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Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области по состоянию на 28 марта 2025 г.

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 ⚡️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
 
Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гоголевка.
 
Также нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.
 
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Могрица, Новониколаевка, Ободы, Пролетарское, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.
 
▪️ За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БпЛА.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял:
▫️ более 70 700 военнослужащих,
▫️ 402 танка,
▫️ 327 боевых машин пехоты,
▫️ 290 бронетранспортеров,
▫️ 2 233 боевые бронированные машины,
▫️ 2 561 автомобиль,
▫️ 589 артиллерийских орудий,
▫️ 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США,
▫️ 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин,
▫️ 123 станции РЭБ,
▫️ 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО,
▫️ 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
 
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50645
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30344 28260
    жора шапов четыре часа назад

      Концерн “Калашников” сообщил,что создал боеприпас на основе патрона калибром 7,62 мм с фрагментарным разделением пули на облако диаметром 25 см. и расстоянием до 100 м. В перспективе – облако до 50 см. в диаметре. Можно вести огонь из обычных АК и карабинов соответствующего калибра по БПЛА типа FPV.

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