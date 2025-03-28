Для прогнозирования действий индивида, группы, слоя и т.д. необходимо понимать их образ мысли. В современном информационном пространстве подобное считается слишком сложным и не пользующимся спросом. Много проще объяснять происходящее через эмоции в логике «свой-чужой», где поступки и действия «хороших» наполнены глубокими смыслами, безграничным благородством и гениальным прозрением, а «плохие» сплошь психопаты, дураки и дегенераты.

На этих полюсах располагается абсолютное большинство публично-экспертного сообщества в отношении политики ЦБ РФ. Одни готовы оправдать любое действие / бездействие, вторые бьются в падучей, убеждая: «Уберите и посадите этих, а на их место возьмите нас и всё заколосится!». Излишне говорить, последний вариант сделает только хуже, профессионализм и понимание процессов нужно доказывать продолжая работать, а не митингуя перед домофоном на Старой площади.

Когда человек долгое время работает в сложных иерархических структурах, он пропитывается их принципами и правилами, специализируется и теряет универсальность. У него происходит генерализация корпоративного статуса, слова больших начальников начинают приниматься без критического осмысления и рефлексии, как истина и аксиома. Нет ничего удивительного, что такие структуры как ЦБ начинают жить в единой парадигме, без возможности выйти за рамки теоретических либеральных моделей, разделяемых руководством.

Согласно этим представлениям экономика является средой, которую нужно держать в равновесии, дальше всё будет само собой работать и делать ничего не будет нужно. Собственно, поиск этого чудного состояния, когда можно не работать, и является целью и мечтой абсолютного большинства, в логике детских сказок: «И жили они потом долго и счастливо…», только не померли в один день, а вышли на заслуженную пенсию, увешанные орденами и перегруженные мешками с деньгами.

Собственно, публичные «экономисты-хочухи» живут ровно в этой же магической парадигме, все различия – встроиться в существующую систему или возглавить свою. Думаете, они представляют как будут работать? Отнюдь, все их мечты содержат лишь желание отомстить, доказать, решить личные вопросы, выбрать машину с красивым номером и мигалкой, завести аппарат-гарем и т.д. Комплексы они такие.

Действующие монетарные власти искренне верят в статистически собранные описания, где чётко прописаны диапазоны инфляции, безработицы, учётной ставки, роста экономики и т.д., чем ближе к «совершенству», тем надёжнее. Они не знают и не понимают причинно-следственных связей, не хотят ничего знать про разные условия, статистические манипуляции, возможность управления и т.д. Их модели не универсальны и не работают, но руководство не способно и/или не хочет об этом думать, а подчинённые безоговорочно верят в выбранный курс.

Ничего удивительного в подобном подходе ЦБ РФ нет, так живут ФРС, ЕЦБ и др., достаточно посмотреть на их пресс-релизы и действия, только для них данные модели более корректны, проблемы начинаются позже. Условно говоря, руководство ЦБ видит статистику по безработице, начинает паниковать и стопорит всю экономику. В их картине мира они оказываются за рулем на ледяной дороге, ничего изменить не могут, пределов не чувствуют, вот и начинают «тащиться», вместо того, чтобы входить агрессивно в повороты, вырываясь вперёд.

Для понимания, почему руководство страны это терпит, просто представьте, какие сейчас у нас приоритеты, нужно ли бросать всё на агрессивный экономический рост или нужно минимизировать геополитические риски, потянуть время и завершить противостояние с Западом? Есть ситуации, когда логика «как бы чего не вышло», с перестраховками и минимизацией рисков может быть верной. Как бы не хотелось, но монетарная политика в России именно в таком приоритете, ждём.

И, да, руководство ЦБ боится экономики, считая её бомбой, которая может взорваться если нарушить режим, для их публичных критиков это металлическая заготовка, с которой можно творить что угодно, ирония – взрывчатка там есть, её немного, но разнесёт хорошо…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Противоположные полюса экспертного сообщества:

– Публично-экспертное сообщество разделено на два лагеря в отношении политики ЦБ РФ: одни оправдывают любые действия/бездействия ЦБ (инфантилы), другие яростно критикуют и требуют замены руководства (минеры-недоучки).

– Оба подхода упрощены: первые идеализируют, вторые предлагают некомпетентные решения, которые ухудшат ситуацию.

2. Мышление внутри структур:

– Долгая работа в иерархических структурах (например, ЦБ) формирует узкую специализацию и некритическое принятие установленных парадигм, особенно либеральных экономических моделей.

– ЦБ воспринимает экономику как систему, которую нужно держать в равновесии, стремясь к состоянию, где активные действия не требуются.

3. Иллюзии и цели:

– Руководство ЦБ и их критики живут в схожей «сказочной» логике: достижение идеального состояния (равновесия или власти) как конечная цель.

– Критики мечтают о личной выгоде и реванше, а не о реальном управлении экономикой.

4. Ограниченность моделей ЦБ:

– Монетарные власти опираются на статистику (инфляция, безработица, ставки) без понимания причинно-следственных связей и игнорируя возможность управления процессами.

– Модели ЦБ не универсальны и некорректны для России, но руководство не готово это признать.

5. Сравнение с зарубежными банками:

– Подход ЦБ РФ схож с действиями ФРС и ЕЦБ, но для последних модели работают лучше из-за иных условий.

– ЦБ реагирует на статистику панически, замедляя экономику вместо активных действий.

6. Геополитический контекст:

– Политика ЦБ подчинена текущим приоритетам страны — минимизации рисков и выжиданию в противостоянии с Западом, а не агрессивному экономическому росту.

– Руководство страны терпит такой подход, так как он соответствует текущей стратегии.

7. Образ экономики:

– Для ЦБ экономика — это «бомба», которую нельзя трогать, чтобы не взорвалась.

– Для критиков — «металлическая заготовка», с которой можно делать что угодно. Истина где-то посередине: взрывчатка есть, но её немного.

Вывод:

Политика ЦБ РФ отражает ограниченность мышления, сформированного корпоративной культурой и некритическим следованием либеральным моделям, которые плохо применимы к российской реальности. Публичные критики предлагают эмоциональные, но некомпетентные альтернативы, не понимая сложности процессов. Оба лагеря упрощают картину: ЦБ боится экономики и стремится к пассивному равновесию, а критики видят в ней объект для личных амбиций. Текущий осторожный подход ЦБ обусловлен геополитическими приоритетами страны, что делает его оправданным в краткосрочной перспективе, но неэффективным для долгосрочного развития. Экономика требует более гибкого и осмысленного управления, чем могут предложить обе стороны.