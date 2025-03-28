С.В. Савельев – Милое одичание
Профессор Сергей Савельев беседует с Ильей Бокатовым о предназначении мозга и его эволюционных процессах, о том, почему не работают общественные формации и почему нельзя мечтать о мире «созидания» и бесполезности попыток его создания.
Эфир на канале «Точка сборки» от 11.03.2025 г.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы с Сергеем Савельевым:
1. Эволюция мозга:
– Мозг человека — результат направленной эволюции, а не случайных обстоятельств. Отбор происходил по адаптивным свойствам, случайности в этом процессе нет.
– Эволюция не имеет гуманистических целей (сочувствия, сожаления), это биологический процесс, направленный на выживание.
2. Человек и природа:
– Утверждение, что человек уничтожает природу, Савельев считает некорректным. Человек осваивает среду, как и положено гоминидам, а понятие "загрязнение" субъективно.
– Экологическая повестка и борьба за "равенство" — это, по его мнению, "бред полоумных", не связанный с реальной эволюцией.
3. Курение и здоровый образ жизни:
– Борьба с курением — бизнес-проект, а не забота о здоровье. Статистика показывает, что запреты не снижают заболеваемость раком легких.
– Качество табака влияет на здоровье больше, чем сам факт курения. Ферментированный табак может быть полезен, а дешевые сигареты вредны.
4. Разум и мышление:
– Мозг эволюционировал для решения биологических задач (добыча пищи, размножение, доминирование), а не для развития разума.
– Произвольное мышление — редкая способность, присуща примерно 1% людей. Большинство не использует мозг из-за высоких энергетических затрат.
5. Технологии выявления способностей:
– Существуют неинвазивные методы (не тесты, а технологии, детали которых не раскрываются), позволяющие определить способность к произвольному мышлению.
– Эти технологии не применяются широко, так как не востребованы обществом.
6. Социальные структуры и эволюция:
– Социальные идеи (равенство, справедливость) — иллюзии. Общество состоит из людей с разной изменчивостью мозга, движимых биологическими интересами.
– Политики и элиты — результат негативного отбора, где доминируют люди без совести и с низким социальным статусом.
7. Исторические примеры:
– Пример с Николаем Семёновым (изобретателем принципа цепной реакции) иллюстрирует, как полезные технологии игнорируются из-за глупости элит, что приводит к катастрофам.
– Современная ситуация повторяет исторические ошибки: инновации не востребованы, пока не станет "поздно".
8. Будущее человечества:
– Если ничего не менять, человечество ждет примитивизация: упрощение мышления, зависимость от технологий вроде ИИ, снижение нагрузки на мозг.
– Альтернатива — отбор людей с произвольным мышлением для создания нового, но это требует изменения системы управления обществом.
9. Критика современности:
– Искусственный интеллект и компьютеризация ведут к "оболваниванию", так как снижают необходимость думать.
– Образование деградирует, фантазии человечества убоги, а цели сводятся к примитивным биологическим задачам (еда, размножение, статус).
Вывод:
Сергей Савельев рассматривает человека и общество через призму биологической эволюции, отрицая значимость социальных и гуманистических идей. Он считает, что мозг — инструмент выживания, а не разума, и большинство людей не способны к сложному мышлению из-за его энергозатратности. Современные тенденции (ИИ, упрощение жизни) ведут к деградации, а потенциал человечества — в редких индивидах с развитым произвольным мышлением. Однако их выявление и использование тормозятся инертностью общества и негативным отбором элит. Без радикальных изменений будущее — это примитивизация и стагнация.
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МАССЫ,в подавляющем БОЛЬШИНСТВЕ – ОТ “этого” ДАЛЕКИ!
* тем-более,что В “этом” НЕ-заинтересованы – Правящие КЛИКИ…
* ведь “ОНИ” (В-ОСНОВНОМ)– ДВУЛИКИ (МНОГОлики)…
* поСМОТРИТЕ,в-какОЙ ментальности ВЧЕРАШНИЕ – правиВШИе старики…
* И “яблоки-ОТ-яблонь” НЕ далеки – “КАКИЕ” наследники…
* ПСИ-ДЕГРАДАЦИЯ явная…iLi АМОРАЛЬщiki – iLi БАНЬДЮКИ… :-(
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ЧИТАТЬ умеющий – ЛИШЬ прочтёт…а Понимающий – Всё Поймёт…
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- Валерий Бондарик.
- Эдмонтон.Канада. 28-3-25