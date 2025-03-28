Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

ХРИСТИАНИН. ЙОГИН. ГДЕ ИСТИНА? (Садананда, Королёв) //12 сцена

1 0

В новом выпуске #12сцена – христианин и йогин.

Монахи Дада Садананда и Пантелеимон (Королев) обсуждают суть медитации, отношение к телу и танцы для Бога.

00:00 – Интро
02:45 – Вера йогина
04:25 – Вера христианина
05:29 – Почему Дада Садананда йог?
09:50 – Почему отец Пантелеимон христианин?
12:00 – Йога и монашество
17:55 – Зачем монахам спецодежда?
19:43 – Об организации «Ананда Марга»
21:06 – Дада Садананда был в обиде на РПЦ?
22:05 – Об «Уроках медитации»
26:23 – Что такое исихазм?
28:37 – Почему отец Пантелеимон не йогин?
34:50 – Что такое медитация?
45:00 – Что дает медитация?
52:40 – Бог в Ананда Марга
58:40 – О воплощении Бога на земле 
01:02:49 – Баба творил чудеса?
01:03:50 – Роль гуру в жизни йогина
01:10:18 – Может ли христианин быть членом Ананда Марга?
01:11:27 – Может ли Баба говорить с человеком?
01:12:00 – Может ли Христос говорить с человеком?
01:14:37 – В чём конец всего?
01:23:50 – О реинкарнации
01:34:00 – Иисус Христос – гуру для йогина?
01:40:33 – Почему йогин обязан брить волосы в паху?
01:42:17 – Как йогин должен ходить в туалет?
01:48:00 – О критическом мышлении
01:52:00 – Церковь и политика
01:54:38 – Танцы йогинов
01:56:54 – Медитация на кладбище
01:57:17 – Как вырасти духовно?
01:58:57 – О сверхспособностях
02:00:50 – О точке святости
02:04:50 – О деньгах
02:06:20 – Зачем нужны уроки медитации?
02:06:58 – Ананда Марга и наука?
02:14:30 – БЛИЦ

Телеграм-канал «Серафима»:
https://t.me/serafimchannel

Телеграм-канал отца Пантелеимона (Королева):
https://t.me/pantlmn_k

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Разные духовные пути:
   – Дада Садонанда (йогин) и отец Пантелеймон (православный священник) представляют два разных подхода к духовности: йогу и христианство.
   – Дада объясняет, что его путь — это медитация, познание Бога через внутреннюю концентрацию и служение, вдохновлённое учением Ананда Марги.
   – Отец Пантелеймон подчёркивает важность личных отношений с Христом, молитвы и следования христианским традициям.

2. Медитация vs. молитва:
   – Дада описывает медитацию как глубокое размышление о Боге, где объектом может быть мантра или идея высшего сознания.
   – Отец Пантелеймон говорит, что молитва — это не попытка понять Бога, а предстояние перед Ним, открытие сердца для диалога.

3. Роль учителя и гуру:
   – Дада считает гуру (учителя) необходимым для духовного роста, видя в нём воплощение божественного знания.
   – Отец Пантелеймон акцентирует, что Христос — единственный Учитель, а роль священника — помогать в следовании за Ним.

4. Отношение к телу и аскезе:
   – Дада объясняет, что тело — инструмент для духовной практики, и соблюдение определённых правил (например, гигиены или питания) помогает уму оставаться чистым.
   – Отец Пантелеймон говорит, что тело — часть личности, которая будет преображена в Царстве Небесном, и аскеза — это способ борьбы со страстями.

5. Реинкарнация vs. воскресение:
   – Дада верит в реинкарнацию и карму, где душа проходит через множество жизней для очищения.
   – Отец Пантелеймон отвергает реинкарнацию, утверждая, что человек живёт один раз, а после смерти предстаёт перед судом.

6. Критерии истинности пути:
   – Дада считает, что истина внутри человека, и важно следовать внутреннему голосу и учению гуру.
   – Отец Пантелеймон настаивает, что истина — это Христос, и познание её происходит через личную встречу с Ним.

7. Отношение к другим традициям:
   – Дада уважает христианство, но видит свой путь как более подходящий для себя.
   – Отец Пантелеймон признаёт, что другие религии могут содержать элементы истины, но полнота откровения — только во Христе.

8. Выводы о духовности:
   – Оба согласны, что духовность — это путь к Богу, но методы и акценты разные.
   – Дада делает упор на личный опыт и медитацию, отец Пантелеймон — на благодать, церковь и таинства.

Вывод:
Беседа показала, что духовные пути могут быть разными, но цель у них одна — приближение к Богу. Йога и христианство предлагают свои методы: медитацию и молитву, реинкарнацию и воскресение, гуру и Христа. Важно не только искать истину, но и оставаться искренним в своих поисках, уважая выбор других. Истина, как отметили оба собеседника, познаётся через внутренний опыт и личную встречу с Божественным.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nDn3l7thIb4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
КТО МЫ - РУССКИЕ? ВЕРА, ВОЙНА, СВОБОДА (Быков, Ткачев) //12 сцена
ЦЕРКОВЬ. КРИТИКА. ИДЕАЛИСТ И МАТЕРИАЛИСТ (Сёмин, Архипов) // 12 сцена
А где же русские книги?
АВТОР «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»: ХРИСТИАНИН ИЛИ ЯЗЫЧНИК?
Каждому истинному христианину необходимо иметь духовную экипировку
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
Разговор с коммунаром
Классическая система развития

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru