Россию опять ОБМАНУЛИ!? Украина атаковала энергетику РФ во время Перемирия. Дроны ВСУ пытались атаковать газовое хранилище в Крыму. Киев нарушает условия 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики, которое согласовали Трамп и Путин. Зачем России остановила удары по энергетике Украины? Почему Кремль согласился на предложение США и кто стоит за кибератаками на Роснефть и Лукойл. Обсуждаем нарушение Украиной моратория и переговоры между США и Россией на фоне подготовки Европы к войне с РФ. Подробнее в новом видео Геоэнергетика Инфо

00:00 Украина нарушила перемирие. Россию опять обманули?

00:27 Кремль: Киев нарушает сделку Трампа и Путина

00:58 США и Россия: тайные переговоры и западное единство.

02:22 Кибератаки Украины: Роснефть и Лукойл под ударом хакеров

03:05 Британский след в кибератаках: демонстрация силы или сигнал США?

03:54 Российские удобрения: санкции, SWIFT и европейские переговоры.

05:09 Евросоюз и кризис из-за российского газа

06:30 Кризис в Европе: какие отрасли не восстановятся?

07:57 Атомная энергетика Германии: разрушена навсегда?

08:58 Промышленность Европы: рост расходов и энергетический кризис

09:54 Европа и угольные электростанции: апокалиптический сценарий?

12:27 Милитаризация ЕС: Гонка вооружений с РФ и спрос на энергию

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Кибератаки на российскую инфраструктуру:

– Кибератаки на «Роснефть», «Лукойл» и НСПК осуществляются из Ньюбери (пригород Лондона), где базируется подразделение кибервойск Великобритании.

– С начала 2025 года количество и продолжительность кибератак выросли в 8 раз по сравнению с прошлым годом, направлены они в основном на энергетическую инфраструктуру и систему топливообеспечения России.

2. Атаки дронов на газовые хранилища в Крыму:

– Украина нарушает мораторий, продолжая атаки на российские объекты, что интерпретируется как демонстрация упрямства и нежелания присоединяться к мирным инициативам.

– Это может быть сигналом, переданным через Украину Великобританией США, с целью показать недовольство возможным сближением США с Россией.

3. Политический контекст:

– Великобритания использует кибератаки и провокации через Украину как инструмент давления на США, чтобы те не шли на компромиссы с Россией и не нарушали «западное единство».

– Цель — сорвать миротворческие усилия Трампа и усилить конфликт, при этом Великобритания не несет значительных потерь, а судьба Украины мало кого волнует в Европе.

4. Санкции и экономические переговоры:

– Обсуждается снятие санкций с Россельхозбанка для упрощения экспорта российских удобрений, но это зависит от европейских решений (SWIFT контролируется Европой, страхование морских перевозок — британскими компаниями).

– Европейские чиновники настаивают, что снятие санкций возможно только при выводе российских войск с территории Украины, что делает переговоры скорее символическими.

5. Ситуация с удобрениями в Европе:

– Европейские производители удобрений страдают из-за отсутствия дешевого российского газа, что привело к закрытию заводов (например, в Литве).

– Удобрения теперь закупаются в Латинской Америке, так как производство в Европе стало нерентабельным из-за дорогого американского СПГ.

6. Энергетический кризис в Европе:

– Кризис начался еще до СВО (2022) и усугубился санкциями против российского газа. Атомная энергетика в Германии разрушена, угольная промышленность может возродиться для военных нужд, что противоречит «зеленой» повестке.

– Перенос производства (например, металлургии) из Европы затруднен, а восстановление закрытых отраслей маловероятно из-за экономических и идеологических причин.

7. Внутриполитический аспект в США:

– Переговоры США с Россией носят больше пиар-характер для внутренней аудитории, чтобы Трамп мог демонстрировать выполнение предвыборных обещаний (снижение цен на нефть, урегулирование конфликта на Украине).

Вывод:

Беседа подчеркивает сложную геополитическую игру, в которой кибератаки и провокации со стороны Великобритании и Украины используются как инструменты давления на США и Россию. Великобритания стремится сохранить антироссийское единство Запада, подрывая возможные мирные инициативы Трампа. Энергетический кризис в Европе, вызванный зависимостью от российского газа и санкциями, привел к упадку производства удобрений и других отраслей, что делает Европу уязвимой и зависимой от внешних поставок. Переговоры о санкциях и экономическом сотрудничестве остаются скорее символическими, так как ключевые рычаги (SWIFT, страхование) контролируются Европой и Великобританией, которые не готовы к компромиссам без выполнения Россией их условий. В целом, ситуация демонстрирует эскалацию конфликта и отсутствие реальных шагов к его разрешению на фоне экономических трудностей в Европе.