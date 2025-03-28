В Комсомольске-на-Амуре произошло знаковое событие: российский самолёт Superjet-100 совершил первый полет с российскими двигателями ПД-8. О начале лётных испытаний своего детища авиастроители сообщили, что полёт длился около 40 минут. За это время самолет достиг скорости 500 км/ч и взял высоту три тысячи метров. Задание выполнено в полном объёме.

Силовая установка с новыми российскими моторами выдержала испытание газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах. Если учесть, что этот двухконтурный турбовентиляторный мотор тягой восемь тонн создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий, то наши авиастроители достойны особой похвалы. И хотя впереди ещё много работы и много полётов (испытаний требует каждая система и деталь авиадвигателя), говорить о крупном успехе можно уже сегодня. Первый вице-премьер правительства, председатель наблюдательного совета госкорпорации «Ростех»:Денис Мантуров назвал лётные испытания самолета с силовой установкой ПД-8 важным и долгожданным шагом на пути к сертификации технологически независимой версии «Суперджета». Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал журналистам, что состоявшийся полёт подтверждает правильность инженерных расчётов и высокую готовность воздушного судна. Примечательно, что проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года «Суперджет» приходится фактически пересобирать заново, заменяя импортные детали и узлы на отечественные.

Лётные испытания отечественных двигателей ПД-8 начались на «Суперджете» с импортными системами. Постепенно в ходе испытаний машину будут переобувать во всё своё. На самолете по программе импортозамещения предстоит заменить 40 позиций иностранных систем и агрегатов на отечественные: авионику, пилотажные приборы, системы кондиционирования, торможения, электроснабжения, водоснабжения, удаления отходов, кислородной системы экипажа, шасси и многого другого. Многое из этого у нас уже готово к запуску в серию. Не за горами тот день, когда не только двигатели – «сердце» самолёта, но вся начинка Superjet-100 станет полностью российской, и тогда мы сможем не бояться, что кто-то на Западе захочет сорвать заказ и оставить наши машины без деталей и электроники.

До конца марта предстоит передать на лётные испытания ещё два опытных двигателя ПД-8, получение сертификата возможно уже осенью этого года. Требования к безопасности очень высокие, потому что заветный двигатель создавался с ориентиром на экспорт. Самую строгую проверку пройдёт всё: от устойчивости устройств к попаданию птиц и воздействию экстремальных температур до производимого шума и экологичности. Авиастроителей это не смущает: изначально ПД-8 создавался с учётом высоких требований, поэтому сложностей при лётных испытаниях возникать не должно.

До 2030 года ожидаются поставки 142 «Суперджетов» в отечественные авиакомпании. А сегодня, как заметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, в гражданском флоте их эксплуатируется порядка 150 пока что с импортной начинкой. Все эти машины постепенно по мере выхода из строя зарубежных деталей и блоков предстоит перевести на своё оборудование.

Наш «Суперджет» оказался очень востребованным. Этот самолет может приносить прибыль даже на маршрутах с невысоким пассажиропотоком. Но есть и обратная сторона медали: комплектующие, и в первую очередь двигатели быстро вырабатывают ресурс. Наши французские партнёры по бизнесу прекрасно это понимали и при первой возможности стремились утопить перспективный проект. Они не только бессовестно завышали цены на запчасти, но и затягивали ремонтные работы, что делало эксплуатацию «Суперджета» слишком дорогим, а наше авиационное хозяйство уязвимым.

Переход к заключительному испытанию отечественного многообещающего двигателя в кратчайшие сроки похоже на чудо. Ведь чтобы создать с нуля изделие такой сложности требуются не менее 10-12 лет. А новый двигатель появился всего за шесть лет, да ещё и успел за это время пройти все предварительные этапы испытаний. На самом деле никакого чуда здесь нет. Конструкторские коллективы, создающие новую технику, работали сообща, использовали накопленный опыт, а также технические, технологические и организационные решения при работе коллег над другим двигателем более высокого класса ПД-14, имеющим большую тягу и предназначенным для самолётов почти вдвое больше по вместимости, чем «Суперджет». Создание ПД-14 началось ещё в нулевые годы, а в 2018 году он был впервые сертифицирован Росавиацией, хотя его до сих пор продолжают совершенствовать.

Ускорить работы по перевооружению нашего авиапарка удалось благодаря «стратегии семейственности», суть которой в том, чтобы в дальнейшем на основе двигателей пятого поколения – ПД-8, ПД-14 и ПД-35 (в разработке) можно было быстро создавать аналогичные конструкции чуть меньшей или чуть большей мощности.

Таким образом, появляется возможность за счёт этих трёх базовых устройств покрыть полностью всю линейку турбовентиляторных двигателей для нашей гражданской авиации – от самого маленького до самого большого самолета. Сегодня мы создаём серьёзный задел на 30-40 лет вперед, а может, и больше благодаря использованию цифровых технологий, таких как 3D-печать металлических деталей и создание цифровых двойников. Такие технологии есть только у США, Канады, Франции, Великобритании и России. И это, бесспорно, ставит нашу страну в один ряд с мировыми технологическими лидерами. Ведь во всём мире именно авиационные двигатели считают символами технологического суверенитета. По сложности своей эти устройства даже сложнее в производстве, чем высококлассные космические конструкции.

