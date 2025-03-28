Весна в Большой Таловой. Документальный фильм (1974)
О трудовых буднях и праздниках жителей хутора Большая Таловая Зерноградского района Ростовской области и о председателе Большеталовского сельсовета Антонине Михайловне Левченко.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1974
Автор сценария – Лариса Москвина
Режиссер – Ирина Полянская
Оператор – Виталий Чупин
#гостелерадиофонд #СельскоеХозяйство
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