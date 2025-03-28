В 1991 году Америка оторвала Украину от России. В 2022 году Америка, вооружив Украину, бросила её на Россию. Три года Россия, сражаясь на Украине, воюет с Америкой. В этой войне гибнут русские солдаты — и ни одного американского. В этой войне дымятся русские развалины под Курском, Брянском и Белгородом. Но все американские штаты благополучно процветают. В русские дома приносят похоронки. В американские дома в День благодарения приносят индеек.

Америка воюет с Россией армией Украины. Не только армией, но и разведкой, железными дорогами, электростанциями, портами, хлебными нивами, научными центрами — всей страной. Америка наняла Украину для войны с Россией. Украина — страна-наймит. Так в средние века короли и курфюрсты нанимали ландскнехтов — бродячие армии. Одаривали золотом и посылали штурмовать города неприятелей. Украина — страна-ландскнехт, страна-наёмник.

Война России с Америкой близится к завершению. Звонят телефоны в Кремле и в Белом доме. Психоаналитики говорят о глубинном сходстве Трампа и Путина. В Эр-Рияд приезжают делегации России, Америки и Украины, и с каждой чашечкой кофе, с каждым вкусным восточным орешком приближается мир. Высоколобые аналитики и прозорливцы гадают о контурах мира. Когда перестанут стрелять. Где пройдут границы Украины и России. Что делать с редкоземельными металлами. Как обойтись с уворованными российскими долларами.

Российская и украинская делегации сидят по разным комнатам, и американский дядя разносит им записочки. И никто никогда не узнает, что начертано в этих записочках. Число подлежащих обмену военнопленных, сумма ущерба, нанесённого бомбардировщиками, судьба городов Новороссии — Харькова, Николаева, Одессы, Днепропетровска. Или просто смешные человечки, которых рисуют делегаты, попавшие в тупик переговоров.

Русские патриоты зорко, с тревогой, с мнительностью, присущей людям, которых неоднократно обманывали, следят за ходом переговоров и, не имея достаточной информации, гадают об их исходе. Посещают мрачные предчувствия. Горькая память о "Хасавюртовском мире", о судьбе поруганной Сороковой армии, воевавшей в Афганистане. Ещё свежи воспоминания о Горбачёве, кого обольстил сладкозвучный Рейган, о Ельцине, которого похлопывал по плечу Клинтон. Наивное русское сознание готово увидеть в Дональде Трампе друга, миротворца, утешителя, не понимая, что Дональд Трамп играет роль доброго следователя, сменившего на время злого следователя Байдена.

Россия на Украине выигрывает войну с Америкой. Америке не удалось сломить Россию, ослабить её санкциями, завышенными военными расходами, подрывными операциями. Россия выиграла эту войну, и об этом свидетельствует глубокое уныние, кладбищенская печаль, охватившая весь сонм убежавших из России предателей и русофобов, для которых каждый убитый русский солдат — это праздник, каждая разгромленная под Курском больница — это ликование.

Ужасен вид Невзорова*, истекающего ядом, как раздавленный шершень. Ужасна ненавистница Ксения Ларина, у которой изо рта льётся гной. Посыпает голову пеплом Ходорковский — пеплом напрасно сожжённых долларов, которые он платил либеральной оппозиции. Невзлин в Израиле рыдает над семисвечником, и его слёзы гасят священный огонь. Макаревич на саксофоне играет "Траурный марш" Мендельсона. Гельман открыл выставку, где показана картина "Утро стрелецкой казни", и на плахах вместо стрелецких голов лежат головы Быкова, Улицкой и Ерофеева. Большая тризна, господа либералы, большая тризна.

Американская мечта о мировом господстве — град на холме — меняет свои внешние формы, в сущности, оставаясь неизменной. По-прежнему на горе — американская крепость. В ней сменился комендант: ушёл Байден, его место занял Трамп. Глобализм как элемент мирового господства отступает, и возникает картина многополярного мира, в котором Америка покорно занимает отведённое ей место.

