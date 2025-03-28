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Весна в Большой Таловой. Документальный фильм (1974)

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О трудовых буднях и праздниках жителей хутора Большая Таловая Зерноградского района Ростовской области и о председателе Большеталовского сельсовета Антонине Михайловне Левченко.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1974

Автор сценария – Лариса Москвина
Режиссер – Ирина Полянская
Оператор – Виталий Чупин

#гостелерадиофонд #СельскоеХозяйство


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M46aWbfqMWQ
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