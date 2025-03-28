Никакой разницы в поведенческих паттернах мигрантов легальных и нелегальных, практически нет.

И те и другие воспринимают Россию исключительно, как кормовую базу. И те и другие совершенно не собираются интегрироваться в российское общество, принимать нормы поведения, уважать традиции. И те и другие ставят своей целью получить все возможные социальные блага от нашего государства, вымутить гражданство, и продолжить жить в своей среде, максимально изолированно от российского общества, законов, и любой формы ответственности гражданина перед государством. Проще говоря, и те и другие хотят построить свой маленький кишлак за счет российских налогоплательщиков, в России же, пользоваться всеми благами цивилизации 21 века, и оставаться внутри средневекового уклада. А любые попытки призвать их к соблюдению законов страны пребывания, встречают криками о том, что власть притесняет их дескать, по религиозному или национальному признаку.

И легальные и нелегальные мигранты – и это особенно важно – зачастую разделяют идеи радикального ислама, салафизма, симпатизируют боевикам в Сирии, донатят им (как видно из периодических заявлений ФСБ), и симпатизируют идеям русофобии. Достаточно вспомнить, какие комментарии писали в чатах мигрантов после трагедии в Крокусе. "Братьев арестовали ни за что, русские все подстроили, братья настоящие мученики за веру" и так далее.

Потому разговор о проблеме нелегальной миграции является в некоторой степени формой подмены понятий. Куда правильнее говорить о миграционной проблеме в целом, и недостатках нынешнего законодательства, которые необходимо как можно быстрее исправить.

https://t.me/romagolovanov/18092

Андрей Медеведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Отсутствие различий в поведении мигрантов: Легальные и нелегальные мигранты демонстрируют схожие поведенческие паттерны.

2. Утилитарное восприятие России: И те, и другие рассматривают Россию как источник ресурсов ("кормовая база"), не стремясь интегрироваться в общество.

3. Отказ от интеграции: Мигранты не принимают нормы поведения, не уважают традиции и избегают ответственности перед государством.

4. Цели мигрантов: Получение социальных благ, гражданства и создание изолированных сообществ ("маленький кишлак") за счет российских налогоплательщиков, при сохранении средневекового уклада.

5. Реакция на требования закона: Попытки призвать мигрантов к соблюдению законов встречают обвинения в притеснении по религиозным или национальным мотивам.

6. Радикальные взгляды: И легальные, и нелегальные мигранты часто поддерживают радикальный ислам, салафизм, симпатизируют боевикам и русофобии, что подтверждается их реакцией на события (например, трагедия в "Крокусе").

7. Проблема шире, чем нелегальная миграция: Фокус только на нелегальной миграции — это подмена понятий; необходимо говорить о миграционной проблеме в целом и о недостатках законодательства.

Вывод:

Автор считает, что различия между легальными и нелегальными мигрантами минимальны, так как обе группы демонстрируют схожие негативные тенденции: нежелание интегрироваться, стремление эксплуатировать ресурсы страны и поддержку радикальных идей. Проблема заключается не только в нелегальной миграции, но в общей миграционной политике и законодательстве, которые требуют срочных изменений для решения этих вопросов.

Дополнительный вывод к статье:

Проблема, описанная в статье, выходит далеко за рамки различий между легальными и нелегальными мигрантами, указывая на более глубокий системный кризис в российском обществе. Обе группы мигрантов действительно демонстрируют схожие поведенческие паттерны: восприятие России как "кормовой базы", нежелание интегрироваться, стремление к изоляции в своих сообществах и даже симпатии к радикальным идеям. Однако это лишь симптом более широкой проблемы, корни которой лежат в отсутствии единой государственной идеологии и четких правил ответственности перед обществом.

После отказа от социализма в 1990-е годы Россия провозгласила свободу от идеологии, что привело к фрагментации общества: религиозные общины, культурные слои, бизнес и отдельные граждане начали преследовать исключительно свои интересы, используя ресурсы страны без оглядки на общую цель. Мигранты в этом контексте ничем не отличаются от других акторов. Они, как и крупный бизнес, видят в России источник выгоды: первые — через социальные блага и изолированное существование, вторые — через эксплуатацию ресурсов и вывод капитала за рубеж. При этом масштабы вреда от олигархов и корпораций, выкачивающих богатства страны, несоизмеримо больше, чем от мигрантов.

Более того, именно крупный бизнес играет ключевую роль в миграционном кризисе, завозя дешевую рабочую силу и создавая для мигрантов "тепличные условия", чтобы экономить на зарплатах местных жителей. Без этой экономической заинтересованности поток мигрантов мог бы направиться в другие страны, где условия для заработка не хуже. Таким образом, фокус только на нелегальной миграции действительно является подменой понятий, как отмечено в статье. Однако истинная проблема — это не просто недостатки миграционного законодательства, а отсутствие системного подхода к ответственности всех участников общественного договора.

Для решения ситуации необходимы не только ужесточение законов, но и восстановление единой идеологии или, как минимум, общих правил игры, которые обяжут всех — от мигрантов до олигархов — вносить вклад в развитие страны, а не только извлекать из нее выгоду. Без этого Россия останется пространством, где каждый "строит свой кишлак" — будь то в буквальном смысле, как у мигрантов, или в переносном, как у элит, укрывающих капиталы за границей. Миграционная политика должна стать частью более широкой реформы, направленной на преодоление этого хаоса и восстановление баланса между свободой и ответственностью.