует прагматичный, слегка циничный взгляд на политику, культуру и общество. Он критикует неэффективность системы и отсутствие героев, но поддерживает сильную власть (Путина) за терпение и стратегичность. Его отношение к оппозиции резко негативное, а к войне — оправдательное, с акцентом на защиту интересов России. Лебедев выступает за мультикультурализм с адаптацией мигрантов и сохранение исторической преемственности, видя в этом силу страны. Его восхищение Трампом и союзом с Маском отражает уважение к решительности и прагматизму. В целом, он призывает к созданию новых героев и культурных ориентиров, чтобы укрепить общество, оставаясь при этом скептиком к радикальным реформам и навязанным идеологиям.