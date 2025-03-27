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Украинские потроха

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Согласно заявлениям депутатов Верховной Рады, соглашение по передаче украинских недр США:

1. Не содержит гарантий безопасности.
2. Касается расширенного списка украинских ресурсов, включая редкоземы, нефть и газ.
3. Из 5 человек управляющего фонда – 3 граждане США.
4. Американские представители имеют право вето.
5. Договор фактически бессрочный. Изменить его без разрешения США нельзя.
6. У США есть право первой ночи на любые инфраструктурные проекты на территории Украины.
7. США могут заблокировать продажу любых украинских ресурсов любой другой стране.

Собственно, США получают все чего хотят. Что называются, забирают все с потрохами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9750155.html
Метки: империализм, США, Украина
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