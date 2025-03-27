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Что скрывают элиты?

Кто на самом деле управляет миром?

Существует ли мировое правительство – и как оно влияет на каждого из нас?

В этом мощном интервью Виктор Ефимов, доктор экономических наук, раскрывает масштабную картину происходящего.

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Мы поговорим о:

Настоящей природе человека – кто мы?

Есть ли Бог, и какую роль он играет в управлении цивилизацией?

Как работает система глобального контроля

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Это видео – не для слабонервных. Только факты, логика и мощнейший разбор реальности без прикрас.

00:00 лекция ФСБ

02:49 разнообразная деятельность Виктора Алексеевича

09:06 Пушкин – писатель или пророк?

14:49 Политика Путина

21:04 Конец СВО

28:03 что изменится в мире в ближайшие 10 лет

30:05 встречи с Горбачевым, Ельциным, Жириновским

40:38 новая доктрина любви и добра

45:53 главная ошибка в попытке понять Бога

47:54 смерть – это иллюзия?

57:20 как научиться управлять собой

1:06:19 блиц

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➤ Об авторе:

Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀

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Комментарий редакции

Тезисы беседы Виктора Ефимова:

1. Концепция управления и мировоззрения:

– Человечество живёт на фальшивом мировоззренческом фундаменте, который нужно пересмотреть.

– Приоритеты: мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический.

– Управление начинается с целей и смыслов, а не со структур. Структура — это конец управления, а не его начало.

2. Личная лекция и её влияние:

– 24 года назад Ефимов провёл лекцию (20 млн просмотров), где предложил иную концепцию развития человечества, отвергающую цивилизацию рабовладения.

– Тема остаётся актуальной на ближайшие 100 лет, так как понимание изменений идёт медленно.

3. Жречество как профессия:

– Жречество — это умение говорить о жизни целостно, а не в рамках узких дисциплин (физика, химия, социология).

– Современное общество страдает от отсутствия таких людей, что является одной из ключевых проблем.

4. Роль Пушкина:

– Пушкин — пророк русской цивилизации, его творчество содержит скрытый смысл, важный для понимания жизни.

– Экономика по Пушкину: государство богатеет не за счёт доллара, а через простой продукт.

5. СВО: причины и перспективы:

– Причина СВО — циничное поведение Запада и необходимость защиты народа (Донбасс).

– Путин действовал с терпением, исчерпав все возможности мирного урегулирования.

– Завершение конфликта возможно в текущем году (2025) с компромиссами, но цель — движение к денацификации и демилитаризации.

6. Глобальный контекст:

– Россия — «удерживающий», несущий миссию сохранения человечества.

– Идёт борьба с либерально-буржуазной системой (Европа и США), начатая в 1850 году глобальным предиктором.

– Тактический альянс с Трампом и Маском возможен для противостояния Европе.

7. Трамп и мировой порядок:

– Трамп — временный феномен, не понимающий глобального управления. США ждёт либо трансформация, либо упадок.

– Мир изменится через баланс устойчивости (государства) и изменчивости (общественная инициатива).

8. Личные встречи с лидерами:

– Горбачёв: Ефимов предупреждал о стратегических ошибках, но повлиять не смог.

– Ельцин: встреча один на один показала его незаинтересованность в концептуальных идеях.

– Жириновский: через посредников сотрудничал с Ефимовым, играл роль оппозиционера по указанию Ельцина.

9. Богословие и новая доктрина:

– Ефимов изучает религии (Библия, Коран, буддизм) для понимания жизни, а не догматов.

– Вера Богу (жизнь по совести) важнее веры в Бога (ритуалов).

– Смерть — иллюзия, душа — эфирная сущность, перевоплощение возможно.

10. Школа управления:

– Цель — научить управлять собой, страной и цивилизацией через осознание целей и смыслов.

– Первый шаг: отказаться от алкоголя и табака как инструментов управления.

11. Искусственный интеллект vs человек:

– ИИ не конкурент человеку, так как лишён свободы воли, любви, совести и связи с Богом.

Вывод:

Виктор Ефимов предлагает целостный взгляд на управление, основанный на пересмотре мировоззрения, духовности и осмысленных целях. Он видит Россию и её лидера как ключевых игроков в глобальном процессе сохранения человечества, выступая против либерально-буржуазной системы. Его идеи объединяют исторический, философский и богословский анализ с практическим подходом к воспитанию управленческой грамотности. Ефимов подчёркивает важность личной ответственности, начиная с себя, и отвергает иллюзии материального мира, предлагая концепцию жизни как подготовки души к высшим целям.