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Виктор Ефимов. Лекция ФСБ. Из прошлого к настоящему

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Что скрывают элиты?
Кто на самом деле управляет миром?
Существует ли мировое правительство – и как оно влияет на каждого из нас?
В этом мощном интервью Виктор Ефимов, доктор экономических наук, раскрывает масштабную картину происходящего.

Мы поговорим о:
Настоящей природе человека – кто мы?
Есть ли Бог, и какую роль он играет в управлении цивилизацией?
Как работает система глобального контроля

Это видео – не для слабонервных. Только факты, логика и мощнейший разбор реальности без прикрас.

00:00 лекция ФСБ
02:49 разнообразная деятельность Виктора Алексеевича
09:06 Пушкин – писатель или пророк?
14:49 Политика Путина
21:04 Конец СВО
28:03 что изменится в мире в ближайшие 10 лет
30:05 встречи с Горбачевым, Ельциным, Жириновским
40:38 новая доктрина любви и добра
45:53 главная ошибка в попытке понять Бога
47:54 смерть – это иллюзия?
57:20 как научиться управлять собой
1:06:19 блиц

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➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
➤ Telegram https://t.me/viktorefimof
➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Комментарий редакции

Тезисы беседы Виктора Ефимова:

1. Концепция управления и мировоззрения:
   – Человечество живёт на фальшивом мировоззренческом фундаменте, который нужно пересмотреть.
   – Приоритеты: мировоззренческий, исторический, идеологический, экономический.
   – Управление начинается с целей и смыслов, а не со структур. Структура — это конец управления, а не его начало.

2. Личная лекция и её влияние:
   – 24 года назад Ефимов провёл лекцию (20 млн просмотров), где предложил иную концепцию развития человечества, отвергающую цивилизацию рабовладения.
   – Тема остаётся актуальной на ближайшие 100 лет, так как понимание изменений идёт медленно.

3. Жречество как профессия:
   – Жречество — это умение говорить о жизни целостно, а не в рамках узких дисциплин (физика, химия, социология).
   – Современное общество страдает от отсутствия таких людей, что является одной из ключевых проблем.

4. Роль Пушкина:
   – Пушкин — пророк русской цивилизации, его творчество содержит скрытый смысл, важный для понимания жизни.
   – Экономика по Пушкину: государство богатеет не за счёт доллара, а через простой продукт.

5. СВО: причины и перспективы:
   – Причина СВО — циничное поведение Запада и необходимость защиты народа (Донбасс).
   – Путин действовал с терпением, исчерпав все возможности мирного урегулирования.
   – Завершение конфликта возможно в текущем году (2025) с компромиссами, но цель — движение к денацификации и демилитаризации.

6. Глобальный контекст:
   – Россия — «удерживающий», несущий миссию сохранения человечества.
   – Идёт борьба с либерально-буржуазной системой (Европа и США), начатая в 1850 году глобальным предиктором.
   – Тактический альянс с Трампом и Маском возможен для противостояния Европе.

7. Трамп и мировой порядок:
   – Трамп — временный феномен, не понимающий глобального управления. США ждёт либо трансформация, либо упадок.
   – Мир изменится через баланс устойчивости (государства) и изменчивости (общественная инициатива).

8. Личные встречи с лидерами:
   – Горбачёв: Ефимов предупреждал о стратегических ошибках, но повлиять не смог.
   – Ельцин: встреча один на один показала его незаинтересованность в концептуальных идеях.
   – Жириновский: через посредников сотрудничал с Ефимовым, играл роль оппозиционера по указанию Ельцина.

9. Богословие и новая доктрина:
   – Ефимов изучает религии (Библия, Коран, буддизм) для понимания жизни, а не догматов.
   – Вера Богу (жизнь по совести) важнее веры в Бога (ритуалов).
   – Смерть — иллюзия, душа — эфирная сущность, перевоплощение возможно.

10. Школа управления:
    – Цель — научить управлять собой, страной и цивилизацией через осознание целей и смыслов.
    – Первый шаг: отказаться от алкоголя и табака как инструментов управления.

11. Искусственный интеллект vs человек:
    – ИИ не конкурент человеку, так как лишён свободы воли, любви, совести и связи с Богом.

Вывод:
Виктор Ефимов предлагает целостный взгляд на управление, основанный на пересмотре мировоззрения, духовности и осмысленных целях. Он видит Россию и её лидера как ключевых игроков в глобальном процессе сохранения человечества, выступая против либерально-буржуазной системы. Его идеи объединяют исторический, философский и богословский анализ с практическим подходом к воспитанию управленческой грамотности. Ефимов подчёркивает важность личной ответственности, начиная с себя, и отвергает иллюзии материального мира, предлагая концепцию жизни как подготовки души к высшим целям.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5KBYCS2U_PI
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