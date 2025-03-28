Профессор Сергей Савельев беседует с Ильей Бокатовым о предназначении мозга и его эволюционных процессах, о том, почему не работают общественные формации и почему нельзя мечтать о мире «созидания» и бесполезности попыток его создания.Эфир на канале «Точка сборки» от 11.03.2025 г.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы с Сергеем Савельевым:

1. Эволюция мозга:

– Мозг человека — результат направленной эволюции, а не случайных обстоятельств. Отбор происходил по адаптивным свойствам, случайности в этом процессе нет.

– Эволюция не имеет гуманистических целей (сочувствия, сожаления), это биологический процесс, направленный на выживание.

2. Человек и природа:

– Утверждение, что человек уничтожает природу, Савельев считает некорректным. Человек осваивает среду, как и положено гоминидам, а понятие "загрязнение" субъективно.

– Экологическая повестка и борьба за "равенство" — это, по его мнению, "бред полоумных", не связанный с реальной эволюцией.

3. Курение и здоровый образ жизни:

– Борьба с курением — бизнес-проект, а не забота о здоровье. Статистика показывает, что запреты не снижают заболеваемость раком легких.

– Качество табака влияет на здоровье больше, чем сам факт курения. Ферментированный табак может быть полезен, а дешевые сигареты вредны.

4. Разум и мышление:

– Мозг эволюционировал для решения биологических задач (добыча пищи, размножение, доминирование), а не для развития разума.

– Произвольное мышление — редкая способность, присуща примерно 1% людей. Большинство не использует мозг из-за высоких энергетических затрат.

5. Технологии выявления способностей:

– Существуют неинвазивные методы (не тесты, а технологии, детали которых не раскрываются), позволяющие определить способность к произвольному мышлению.

– Эти технологии не применяются широко, так как не востребованы обществом.

6. Социальные структуры и эволюция:

– Социальные идеи (равенство, справедливость) — иллюзии. Общество состоит из людей с разной изменчивостью мозга, движимых биологическими интересами.

– Политики и элиты — результат негативного отбора, где доминируют люди без совести и с низким социальным статусом.

7. Исторические примеры:

– Пример с Николаем Семёновым (изобретателем принципа цепной реакции) иллюстрирует, как полезные технологии игнорируются из-за глупости элит, что приводит к катастрофам.

– Современная ситуация повторяет исторические ошибки: инновации не востребованы, пока не станет "поздно".

8. Будущее человечества:

– Если ничего не менять, человечество ждет примитивизация: упрощение мышления, зависимость от технологий вроде ИИ, снижение нагрузки на мозг.

– Альтернатива — отбор людей с произвольным мышлением для создания нового, но это требует изменения системы управления обществом.

9. Критика современности:

– Искусственный интеллект и компьютеризация ведут к "оболваниванию", так как снижают необходимость думать.

– Образование деградирует, фантазии человечества убоги, а цели сводятся к примитивным биологическим задачам (еда, размножение, статус).

Вывод:

Сергей Савельев рассматривает человека и общество через призму биологической эволюции, отрицая значимость социальных и гуманистических идей. Он считает, что мозг — инструмент выживания, а не разума, и большинство людей не способны к сложному мышлению из-за его энергозатратности. Современные тенденции (ИИ, упрощение жизни) ведут к деградации, а потенциал человечества — в редких индивидах с развитым произвольным мышлением. Однако их выявление и использование тормозятся инертностью общества и негативным отбором элит. Без радикальных изменений будущее — это примитивизация и стагнация.