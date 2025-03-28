1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 5
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 1
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 2
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 3
1908. Русские Оренбургской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского. Часть 4
298. Крестьянки с коромыслами на реке Юрюзани
299. Крестьянка с коромыслом на Юрюзани
53. Мост через реку Юрюзань
288. Кузница на Юрюзани
75. Качкар. Базарная площадь
287. Кузница.
313. Крест на одной из вершин в окрестностях Златоуста
314. Крест в степи близ проселочной дороги.
316. Кладбище
317. Конопляное поле
318. Конопля, высеваемая близ пасек
323. Кручение веревок
324. Кручение веревок
336. Качкар. Угол двора, телега.
337. Качкар. Землянка
342. Село Кундравы. Кладбищенские ворота
347. Колодец в степи
351. Мост и мельница
352. Мост через реку Ай
Мост через реку Сосновку