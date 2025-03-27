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Российские космонавты получили импортозамещённый Орлан-МКС

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На Международную космическую станцию доставлен новый импортозамещённый скафандр «Орлан-МКС», и ещё два будут доставлены до конца года. Чем уникальны эти изделия и в чём их главное отличие от аналогов американской SpaceX?
В студии я, Юлия Шустрая, и сейчас я объясню всё быстро и понятно.

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Если вы хотите ближе познакомиться с ведущей проекта «Время – вперёд!», то вот ссылки на её соцсети.

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Юлия Шустрая – профессиональный журналист и специалист по эффективным коммуникациям. В её профилях вы тоже найдёте много интересного.

Комментарий редакции

Тезисы выпуска:

1. Доставка нового скафандра на МКС: В начале марта 2025 года на Международную космическую станцию (МКС) был доставлен новый российский скафандр «Орлан-МКС №6», а до конца года планируется поставить ещё два экземпляра.

2. Характеристики «Орлан-МКС»:
   – Скафандр предназначен для работы в открытом космосе, обеспечивает автономность до 7 часов.
   – Это сложное изделие, производство занимает 2 года, каждому присваивается индивидуальный номер.
   – Включает системы жизнеобеспечения, запасы кислорода, воды, терморегуляцию и поддержание давления.

3. Импортозамещение: Обновлённые «Орланы» избавились от некоторых импортных компонентов, хотя их доля изначально была невелика.

4. Сравнение с американским скафандром EVA от SpaceX:
   – Американский скафандр компактнее и элегантнее, но менее автономен — зависит от шланга с МКС для жизнеобеспечения, что ограничивает подвижность из-за «пуповины».
   – «Орлан» — автономная капсула, наследие советской лунной программы, с высокой степенью независимости.
   – У американцев ниже внутреннее давление, что требует длительной подготовки (ночь в кислородной капсуле), тогда как российские космонавты готовятся всего 30 минут.

5. Недостатки и доработки:
   – Высокое давление в «Орлане» снижает подвижность, особенно сгибание рук.
   – На предприятии «Звезда» разрабатывается экзоскелет для скафандра, чтобы облегчить движения космонавтов; прототип уже доказал свою эффективность.

6. Будущее и утилизация:
   – «Орланы-МКС» будут использоваться на новой российской станции «Рос», заказаны три экземпляра.
   – Старые скафандры обычно утилизируют, но в 2006 году один «Орлан-М» стал спутником, транслируя сигналы радиолюбителям.

Вывод:
Новый скафандр «Орлан-МКС» представляет собой высокотехнологичное изделие, сочетающее автономность и надёжность, проверенные временем, с постепенным импортозамещением. В отличие от американского EVA от SpaceX, он менее изящен внешне, но более практичен для работы в открытом космосе благодаря независимости от внешних систем. Однако российские разработчики продолжают совершенствовать скафандр, решая проблему подвижности с помощью экзоскелета, что подчёркивает стремление к инновациям. «Орлан» остаётся символом инженерной школы, уходящей корнями в советскую космонавтику, и продолжает адаптироваться к современным задачам, включая планы по использованию на новой станции «Рос».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3fP-OkUgSRc
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