Наше гражданское авиастроение входит в завершающую стадию создания линейки отечественных пассажирских самолётов – летные испытания. «С основной задачей импортозамещения систем и агрегатов наша промышленность, что называется, в «железе» справилась, — заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. – То есть сегодня все системы, все агрегаты, все необходимые элементы изготовлены и находятся на завершающей стадии наземных автономных испытаний».

Россия в полной мере обладает всеми компетенциями в авиастроении, на 100% обеспечена материалами, элементами, технологиями, что позволяет производить современную конкурентоспособную технику. Это подтверждают прочные позиции на международном рынке отечественной боевой авиации, спрос на которую растёт.

Судя по докладу Бадехи, российское авиастроение находится на подъёме благодаря весомой государственной поддержке. Благодаря масштабным инвестициям в кратчайшие сроки удалось технически перевооружить все предприятия отрасли. Построены несколько сотен тысяч квадратных метров новых площадей, в цехах установлены тысячи единиц нового специализированного оборудования, произведенного по спецзаказам в России. В первую очередь корпорация делает ставку на автоматизацию и роботизацию производств. Уже в этом году в Москве откроется новый комплекс механообработки с 300 единицами оборудования, встроенного в автоматизированные линии. За счёт активного техперевооружения в авиастроительной корпорации к 2030 году хотят добиться повышения производительности труда минимум на 30%.

Сегодня Россия делает решающий шаг к полной независимости от американского Boeing и европейского Airbus. Вот-вот в гражданской авиации появятся новые полностью отечественные машины. На подходе обновлённая версия «Суперджета» и Ил-114. Лётная часть сертификации этих машин выполнена более чем на 20%. Близится начало лётных испытаний самолета МС-21 (отработка и проверка на надёжность наземных систем уже завершаются). Первые самолеты МС-21 поступят по контрактам для авиакомпаний страны в 2026 году.

В ноябре прошлого года авиалайнер Ту-214 с новыми отечественными комплектующими впервые совершил полет продолжительностью 1 час 10 минут. Поставки первых самолетов Ту-214 начнутся в этом году. Предстоит кратно увеличить объёмы выпуска этого среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского лайнера с высокой топливной экономичностью и уровнем комфорта.

Министерство промышленности и торговли вкладывает более 10,3 миллиардов рублей в разработку лёгкого многофункционального самолёта ЛМС-901 «Байкал», оснащённого двигателем ВК-800СМ. В рамках госпрограммы развития авиапрома уже успешно реализованы четыре этапа создания этого летательного аппарата. Недалёк тот день, когда Россия при огромном санкционном давлении станет единственной страной в мире, которая создает импортозамещённые самолеты от «А» до «Я».

Хорошо, что мы вовремя поняли, что в любой момент нас могут «приземлить» конкуренты, и это недопустимо для такой огромной страны, как Россия, которая обладает уникальным научным и производственным заделом в авиастроении.

Взятый курс на полную технологическую независимость в авиастроении не изменится даже в условиях меняющейся геополитической ситуации, потепления отношений с США, ожидания мирного соглашения по Украине и возможного смягчения западных санкций.

Нашим противникам давно пора бы понять, что Россия не разменивается по мелочам (нас частенько выставляют в неприглядном свете за отставание в производстве собственных бытовых устройств). Западные политик стараются не замечать, что в области прорывных технологий, космических решений, атомной энергетики и авиастроении мы обгоняем многие страны. И это свершившийся факт. А значит мы способны не только защитить себя на международных рынках, но и преподать урок тем, кто стремится помешать планам развития и утопить нашу экономику в санкциях.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев

Комментарий редакции

Тезисы:

1. Первый полет Superjet-100 с российским двигателем ПД-8

- Полет длился 40 минут

- Достигнута скорость 500 км/ч

- Высота полета – 3000 метров

2. Импортозамещение в авиастроении

- Планируется заменить 40 импортных систем и агрегатов на отечественные

- Цель – полностью российский самолет

3. Перспективы развития авиастроения

- До 2030 года ожидаются поставки 142 "Суперджетов"

- В разработке новые самолеты: обновленный Superjet, Ил-114, МС-21, Ту-214, ЛМС-901 "Байкал"

4. Технологический суверенитет

- Россия создает полный цикл производства авиационной техники

- Используются передовые технологии: 3D-печать, цифровые двойники

- Развитие собственных компетенций в авиастроении

5. Государственная поддержка

- Масштабные инвестиции в отрасль

- Техническое перевооружение предприятий

- Планируется повысить производительность труда на 30% к 2030 году

Вывод:

Россия демонстрирует уверенный прогресс в импортозамещении и развитии собственного авиастроения. Несмотря на санкционное давление, страна не только сохраняет, но и укрепляет свои позиции в высокотехнологичной отрасли. Создание полностью отечественного самолета, развитие новых моделей и технологий показывает стратегическую решимость России достичь технологической независимости в авиационной промышленности. Это не только вопрос экономики, но и национальной безопасности и престижа страны.