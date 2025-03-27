Российские космонавты получили импортозамещённый Орлан-МКС
На Международную космическую станцию доставлен новый импортозамещённый скафандр «Орлан-МКС», и ещё два будут доставлены до конца года. Чем уникальны эти изделия и в чём их главное отличие от аналогов американской SpaceX?
В студии я, Юлия Шустрая, и сейчас я объясню всё быстро и понятно.
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Комментарий редакции
Тезисы выпуска:
1. Доставка нового скафандра на МКС: В начале марта 2025 года на Международную космическую станцию (МКС) был доставлен новый российский скафандр «Орлан-МКС №6», а до конца года планируется поставить ещё два экземпляра.
2. Характеристики «Орлан-МКС»:
– Скафандр предназначен для работы в открытом космосе, обеспечивает автономность до 7 часов.
– Это сложное изделие, производство занимает 2 года, каждому присваивается индивидуальный номер.
– Включает системы жизнеобеспечения, запасы кислорода, воды, терморегуляцию и поддержание давления.
3. Импортозамещение: Обновлённые «Орланы» избавились от некоторых импортных компонентов, хотя их доля изначально была невелика.
4. Сравнение с американским скафандром EVA от SpaceX:
– Американский скафандр компактнее и элегантнее, но менее автономен — зависит от шланга с МКС для жизнеобеспечения, что ограничивает подвижность из-за «пуповины».
– «Орлан» — автономная капсула, наследие советской лунной программы, с высокой степенью независимости.
– У американцев ниже внутреннее давление, что требует длительной подготовки (ночь в кислородной капсуле), тогда как российские космонавты готовятся всего 30 минут.
5. Недостатки и доработки:
– Высокое давление в «Орлане» снижает подвижность, особенно сгибание рук.
– На предприятии «Звезда» разрабатывается экзоскелет для скафандра, чтобы облегчить движения космонавтов; прототип уже доказал свою эффективность.
6. Будущее и утилизация:
– «Орланы-МКС» будут использоваться на новой российской станции «Рос», заказаны три экземпляра.
– Старые скафандры обычно утилизируют, но в 2006 году один «Орлан-М» стал спутником, транслируя сигналы радиолюбителям.
Вывод:
Новый скафандр «Орлан-МКС» представляет собой высокотехнологичное изделие, сочетающее автономность и надёжность, проверенные временем, с постепенным импортозамещением. В отличие от американского EVA от SpaceX, он менее изящен внешне, но более практичен для работы в открытом космосе благодаря независимости от внешних систем. Однако российские разработчики продолжают совершенствовать скафандр, решая проблему подвижности с помощью экзоскелета, что подчёркивает стремление к инновациям. «Орлан» остаётся символом инженерной школы, уходящей корнями в советскую космонавтику, и продолжает адаптироваться к современным задачам, включая планы по использованию на новой станции «Рос».
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