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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 5

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1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4

298. Крестьянки с коромыслами на реке Юрюзани
298. Крестьянки с коромыслами на реке Юрюзани

299. Крестьянка с коромыслом на Юрюзани.jpg
299. Крестьянка с коромыслом на Юрюзани

53. Мост через реку Юрюзань.jpg
53. Мост через реку Юрюзань

288. Кузница на Юрюзани.jpg
288. Кузница на Юрюзани

75. Качкар. Базарная площадь.jpg
75. Качкар. Базарная площадь

287. Кузница.jpg
287. Кузница.

313. Крест на одной из вершин в окрестностях Златоуста..jpg
313. Крест на одной из вершин в окрестностях Златоуста

314. Крест в степи близ проселочной дороги.jpg
314. Крест в степи близ проселочной дороги.

316. Кладбище.jpg
316. Кладбище

317. Конопляное поле.jpg
317. Конопляное поле

318. Конопля, высеваемая близ пасек.jpg
318. Конопля, высеваемая близ пасек

323. Кручение веревок.jpg
323. Кручение веревок

324. Кручение веревок.jpg
324. Кручение веревок

336. Качкар. Угол двора, телега.jpg
336. Качкар. Угол двора, телега.

337. Качкар. Землянка..jpg
337. Качкар. Землянка

342. Село Кундравы. Кладбищенские ворота.jpg
342. Село Кундравы. Кладбищенские ворота

347. Колодец в степи.jpg
347. Колодец в степи

351. Мост и мельница.jpg
351. Мост и мельница

352. Мост через реку Ай.jpg
352. Мост через реку Ай

Мост через реку Сосновку.jpg
Мост через реку Сосновку
Источник: https://humus.livejournal.com/10326277.html
Метки: история, оренбургская губерния, Россия, фото, этнография
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