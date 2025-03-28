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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции с 22 по 28 марта 2025 г.

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С 22 по 28 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
 
В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области.

В результате решительных действий освобожден населенный пункт Гоголевка.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

На Харьковском и Белгородском направлениях нанесено поражение подразделениям четырех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны.

▪️ За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2190 военнослужащих, шесть танков, 43 боевые бронированные машины и 103 автомобиля. Уничтожены 45 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.
 
Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населенные пункты Мирное Донецкой Народной Республики и Красное Первое Харьковской области.

▪️ Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1640 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 26 автомобилей, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 полевых складов боеприпасов.
 
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, восьми механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

▪️ За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 2035 военнослужащих, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, в том числе три бронетранспортера М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО, пять станций радиоэлектронной борьбы, 10 полевых складов боеприпасов и два склада горючего.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, четырех штурмовых, егерской бригад, бригады беспилотных систем, центра сил специальных операций «Восток» ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии.

▪️ Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3355-ти военнослужащих, четыре танка, 26 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США и два бронетранспортера VAB производства Франции. Уничтожены 54 автомобиля и 21 артиллерийское орудие, в том числе три западного производства.
 
↗️  Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и националистического батальона «Айдар».

▪️ Противник потерял свыше 1015 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства. Уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ.

▪️ ВСУ потеряли свыше 545 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и десять складов боеприпасов.
 
  За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб JDAM и 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

▫️ 660 самолетов,
▫️ 283 вертолета,
▫️ 48 879 беспилотных летательных аппаратов,
▫️ 601 зенитный ракетный комплекс,
▫️ 22 554 танка и других боевых бронированных машин,
▫️ 1 532 боевые машины реактивных систем залпового огня,
▫️ 23 051 орудие полевой артиллерии и минометов,
▫️ 33 475 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/50650
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 30344 28260
    жора шапов час назад

      Рыжий Козырь запросил у Конгресса разрешение начать войну с Ираном. Предварительно написав письмо аятоллам с угрозами. Иран послал Доню на 3 буквы.
      Дядя Вова сбросил в Думу договор с Ираном для ратификации.
      Интересно, предложен ли РФ размен Ирана на Украину ? Так как требования США к остаткам 404 по ресурсам таково, что выглядит как повод бросить Украину совсем. И придётся РФ разбираться с ЕС-овцами и рептилойдами с Острова.
      Бросит ли РФ Иран ?
      И где в этом раскладе Китай ?

      • 18812 14634
        Добрый Пляскинжора шапов 8 мин. назад

          Я до последнего надеялся что это просто “прогнозы”….Не то что “Иран бросят”,а судя по прогнозам там скорее всего ЯО слабой мощности применят.Либо руками Израиля,либо самостоятельно. Нет,Жора,”туманного будущего”…Уже договорились.

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