Не будем заблуждаться. Трамп не оставил мечту об американском глобальном владычестве. Теперь это владычество будет осуществляться не долларом, не мировым банком, не Всемирной торговой организацией, не Международным трибуналом. Оно будет осуществляться американскими технологиями. Вся мощь американской экономики, весь блеск американского технического интеллекта, весь пульсирующий воспалённый мозг Силиконовой долины будут работать над созданием новой американской техносферы. Появление американского истребителя шестого поколения F-47 есть один из симптомов этой новой экспансионистской техносферы.

Америка стремится к мировому господству в цифровом мире. Она строит над собой непробиваемый цифровой купол, и американская цифра мириадами спутников лезет в космос. Американский искусственный интеллект готов пожрать другие искусственные интеллекты, будь то Китай, Индия или Россия. Американская цифра проникнет в секретные военные сейфы противника. Американская цифра разом остановит все электростанции, все поезда, все моторы противника. Американская цифра вызовет хаос и панику среди миллиардов людей, попавших в социальные сети. Американская цифра сканирует портрет конкурентного лидера вплоть до его порочных сновидений или камушка в его мочевом пузыре и опрокинет этого лидера.

Россия, завершив войну на Украине, узрит перед собой не благородного американского партнёра, а терминатора, оцифровавшего все страны мира, все народы, все языки и культуры, поместившего мир в цифровую резервацию. России по завершении украинской кампании предстоят великие труды, великое напряжение, великие открытия, сопутствующие русскому восхождению на новом витке Русской Истории.

Нет, мы не против хоккейного матча между Америкой и Россией. Мы проведём его на Марсе, где хозяевами поля будут русские.

*иноагент, вместе с супругой признан экстремистским объединением

лица, признанные иностранными агентами

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Исторический контекст и роль Америки:

– В 1991 году Америка "оторвала" Украину от России, а в 2022 году вооружила её и направила против России.

– Россия на Украине фактически воюет с Америкой, но гибнут только русские солдаты, а американские территории остаются нетронутыми.

2. Украина как инструмент Америки:

– Америка использует Украину как "страну-наёмника" (аналог средневековых ландскнехтов), задействуя её армию, инфраструктуру и ресурсы для войны с Россией.

3. Ход войны и переговоры:

– Война близится к завершению, идут переговоры с участием России, Америки и Украины (например, в Эр-Рияде).

– Детали переговоров остаются тайной, обсуждаются границы, военнопленные, ущерб и судьба регионов Новороссии.

– Русские патриоты с тревогой следят за процессом, вспоминая прошлые "обманы" (Хасавюрт, Горбачёв, Ельцин).

4. Победа России:

– Россия выигрывает войну с Америкой на Украине, несмотря на санкции и подрывные операции.

– Поражение Америки отражается в унынии российских либералов и эмигрантов-русофобов (Невзоров, Ходорковский, Макаревич и др.), которые оплакивают провал своих надежд.

5. Смена американской стратегии:

– Американская мечта о мировом господстве трансформируется: глобализм отступает, но США сохраняют амбиции через технологии.

– Трамп, сменивший Байдена, символизирует переход от "злого" к "доброму" следователю, но цель господства остаётся.

– Новая экспансия США будет основана на цифровых технологиях, искусственном интеллекте и техносфере (например, истребитель F-47).

6. Будущее России:

– После войны России предстоит противостоять "цифровому терминатору" — Америке, стремящейся к господству через технологии и контроль над миром.

– России предстоят великие усилия и открытия для нового этапа в её истории.

Вывод:

Автор утверждает, что Россия одерживает победу в войне с Америкой, ведущейся через Украину как "страну-наёмника". Однако эта победа не означает конца противостояния: Америка меняет тактику, переходя от прямого давления к технологическому и цифровому доминированию. Россия, завершив украинский конфликт, столкнётся с новым вызовом — противостоянием американской техносфере, что потребует от неё значительных усилий для сохранения независимости и восхождения на новый уровень развития. Конфликт представлен как часть глобальной борьбы, где даже мирные переговоры скрывают напряжённое соперничество.